Узур Джузупбеков поднялся на 5 место в рейтинге сильнейших борцов мира

Турнир в Улан-Баторе стал для кыргызстанца Узура Джузупбекова первым после Олимпийских игр в Париже, где он завоевал бронзу.
Кыргызстанец уверенно провел турнир и выиграл золотую медаль, набрав максимальное количество рейтинговых очков. Он поднялся на пятое место в весовой категории до 97 килограммов.
Раззак Бейшекеев, который в Монголии также выиграл золотую медаль, поднялся на седьмое место в мировом рейтинге, опередив еще одного участника Игр во Франции Амантура Исмаилова.
Лучший результат среди кыргызстанцев имеет Жоламан Шаршенбеков, который занимает четвертое место в весовой категории до 60 килограммов. Он после Олимпиады в Париже еще не выступал.
Источник: 24.kg