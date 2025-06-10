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Узур Джузупбеков поднялся на 5 место в рейтинге сильнейших борцов мира
Новости Центральной Азии и мира

05.06.2025

Узур Джузупбеков поднялся на 5 место в рейтинге сильнейших борцов мира

Объединенный мир борьбы обновил мировой рейтинг сильнейших борцов мира. Новый список составлен по итогам рейтингового турнира в Монголии.

Турнир в Улан-Баторе стал для кыргызстанца Узура Джузупбекова первым после Олимпийских игр в Париже, где он завоевал бронзу.

Кыргызстанец уверенно провел турнир и выиграл золотую медаль, набрав максимальное количество рейтинговых очков. Он поднялся на пятое место в весовой категории до 97 килограммов.

Раззак Бейшекеев, который в Монголии также выиграл золотую медаль, поднялся на седьмое место в мировом рейтинге, опередив еще одного участника Игр во Франции Амантура Исмаилова.

Лучший результат среди кыргызстанцев имеет Жоламан Шаршенбеков, который занимает четвертое место в весовой категории до 60 килограммов. Он после Олимпиады в Париже еще не выступал.

Источник: 24.kg

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