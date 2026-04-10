Узбекский защитник Абдукодир Хусанов был одним из лучших в матче против «Ливерпуля»

Победа «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» в Кубке Англии. Узбекский центральный защитник отыграл все 90 минут без замен, а его действия эксперты Sofascore оценили в 7,5 балла — высокая отметка по меркам оборонцев.

Встреча двух флагманов английского футбола завершилась разгромом: «Сити» одержал победу со счетом 4:0. Главным виновником торжества стал Эрлинг Холанд, записавший на свой счет сразу три мяча. Однако надежная игра в обороне, где ключевую роль сыграл Хусанов, не менее важна — без прочного тыла такой результат был бы невозможен.





