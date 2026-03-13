Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
Узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов выиграл третий супертурнир подряд
Новости Центральной Азии и мира

10.03.2026

Узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов выиграл третий супертурнир подряд

Узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов стал победителем шахматного турнира Prague International Chess Festival 2026, который прошел с 25 февраля по 6 марта в Чехии. Шахматист завершил соревнование без поражений и набрал шесть очков из девяти возможных.

В заключительном туре Абдусатторов сыграл вничью с американским гроссмейстером Хансом Ниманном. Ранее по ходу турнира он одержал победу над действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу.

Второе место занял Пархам Магсудлу из Ирана, третье — Аравинд Читамбарам из Индии. Еще один представитель Узбекистана Нодирбек Якуббоев набрал четыре с половиной очка и занял шестое место.

Победа в Праге стала для Нодирбека Абдусатторова третьей подряд на крупных классических турнирах. Ранее он выиграл Tata Steel Chess 2026 и London Chess Classic.

После турнира шахматист поднялся на четвертое место мирового онлайн-рейтинга, набрав 2780,3 очка.

Источник: gazeta.uz

#узбекистан #победители #гроссмейстер
