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У BTS коллаборация с Google. Они создали виртуальный тур по знаковым для группы местам
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Сегодня в 10:28

У BTS коллаборация с Google. Они создали виртуальный тур по знаковым для группы местам

Сотрудничество анонсировали в честь знаковой даты — 9 июля отмечается день рождения АРМИ, фан-клуба BTS. По этому поводу группа запустила BTS x Street Galleries.

В рамках проекта каждый участник команды выбрал место, в которое предложил отправиться поклонникам, и рассказал о том, что его связывает с этой локацией. Таким образом, RM, Джин, Сюга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук стали виртуальными экскурсоводами по Сеулу, Сан-Паулу, Лос-Анджелесу, Нью-Йорку, Лондону и Сингапуру.

Посмотреть экскурсии можно по ссылке.

Источник: srsly.ru

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#искусство #экскурсия #google #культура #bts
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