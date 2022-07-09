Twitter начал тестировать функцию CoTweets, которая позволяет пользователям создавать совместные твиты

Социальная сеть Twitter начала тестировать новую функцию CoTweets, которая позволяет двум аккаунтам совместно создавать твиты. Функция будет тестироваться группой пользователей в течение ограниченного периода времени, после чего может быть запущена для остальных.

Первый и основной автор твита может пригласить кого-то еще и обсудить совместный пост в личных сообщениях. Владелец второго аккаунта должен одобрить твит, созданный в соавторстве. В твите отображается, что его написали два человека. Ответы при этом адресуются только главному автору.

Источник: incrussia.ru