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Туристический кешбэк запустили в Узбекистане
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Сегодня в 10:47

Туристический кешбэк запустили в Узбекистане

В Узбекистане запустили туристический кешбэк. Теперь местные туристы могут вернуть от 15 до 50 % средств, потраченных на путешествия по республике.

С 1 сентября 2022 года по программе «Путешествуй по Узбекистану!» гражданам, совершившим внутренние поездки по территории страны, возмещается часть расходов.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать специальное мобильное приложение Soliq.uz, выбрать маршрут путешествия и дату начала поездки. В приложении турист вводит данные авиа-, железнодорожных или автобусных билетов, сканирует фискальные чеки, чтобы получить кешбэк. После поездки турист нажимает кнопку «Завершить поездку», и накопленная сумма кешбэка переводится на карту местного банка.

Система кешбэка интегрирована с мобильным приложением Государственного налогового комитета, с помощью которого проверяется достоверность расходов, регистрируются туры с указанием QR-кода чека, а также места постоянного проживания местных туристов.

Возмещение расходов на путешествие производится каждому туристу в следующих суммах:
— 15 % от стоимости авиабилета, но не более 150 000 сумов
— 15 % от стоимости проездного билета по железной дороге или на автобусе, но не более 80 000 сумов
— 15 % от стоимости ночлега в месте размещения, но не более 80 000 сумов
— 50 % от стоимости каждого билета в театр, музей, цирк и художественную галерею, но не более 20 000 сумов.

Расходы на путешествие будут возмещаться только на банковские карты местных туристов и только за внутренние поездки, зарегистрированные через платформу.

Источник: tengritravel.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.