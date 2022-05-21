Триатлон в Центральной Азии. Спортсмены из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана о развитии этого вида спорта

Мы поговорили с экспертами и чемпионами по триатлону из Центральной Азии о том, почему стоит обратить внимание на этот вид спорта и насколько он развит в наших странах.





Виктор Земцев, город — Ташкент, главный тренер Сборной Узбекистана по триатлону, @ zyemtsev

О себе





Я мастер спорта международного класса. Чемпион Мира по триатлону на длинной дистанции 2005 года, серебряный призер Чемпионата Европы по триатлону на длинной дистанции 2017 года, десятикратный победитель Ironman, а также многократный чемпион Украины на олимпийской и спринтерской дистанциях.

Сейчас работаю главным тренером Сборной Узбекистана по триатлону.

Об увлечении триатлоном





В юношестве я занимался легкой атлетикой. А в триатлон меня привело желание оставаться в спорте, после службы в армии.

За спортивную карьеру у меня было много стартов, как международных, так и внутри страны. Случались проигрыши и сходы, но были также победы и рекорды. А эмоции, азарт и борьба с самим собой были везде. Самыми любимыми стартами были те, где я побеждал!

Победы приносят радость и невероятные положительные эмоции. Самое яркое воспоминание — победа на Чемпионате мира в 2005 году.

О развитии триатлона в Узбекистане





Сообщество

В Узбекистане всего три года назад было около десятка энтузиастов. Сегодня местные соревнования собирают больше сотни единомышленников — людей, любящих спорт и триатлон. Любители бега и велосипедного спорта ищут возможность принять участие в соревнованиях и тоже вовлекаются в это движение.

Нас поддерживают Национальный Олимпийский Комитет, Министерство спорта, Национальная гвардия, Министерство обороны, Федерация Триатлона Узбекистана. Также Федерацией Триатлона Узбекистана заключены меморандумы о сотрудничестве и взаимопомощи с другими Федерациями республики. Одним из главных рычагов в развитии всех видов спорта стал Указ Президента Узбекистана «О популяризации и развитии спорта в стране».





С количеством людей растут и результаты. Если представить кривую линию развития триатлона в Узбекистане на графике, то видно, что она быстро поднимается вверх.

Старты

В этом году у нас запланировано шесть мероприятий. В соседних странах: Казахстане и Кыргызстане также отработан и утвержден календарь мероприятий, поэтому есть где стартовать как профессионалам, так и любителям.

Инфраструктура

В Узбекистане есть практически вся инфраструктура для спортсменов. В Ташкенте больше, в областях немного меньше. Самое слабое звено — велосипедная подготовка. Причина в отсутствии качественного шоссейного полотна. Страдает и безопасность спортсменов на дороге из-за отсутствия отдельной полосы и большого трафика.

Еще одна проблема любителей триатлона — нехватка времени, которое обязательно нужно выделить на тренировки. Вида спорта три: плавание, велосипед и бег. Поэтому уделять время нужно всем трем. А еще семье и работе.

Экипировка

В Узбекистане можно зайти в магазин и приобрести первое необходимое для занятий триатлоном. Но цены пока высокие. Есть альтернатива — интернет-магазины, где вы можете подобрать все по финансовым возможностям.

Новичку можно обойтись и небольшим бюджетом. Самое необходимое — это плавки, очки для плавания, велосипед, шлем, обувь и удобная одежда для бега. Дальше вы можете «тюнинговать» свою экипировку безгранично. Совершенству нет предела.

Рекомендации





Триатлон дает положительные эмоции. С помощью этого спорта можно бросить вызов самому себе и найти соперника по возрасту и силам.

Однозначно рекомендую всем обратить внимание на триатлон. Ведь это спорт, который повышает ритм и интенсивность движений.

Важно сделать правильный выбор нагрузки и интенсивности занятий, пройти медицинское обследование перед началом занятий. Чтобы избежать ошибок и травм в начале пути, рекомендую сразу обращаться к специалистам — тренерам по триатлону.

Иван Тутукин, 35 лет, город — Астана, профессиональный спортсмен









О себе





Я профессиональный спортсмен. Мастер спорта международного класса по триатлону, директор по развитию Казахстанской Федерации Триатлона.

Об увлечении триатлоном





С детства урок физкультуры для меня был любимым. Тогда хотел заниматься прыжками в воду, но в городе не было прыжкового бассейна. Поэтому в восемь лет родители отвели меня на секцию спортивного плавания. Буквально через полтора года мой первый тренер Никитина Марина Юрьевна предложила попробовать себя в триатлоне. Тогда он еще не был в программе Олимпийских игр, но в 2000 году должен был быть представлен на Олимпиаде в Сиднее в первый раз.

Я ненавидел бег и согласился на эту авантюру только из-за велосипеда. Он всегда привлекал меня, а родители обещали купить горный велосипед. Но теперь бег — моя любимая дисциплина в триатлоне.

Триатлоном я занимаюсь уже 27 лет. За это время участвовал во множестве стартов: от дистанции суперспринта до Ironman.

Было и «золото», и подиумы на этапах Кубков мира и Континентальных кубках. Но лучшим выступлением считаю второе место на Ironman Texas в 2018 году. Результат той гонки до сих в топ-10 самых быстрых стартов за всю историю в мире.

О развитии триатлона в Казахстане





Сообщество

В Казахстане количество любителей триатлона растет из года в год. Появляются новые клубы и сообщества любителей этого вида спорта. Число детей, увлеченных этим видом спорта, тоже увеличивается. Это можно увидеть по количеству участников в каждой возрастной группе на чемпионатах.





Старты

Старты проходят непрерывно в течение всего года, в зависимости от климатических особенностей континентов. В Казахстане сезон начинается в апреле со стартов в южных регионах страны. В этом году это были две гонки — в Туркестане и Шымкенте. Заканчивается сезон в конце сентября стартом в Актау. Например, в этом году Казахстанская Федерация Триатлона организовывает девять стартов и Кубков Чемпионата Казахстана, семь стартов серии «Темирадам».

В середине августа должен пройти Ironman Astana.

Инфраструктура

Инфраструктура тоже развивается. В столице только в Есильском районе я могу насчитать шесть бассейнов, замечательные круги для бега в Ботаническом саду и Центральном парке, Триатлон-парк со специализированной под этот вид спорта инфраструктурой, шикарная отдельная велодорожка на Косшы. Это не может не радовать.

Экипировка

С экипировкой стало намного проще, чем на заре развития триатлона. Появилось множество брэндов оборудования и спортивной экипировки. Можно подобрать что-то под конкретный уровень и отталкиваясь от ценовой политики.

Рекомендации





Триатлон — профессиональный вид деятельности. Последние пять лет я выступаю за австрийский клуб Pewag. Но также триатлон — это образ жизни. Поэтому рекомендую его всем.

Триатлон развивает сердечно-сосудистую, дыхательную системы, затрагивает все группы мышц и развивает вас многогранно. Еще он дает множество новых знакомств с людьми из разных сфер.

Нуршат Абабакиров, город — Бишкек, координатор по вопросам коммуникаций, ООН в Кыргызстане, @nurshat_ababakirov





О себе





Я координатор по вопросам коммуникаций системы ООН в Кыргызстане. Увлекаюсь бегом. В триатлоне я недавно, но уже имею хорошие результаты. Побывал на международном Чемпионате мира по дуатлону в Испании, скоро буду выступать в Гамбурге на Ironman.

Об увлечении триатлоном





Бег присутствовал в моей жизни всегда. Еще я занимался плаванием, участвовал в студенческих стартах. В Бишкеке часто бывают пробки, поэтому я освоил велосипед. Так у меня сформировалась база по всем трем дисциплинам.

В 2019 году я пришел в триатлон, занимался с тренером и за короткие сроки показал хорошие результаты.

В начале у меня не было больших целей. Я не думал о том, чтобы заниматься призовые места, бегать на результат. Участвовал в столичных забегах, марафонах в разных странах как сопровождающий для паратриатлетов. Получал массу позитивных эмоций. Вырос вместе с ними физически и морально.

Постепенно я начал самостоятельно участвовать в забегах. Приехал в Казахстан на Tengri Ultra, пробежал 70 километров и занял в категории первое место. Другой большой старт был в Испании, где я был сопровождающим на Чемпионате мира по дуатлону. Мы заняли второе место.

В этом году я буду выступать индивидуально в Гамбурге на Ironman.

О развитии триатлона в Кыргызстане





Сообщество

В Кыргызстане триатлон новый вид спорта. Благодаря Федерации Триатлона под президентством Чингиза Алканова идет огромная работа по популяризации его в стране.

С каждым годом количество участников соревнований растет. На недавнем дуатлоне было огромное количество людей, что не может не радовать. С количеством участников растет и конкуренция, соревнования проходят интереснее.

Всех участников объединяет любовь к здоровому образу жизни. Люди ищут увлечение, которое будет и интересным, и полезным для здоровья. Поэтому у нас собралось дружное сообщество. Среди нас все больше девушек, много спортсменов разных возрастных категорий. Юношеская команда тоже становится больше.





Старты

Об уровне развития триатлона говорят и регулярные старты. Например, каждый год на Иссык-Куле проходит Чемпионат Азии.

Нас поддерживают международные организации и частные компании. С каждым годом разнообразие спонсоров и партнеров растет.

Инфраструктура

В Бишкеке есть хорошая инфраструктура для триатлона, работает несколько спортивных клубов, где тренируются триатлеты. В каждом клубе есть свои школы триатлона. Есть бассейн, где тренируются юношеские и детские команды. Тренировочный зал со свободными весами, необходимые станки для занятий. У нас нет только специальной велодорожки, но мы находим альтернативу.

Экипировка

Экипировку чаще всего заказываем через интернет, поэтому приходится ждать. Многие перекупают необходимые вещи у других триатлетов, так как часто спортсмены делают апгрейт и продают то, что уже не используют.

Рекомендации





Триатлон для меня — это образ жизни. Возможность поддерживать физическую форму, сделать жизнь интереснее и показать на своем примере результат регулярных тренировок.

Три интересные дисциплины взаимодополняют друг друга, нет монотонности. Когда устаешь от бега, можно покататься на велосипеде, восстановиться во время плавания.

Также триатлон дал много друзей — большое сообщество разных людей. Они дают мотивацию тренироваться дальше, мы друг друга поддерживаем.

Спортивный образ жизни находит отражение и в других сферах. Дисциплина со временем становится привычкой и меняет характер. Я стал лучше планировать время, будучи отцом двоих детей, научился находить баланс между работой, хобби и личной жизнью.

Этот спорт меняет мышление, помогает самосовершенствоваться.