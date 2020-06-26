Три казахстанца о том, почему инвестиции в ценные бумаги - это забота о будущем

Анастасия Ногай, 30 лет, родной город — Караганда, руководитель международного маркетинга, винная компания Winexfood











О личных финансах

Об инвестициях

Советы новичкам

Архат Амангельдин, родной город – Алматы, основатель стартапа Mediahub.asia, владелец бара Shivers













О личных финансах

Об инвестициях

Советы новичкам

Айжан Джуланова, 32 года, родной город - Алматы, медицинский советник













О личных финансах

Об инвестициях

Советы новичкам

Начать заботиться о будущем можно уже сейчас!

Родители присылали мне ежемесячно определенную сумму денег. Когда ты видишь их вот так сразу — кажется, «вау, так много». Поначалу я тратила большую часть за первую неделю, а вот потом жить было уже не так комфортно. В таких ситуациях начинаешь реально задумываться о планировании финансов.Я вот, например, очень много трачу денег на еду, в то время как другие девочки тратят их на шопинг. Бывает, люди говорят «нужно экономить». Я считаю, что важно грамотно планировать, и тогда не придется экономить.На эти деньги я просто сводила родителей в ресторан.Когда начала работать, рассчитывала зарплату ровно на месяц. Неважно, какой у меня был доход, большой или маленький, мне его хватало ровно на 30 дней. В какой-то момент я поняла, что так неправильно и нужно деньги откладывать, так начала откладывать 10%. Сейчас я откладываю 20% на депозит в банке — это моя финансовая подушка безопасности, и 20% на инвестирование в акции.Нужно положить их на депозит, купить валюту или инвестировать. Меня всегда привлекала тема фондовых рынков, я даже прошла курсы в Караганде. Но, казалось, чтобы инвестировать в акции, нужны огромные суммы денег. Поэтому, пока не появился сервис Freedom24.kz в этом году, на инвестирование просто смотрела со стороны.Я просто их купила, основываясь на рекомендациях сервиса. Это было очень волнительно, несмотря на то, что консультанты помогают и все подробно рассказывают, это были одни из самых тяжелых акций для меня.То есть не покупать акции только одного сегмента бизнеса. Еще важно вовремя продавать. Пока я доверяю консультантам, но хочу и сама набить руку.Акции «Казатомпром» и Coca-Cola я в ближайшее время точно не планирую продавать. «Казатомпром» — компания №1 в мире по добыче урана. Еще рано говорить о каком-то доходе от этих инвестиций, я пока только вкладываю.Начать инвестировать на Freedom24.kz можно даже с 3000 тенге, главное — начать. Если у вас нет опыта, доверьтесь профессионалам, они вам все расскажут и покажут. Многие скептически относятся к этому, так как у нас нет этого в культуре, нужно только попробовать разобраться.Все началось 6 лет назад, когда я скачал приложение «Кошелек». Я там записывал все свои траты по секторам, а в конце месяца смотрел, на что я трачусь. Мне повезло, я не расточительный и очень бережливый, моя супруга даже смеется надо мной. Так что накопления шли сами по себе, никаких усилий над собой мне делать не пришлось. Я откладывал 10% от дохода в качестве неприкосновенной суммы денег и 10% просто про запас.Все деньги, которые приносят проекты, я снова инвестирую в них же.. Мне повезло — сразу начал учиться у правильных людей. Я работал в инвестиционной компании «Асыл Инвест» в отделе маркетинга, изучал фондовые рынки, посещал обучение, которое было для сотрудников компании, в свободное время читал дополнительные материалы.Инвестирование — это работа в долгосрочную. Целый год я провел на демо-платформе с несуществующими деньгами. Только после этого начал задумываться об открытии настоящего счета. Я диверсифицировал все средства, распределил портфель максимально так, чтобы уйти от рисков.Тут получается, что вы покупаете акции не одной компании, а пакет из акций 500 топовых компании мира, какие-то будут расти, какие-то падать. Такие вложения менее рискованные. Еще я вкладываю в ETF — это акции отдельно взятого сектора, например, ETF-солнечных панелей или золота. У меня есть порядка 10 ETF лития и золота.Чтобы они приносили хоть какой-то ощутимый доход, нужно вложить не меньше 500 000 $. Инвестирование в ценные бумаги — это работа в долгосрочную, на 5, 10, 20, 40 лет вперед. На образование детям, на комфортную старость или просто сохранение ваших денег без потерь. А те, кто занимаются спекуляцией на акциях, в 95% случаев теряют свои деньги. Даже сейчас я продолжаю изучать фондовые рынки, чтобы потом, когда у меня будет серьезный капитал, я мог грамотно инвестировать.Не нужно осваивать сложные трейдинговые платформы, нужно лишь открыть онлайн брокерский счет и пользоваться интернет-магазином.Нужно купить акции и забыть про них, не нужно бояться, что ваши акции пошли вниз, и сразу же их продавать — так вы фиксируете убыток. Нужно подождать, акции крупных компаний обычно всегда растут, так как растет рынок.Например, у вас есть капитал 10 000 $. Положите 10% на депозит в банке, 10% вложите в гособлигации, на 10% купите индексы и так далее. А еще 10% можно вложить во что-нибудь высокорискованное, 10% и потерять не жалко, и возврат от высокорискованных инвестиций в разы больше. Я советую к любым деньгам относиться как к большим и расходовать их с умом.Также важно, чтобы у вас всегда был капитал в более низкорискованных вложениях.У нас были разные игры по типу монополии, тогда я и поняла, что мне интересно предпринимательство и инвестирование. Уже в школе я впервые начала вести бюджет, причем семейный.Уже будучи студенткой, я купила свою первую машину в кредит. Да, переплачивать за кредит не всегда разумно, но тогда были предпосылки девальвации, и я понимала, что машина все равно подорожает. А продала я ее через четыре года дороже, чем покупала.И тогда я просто начала гуглить — «Куда вложить 1000 $?». В итоге пришла к выводу, что нужно инвестировать в ценные бумаги. Тогда я вообще ничего не знала об этом и пошла на курсы в «Региональный финансовый центр Алматы», там я познакомилась с интересными людьми, с которыми дружу до сих пор, и узнала, что такое фундаментальный и технический анализ акций.Мой парень говорит: «Я не доверяю себе из будущего, поэтому должен сейчас позаботиться о своем будущем». Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше.Люди там понимают, что только они могу позаботиться о своей старости. Так как я не резидент Америки, у меня не было возможности отрыть счет. Когда я вернулась в Казахстан, я была очень рада узнать, что у нас появился подобный сервис — Freedom24.kz. Теперь мы тут можем покупать акции мировых компаний на тех же условиях, что и все остальные трейдеры в мире.. У меня в основном акции топовых компаний: Apple, Tesla, Zoom. Кстати, Zoom меня порадовал, я покупала их по 174 $, а сейчас они стоят 234 $ за акцию.Если, например, акция в стоимости падает до определенного процента, я от нее избавляюсь. А иногда акции нужно время на корректировку, поэтому не стоит спешить ее продавать. Еще акции лучше продавать на пике, пока они не упали. В будущем вы всегда можете в них вернуться.Поэтому такой доход нельзя назвать легким или пассивным.Важно всегда откладывать, хотя бы 10% от вашего дохода.Я верю в Tesla и сейчас хочу купить еще больше их акций. Но важно не просто верить на ощущениях, важно следить за повесткой и новостями компании, как они двигаются и какое у них будущее.Еще не нужно спекулировать на маленьких компаниях, каждый думает, что он сможет переиграть рынок, но рынок переигрывают единицы.







