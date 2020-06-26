Три казахстанца о том, почему инвестиции в ценные бумаги - это забота о будущем

Анастасия Ногай, 30 лет, родной город — Караганда, руководитель международного маркетинга, винная компания Winexfood
О личных финансах
Впервые о планировании личного бюджета я задумалась, когда уехала на учебу в Южную Корею. Родители присылали мне ежемесячно определенную сумму денег. Когда ты видишь их вот так сразу — кажется, «вау, так много». Поначалу я тратила большую часть за первую неделю, а вот потом жить было уже не так комфортно. В таких ситуациях начинаешь реально задумываться о планировании финансов.
Главная ошибка — тратить и не вести учет личных финансов. Я вот, например, очень много трачу денег на еду, в то время как другие девочки тратят их на шопинг. Бывает, люди говорят «нужно экономить». Я считаю, что важно грамотно планировать, и тогда не придется экономить.
Мой первый крупный доход был в 18 лет, это было 16 000 тенге, я тогда работала тренером по танцам. На эти деньги я просто сводила родителей в ресторан.
После студенчества я научилась планировать свои финансы. Когда начала работать, рассчитывала зарплату ровно на месяц. Неважно, какой у меня был доход, большой или маленький, мне его хватало ровно на 30 дней. В какой-то момент я поняла, что так неправильно и нужно деньги откладывать, так начала откладывать 10%. Сейчас я откладываю 20% на депозит в банке — это моя финансовая подушка безопасности, и 20% на инвестирование в акции.
Об инвестициях
Я задумалась: если просто держать деньги под подушкой — они обесцениваются. Нужно положить их на депозит, купить валюту или инвестировать. Меня всегда привлекала тема фондовых рынков, я даже прошла курсы в Караганде. Но, казалось, чтобы инвестировать в акции, нужны огромные суммы денег. Поэтому, пока не появился сервис Freedom24.kz в этом году, на инвестирование просто смотрела со стороны.
Инвестировать в акции гораздо выгоднее, чем просто положить деньги на депозит, но и гораздо рискованнее.
Первые акции, которые я приобрела, были Halyk Bank и «Аэрофлот». Я просто их купила, основываясь на рекомендациях сервиса. Это было очень волнительно, несмотря на то, что консультанты помогают и все подробно рассказывают, это были одни из самых тяжелых акций для меня.
Для того чтобы снизить риски при инвестировании, важно свой портфель акций диверсифицировать. То есть не покупать акции только одного сегмента бизнеса. Еще важно вовремя продавать. Пока я доверяю консультантам, но хочу и сама набить руку.
Сейчас у меня в портфеле акции Halyk Bank, «Аэрофлот», «Казатомпром» и Coca-Cola, также я планирую купить акции какой-нибудь IT-компании. Акции «Казатомпром» и Coca-Cola я в ближайшее время точно не планирую продавать. «Казатомпром» — компания №1 в мире по добыче урана. Еще рано говорить о каком-то доходе от этих инвестиций, я пока только вкладываю.
Советы новичкам
Инвестирование в ценные бумаги подходит для тех, кто не боится рисковать и хочет наращивать свой капитал. Начать инвестировать на Freedom24.kz можно даже с 3000 тенге, главное — начать. Если у вас нет опыта, доверьтесь профессионалам, они вам все расскажут и покажут. Многие скептически относятся к этому, так как у нас нет этого в культуре, нужно только попробовать разобраться.
Архат Амангельдин, родной город – Алматы, основатель стартапа Mediahub.asia, владелец бара Shivers
О личных финансах
Раньше я очень щепетильно относился к личному бюджету. Все началось 6 лет назад, когда я скачал приложение «Кошелек». Я там записывал все свои траты по секторам, а в конце месяца смотрел, на что я трачусь. Мне повезло, я не расточительный и очень бережливый, моя супруга даже смеется надо мной. Так что накопления шли сами по себе, никаких усилий над собой мне делать не пришлось. Я откладывал 10% от дохода в качестве неприкосновенной суммы денег и 10% просто про запас.
Сейчас я бюджет особо не планирую, свободных средств мало, так как все накопленные средства я инвестировал в: бар, который мы открыли с друзьями, в стартап Mediahub.asia и в ценные бумаги. Все деньги, которые приносят проекты, я снова инвестирую в них же.
Об инвестициях
К инвестированию я пришел постепенно. Мне повезло — сразу начал учиться у правильных людей. Я работал в инвестиционной компании «Асыл Инвест» в отделе маркетинга, изучал фондовые рынки, посещал обучение, которое было для сотрудников компании, в свободное время читал дополнительные материалы.
Важно понимать, что инвестирование в ценные бумаги — это не легкий заработок, не азартные игры и не хобби. Инвестирование — это работа в долгосрочную. Целый год я провел на демо-платформе с несуществующими деньгами. Только после этого начал задумываться об открытии настоящего счета. Я диверсифицировал все средства, распределил портфель максимально так, чтобы уйти от рисков.
Обычно я не вкладываю в акции - я вкладываю в индексы, такие как индекс Доу-Джонса и S&P 500. Тут получается, что вы покупаете акции не одной компании, а пакет из акций 500 топовых компании мира, какие-то будут расти, какие-то падать. Такие вложения менее рискованные. Еще я вкладываю в ETF — это акции отдельно взятого сектора, например, ETF-солнечных панелей или золота. У меня есть порядка 10 ETF лития и золота.
Инвестирование в ценные бумаги никогда не станет для вас источником пассивного дохода. Чтобы они приносили хоть какой-то ощутимый доход, нужно вложить не меньше 500 000 $. Инвестирование в ценные бумаги — это работа в долгосрочную, на 5, 10, 20, 40 лет вперед. На образование детям, на комфортную старость или просто сохранение ваших денег без потерь. А те, кто занимаются спекуляцией на акциях, в 95% случаев теряют свои деньги. Даже сейчас я продолжаю изучать фондовые рынки, чтобы потом, когда у меня будет серьезный капитал, я мог грамотно инвестировать.
Freedom24 — классный инструмент, он облегчает порог входа всем тем, кто хочет начать свое знакомство с фондовым рынком. Не нужно осваивать сложные трейдинговые платформы, нужно лишь открыть онлайн брокерский счет и пользоваться интернет-магазином.
Советы новичкам
Первые инвестиции должны быть на сумму, которую не страшно потерять. Нужно купить акции и забыть про них, не нужно бояться, что ваши акции пошли вниз, и сразу же их продавать — так вы фиксируете убыток. Нужно подождать, акции крупных компаний обычно всегда растут, так как растет рынок.
Главное правило инвестора — диверсифицировать инвестиции. Например, у вас есть капитал 10 000 $. Положите 10% на депозит в банке, 10% вложите в гособлигации, на 10% купите индексы и так далее. А еще 10% можно вложить во что-нибудь высокорискованное, 10% и потерять не жалко, и возврат от высокорискованных инвестиций в разы больше. Я советую к любым деньгам относиться как к большим и расходовать их с умом.
Инвестирование можно начинать с небольших сумм, я думаю, 1000 $ — оптимальный вариант. Также важно, чтобы у вас всегда был капитал в более низкорискованных вложениях.
Айжан Джуланова, 32 года, родной город - Алматы, медицинский советник
О личных финансах
Интересоваться финансами я начала рано, все благодаря предмету экономика, который нам преподавали в школе. У нас были разные игры по типу монополии, тогда я и поняла, что мне интересно предпринимательство и инвестирование. Уже в школе я впервые начала вести бюджет, причем семейный.
Игры на уроках экономики помогли мне избавиться от страха рисков и кредитов. Уже будучи студенткой, я купила свою первую машину в кредит. Да, переплачивать за кредит не всегда разумно, но тогда были предпосылки девальвации, и я понимала, что машина все равно подорожает. А продала я ее через четыре года дороже, чем покупала.
Об инвестициях
Впервые инвестировать я начала в 2008 году, тогда у меня появились свободные 1000 $, и я не знала, что сними делать, хотела распорядиться этими деньгами с умом, чтобы они росли. И тогда я просто начала гуглить — «Куда вложить 1000 $?». В итоге пришла к выводу, что нужно инвестировать в ценные бумаги. Тогда я вообще ничего не знала об этом и пошла на курсы в «Региональный финансовый центр Алматы», там я познакомилась с интересными людьми, с которыми дружу до сих пор, и узнала, что такое фундаментальный и технический анализ акций.
Сейчас я вернулась к теме инвестирования, потому что я понимаю, что это вклад в мое будущее. Мой парень говорит: «Я не доверяю себе из будущего, поэтому должен сейчас позаботиться о своем будущем». Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше.
Последний год я провела в Америке, а там инвестируют все, почти у каждого есть приложение, где они продают и покупают акции. Люди там понимают, что только они могу позаботиться о своей старости. Так как я не резидент Америки, у меня не было возможности отрыть счет. Когда я вернулась в Казахстан, я была очень рада узнать, что у нас появился подобный сервис — Freedom24.kz. Теперь мы тут можем покупать акции мировых компаний на тех же условиях, что и все остальные трейдеры в мире.
Я не консервативный инвестор, периодически захожу в акции и выхожу из них. У меня в основном акции топовых компаний: Apple, Tesla, Zoom. Кстати, Zoom меня порадовал, я покупала их по 174 $, а сейчас они стоят 234 $ за акцию.
У меня есть определенные горизонты планирования. Если, например, акция в стоимости падает до определенного процента, я от нее избавляюсь. А иногда акции нужно время на корректировку, поэтому не стоит спешить ее продавать. Еще акции лучше продавать на пике, пока они не упали. В будущем вы всегда можете в них вернуться.
Инвестирование в ценные бумаги может стать полноценным источником дохода, но для этого этим нужно заниматься каждый день, вкладывать в это кроме денег еще и свое время и внимание. Поэтому такой доход нельзя назвать легким или пассивным.
Советы новичкам
Прежде чем во что-то инвестировать, нужно иметь финансовую подушку на два-шесть месяцев. Важно всегда откладывать, хотя бы 10% от вашего дохода.
Вкладывать надо в компании, в которые вы верите. Я верю в Tesla и сейчас хочу купить еще больше их акций. Но важно не просто верить на ощущениях, важно следить за повесткой и новостями компании, как они двигаются и какое у них будущее.
Еще не нужно спекулировать на маленьких компаниях, каждый думает, что он сможет переиграть рынок, но рынок переигрывают единицы.
К прочтению об инвестициях советую книги Рея Далио и книгу Тони Роббинса «Деньги. Мастер игры».
Начать заботиться о будущем можно уже сейчас!