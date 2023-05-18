Традиции татарского народа: особенности быта, интересные обычаи и стереотипы

Интересная и информативная подборка статей про традиции и культуру татарского народа.





Почему татар считают хитрыми и еще 6 популярных стереотипов

Все татары хитрые





Этот стереотип, скорее всего, связан с историческим фактом. По результатам переписи 1897 года, татары оказались одним из самых грамотных народов Российской империи. Население умело читать на родном языке и нередко на арабском или турецком языках. Из татар получались самые грамотные шпионы. Если человек знал татарский язык, он мог говорить на казахском, турецком, узбекском — на всех языках этой языковой группы.

Татары расчетливые и экономные — «Вам, татарам, лишь бы даром»

Татары по роду деятельности в основном были купцами. Так как любой торговец ищет выгодные условия, где купить подешевле и где продать подороже, то многих татар и по сей день отличает экономность и расчетливость.

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8 традиций татарского народа, которые соблюдаются по сей день

Гостеприимство





Татарский народ издревле славится своим гостеприимством, поэтому современные татары также выделяют его как традицию и обычай, сохранившийся до наших дней..

Особое воспитание для девочек

В традиционных татарских семьях девочек до сих пор с самого раннего детства учат вести хозяйство, приобщают к приготовлению национальных блюд, подготавливают к вступлению в брак.

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Что думают татарские подростки о традициях: что соблюдают, а от чего стоит отказаться

Камилла Нуруллина, родной город — Казань, ученица гимназии № 139 в Казани, @_nurullinaa





Я положительно отношусь к традициям родного народа. Современному человеку важно знать историю, уважать традиции. В них заложена мудрость предков. Благодаря им знания и умения дошли до нашего поколения.

До сих пор обычаи играют важную роль в жизни. Они культурно обогащают человека, сближают семьи — праздники, особые семейные приемы пищи.

Я знаю традиции своего народа, многие из них соблюдаются в нашей семье. Глава татарской семьи — отец. Он принимает все важные решения. Во время праздничных застолий или поминок, мужчины сидят отдельно от женщин.

У татар есть хороший, добрый праздник — Сабантуй. Он посвящен окончанию весенних полевых работ. Также в моей семье принято на священный праздник Курбан-байрам приносить в жертву барашка.

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Этнические татары из Германии, Литвы и Турции о традициях, родном языке и Альянсе татар Европы

Равиль Искандер, родной город — Анкара, студент

У нас в семье есть традиция — когда мы идем в гости, то обязательно готовим татарскую выпечку. Дома у нас есть несколько национальных украшений, предметов быта. Они часть нашего интерьера и создают атмосферу.

Сейчас сообщество татар и башкир используют любые площадки и социальные сети для продвижения своей культуры. Мне кажется, что любая инициатива по сближению со своими корнями должна поддерживаться. Несмотря на то, что мы живем далеко и уже давно переехали в другую страну, мы не перестали быть татарами.

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Эльза Ярзински, родной город — Казань, декоратор интерьера и кулинар, основатель авторского проекта «Танцевальный Завтрак», @elzakhaki





Мы часто обсуждаем, что можем сделать нашей традицией. Регулярно гуляем вместе на свежем воздухе, много времени проводим втроем, смотрим голливудские фильмы 40-50-х годов и советские мультфильмы на проекторе.

Отмечаем не все праздники. Без фанатизма относимся к символичности, приносим цветы домой без повода и готовим празднично ежедневно. Главные праздники года — Рождество и Новый год. Традиционно упаковываем подарочки, подписываем открытки, наряжаем елку.

Яркие различия менталитета стали проявляться, когда он переехал в Казань. Мои гостеприимно настроенные родные были для него непривычно навязчивыми. Они угощали его традиционными яствами, а я ощущала себя медиатором, который балансировал между любимыми родственниками и мужем, который был в недоумении от проявлений такой любви. Постепенно все узнали друг друга получше, и этот опыт пошел нам на пользу.

Мы с мужем схожи в приверженности к здоровому осознанному образу жизни. Ценим и любим природу, чтим старшее поколение, выбираем вещи со смыслом.

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