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Time впервые выбрал «Ребенка года»
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Сегодня в 18:49

Time впервые выбрал «Ребенка года»

Журнал Time дополнил звание «Человек года» новой категорией — «Ребенок года». Выбор номинантов проходил в сотрудничестве с Nickelodeon, в этом году звание получила 15-летняя Гатанджали Рао из штата Колорадо.

Изначально в конкурсе участвовали 5000 американцев в возрасте от 8 до 16 лет. Из них жюри выбрало пять финалистов, которые «вырастили еду для переживающих кризис, разработали игрушки для детей с ограниченными возможностями и начали разговоры о расовой справедливости».

Больше всего комиссию впечатлила Гатанджали Рао — исследовательница в сфере высоких технологий. К примеру, она создала браузерное расширение Kindly, которое способно распознать травлю в интернете, а сейчас работает над технологией определения паразитов в воде.

Источник: daily.afisha.ru

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#наука #дети #time
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