Тарантино написал сценарий заключительного фильма в своей карьере

Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе конца 1970-х годов, а в центре сюжета будет женщина, возможно, американская журналистка и кинокритик Полин Кейл.

Голливудский режиссер Квентин Тарантино завершил сценарий, вероятно, своего последнего фильма, который планирует снять этой осенью.

На данный момент режиссер не заключил контракт с какой-либо студией. По данным источников издания, он может выпустить фильм при участии Sony. Эта компания же отвечала за последний проект Тарантино «Однажды в Голливуде».

Источник: korrespondent.net