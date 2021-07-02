Таиланд открыл Пхукет для вакцинированных туристов

Правительство Таиланда с 1 июля открыло для вакцинированных туристов Пхукет. Привитым больше не требуется проходить карантин, и по территории всего острова они могут передвигаться свободно.

Для посещения других районов Таиланда туристам понадобится в течение двух недель пройти три теста на коронавирус, которые должны быть отрицательными.

По прогнозам правительства, около 100 тысяч иностранных туристов посетят Пхукет в III квартале 2021 года, а доход от туризма составит $278 млн. В 2020 году Таиланд потерял около $50 млрд, поскольку число иностранных туристов сократилось на 83%, до 6,7 млн, с 39,9 млн в 2019 году.

Источник: incrussia.ru