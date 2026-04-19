Странные законы маркетинга: 5 парадоксов Рори Сазерленда, которые перевернут представление о клиентах

Шерали Джурабаев — маркетолог и предприниматель из Таджикистана, автор weproject.media. Пишет о бизнесе, маркетинге и современном рынке. Недавно объяснял, почему главный убийца стартапов — не деньги. В новой статье разбирает пять парадоксов вице-президента Ogilvy Рори Сазерленда: почему клиент выбирает дорогое такси, платит за атмосферу в ресторане и доверяет банку со сложным паролем.

Воронки. Юнит-экономика. Конверсии. Вы все делаете правильно. Но клиент выбирает дорогое такси не потому, что оно быстрее, — а потому, что там показывается точка на карте.

Я годами наблюдаю за одним и тем же: компании строят аргументацию для себя, а продают живому человеку. И удивляются, что не работает.

Рори Сазерленд — вице-президент Ogilvy и один из самых нестандартных умов в мировом маркетинге. Он доказал простую вещь: маркетинг — не про логику. Это про психологию, которая противоречит здравому смыслу. Его формула: The opposite of a good idea can also be a good idea.

Противоположность хорошей идеи тоже может быть хорошей идеей. Звучит абсурдно? Пять парадоксов ниже покажут, что именно так работает голова клиента.

Парадокс первый: реальность не важна — важно, как это выглядит





Как улучшить поезд из Лондона в Париж? Логичный ответ — сократить время в пути. Потратить миллиарды на инфраструктуру. Ускорить состав на 20 минут. Ответ Сазерленда — нанять супермоделей, которые будут разносить бесплатное шампанское. Люди сами попросят поезд замедлиться.

Проблема не в скорости. А в восприятии времени. Uber не сделал такси быстрее — он показал точку на карте. Видно, что машина едет, и ожидание перестает бесить. Это не логистика. Это психология. Red Bull не сделал энергетик вкуснее — он сделал банку маленькой и противной на вкус, чтобы вы поверили, что продукт работает. Плацебо? Да. Работает ли это? Еще как.

Вопрос простой: вы улучшаете продукт или восприятие продукта? Клиент покупает второе.

Парадокс второй: дорого = лучше, даже если не так





Эксперимент с вином. Людям дают два образца — за $10 и за $90. Подключают к МРТ. Смотрят на мозг. Когда участники пьют «дорогое» вино, зоны удовольствия активируются сильнее. Подвох: оба образца — одно и то же вино. Цена меняет вкус. Не метафорически. Физиологически. Я видел это в Центральной Азии сотни раз.

Агентство снижает цену, чтобы привлечь клиентов. Клиенты приходят и не ценят работу. Потом те же услуги упаковывают в premium, поднимают ценник в три раза, и вдруг все счастливы. Простой тест: продаете консалтинг за 500 тысяч тенге? Клиент думает: «Наверное, так себе». Ставите пять миллионов — думает: «Точно эксперт». Иногда лучший способ увеличить продажи — поднять цену.

Парадокс третий: люди не принимают рациональных решений





Сазерленд говорит, что если бы люди были рациональны, не было бы ресторанов. Все бы ели дома — дешевле и быстрее. Но мы платим за атмосферу, за статус, за инстаграмный кадр с бургером за 8000 тенге.

Вот классика поведенческой экономики: люди готовы идти 10 минут, чтобы сэкономить $5 на покупке за $15. Те же люди не пойдут 10 минут, чтобы сэкономить $5 на покупке за $1000. Экономия одинаковая, а поведение — разное. Мы не считаем абсолютные цифры. Мы считаем пропорции. И это иррационально.

Применение прямое: не пишите «скидка 50 тысяч тенге», пишите «скидка 30%». Звучит весомее, даже если по деньгам меньше. Не говорите «доставка 2000 тенге», скажите «всего 3% от стоимости заказа». Восприятие меняет все.

Клиент — не Excel-таблица. Он принимает решения интуитивно, эмоционально и противоречиво.

Парадокс четвертый: неудобство делает продукт ценнее





Чем проще купить, тем лучше продажи. Логично ведь? Сазерленд доказывает обратное. IKEA: вы сами собираете мебель. Это неудобно. Это бесит. И именно поэтому любите свой шкаф больше, чем тот, который собрали за вас. Называется «эффект IKEA» — мы больше ценим то, во что вложили усилия.

Сложные пароли в онлайн-банкинге. Клиенты жалуются. Но эта сложность создает ощущение безопасности. Упростите вход — банку перестанут доверять. Длинные лендинги конвертируют лучше коротких: пока человек читает, он вкладывается и психологически сложнее уйти. Три примера. Один вывод: иногда лучший способ удержать клиента — сделать путь немного сложнее.

Парадокс пятый: все зависит от того, с чем сравнивают





«Нет абсолютных решений. Есть только сравнения». Это Сазерленд. Классический эксперимент с подпиской на журнал:

— Вариант А: онлайн-подписка — $59

— Вариант В: печатная подписка — $125

— Вариант С: онлайн + печатная — $125.

Что выбирают? Вариант С. На фоне В он выглядит как подарок. Уберите вариант В — продажи С рухнут. Не с чем сравнить.

В Центральной Азии работает точно так же. Продаете пакет услуг за два миллиона? Добавьте пакет за пять миллионов. Даже если его никто не купит — он превратит основной пакет в «разумный выбор». Ресторан ставит в меню одно безумно дорогое блюдо. Никто его не заказывает. Но на его фоне все остальное кажется доступным.

Контекст управляет восприятием. Восприятие управляет решением. Решение управляет выручкой.

Что с этим делать





Пять парадоксов — одна мысль: клиент живет не в мире фактов, а в мире восприятия.

1. Реальность не важна — важно восприятие.

2. Дорого работает лучше дешевого.

3. Люди иррациональны, и это норма.

4. Неудобство может быть фичей.

5. Все относительно — контекст решает.

Вы все еще строите маркетинг на логике? Тогда вы проигрываете тем, кто понял: люди покупают эмоциями, статусом, восприятием и иррациональными импульсами. Задача — не убедить. Задача — создать правильный контекст, в котором решение кажется очевидным.

Упражнение





Возьмите лист бумаги. Не онлайн документ — именно бумагу. Напишите три главных аргумента, которыми продаете продукт. Держу пари, все три — рациональные: цена, скорость, качество. Теперь напишите рядом три причины, по которым клиенты на самом деле выбирают вас. Спросите у тех, кто уже купил. Не додумывайте, а спросите. Сравните два списка. Если они не совпадают — вы продаете не то, что покупают.

