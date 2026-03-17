Главный убийца стартапов — не деньги. Шерали Джурабаев о правилах выживания на рынке

Шерали Джурабаев — маркетолог и предприниматель из Таджикистана, а также автор weproject.media. Шерали пишет статьи о бизнесе, маркетинге и современном рынке. Недавно он рассказывал, как современные компании теряют внимание клиентов. В новой статье Шерали объясняет, почему дело не в деньгах и не в технологиях, и как шесть простых шагов повышают шансы бизнеса на выживание.

Шерали Джурабаев, город — Душанбе, маркетолог, предприниматель, основатель Predictory AI, специализируется на data-driven маркетинге и стратегии запуска продуктов, @sher.djurabaev







Главный убийца стартапов — не деньги. А что тогда?





На каждом интенсиве я задаю один и тот же вопрос: «Кто из вас сначала сделал продукт, а потом начал искать покупателей?». Руки поднимают почти все. И каждый раз я понимаю — мы будем говорить о самом важном.

Ежегодно в мире запускается более 30 000 новых продуктов. 85% из них проваливаются в течение первого года. Эту цифру приводит Harvard Business Review. Если вдуматься, это хуже, чем шансы в рулетке.

Девять из десяти стартапов закрываются. 75% стартапов, получивших венчурное финансирование, не возвращают деньги инвесторам. Меньше половины доживают до пятого года. До десятилетнего рубежа добираются лишь 33%. И даже среди выживших — только 40% реально приносят прибыль.

Цифры не просто пугают. Они говорят простую вещь: при запуске нового продукта у вас больше шансов на провал, чем на успех. И дело не в везении.

От чего на самом деле умирают стартапы





Исследования Failory, CB Insights, Investopedia и Review42 сообщают:

1. Несоответствие продукта рынку — 34%. Каждый третий стартап создает продукт, который никому не нужен. Не плохой продукт, а ненужный. Самая частая причина смерти, и она же самая предотвратимая.

2. Плохой маркетинг — 22%. Продукт может быть отличным, но если о нем никто не знает или сообщение не попадает в цель, результат тот же.

3. Проблемы с командой — 18%. Неправильные люди, конфликты, отсутствие нужных компетенций.

4. Нехватка денег — 16%. Деньги закончились раньше, чем продукт нашел своего покупателя.

5. Технические проблемы — 6%.

6. Неоптимальные процессы — 2%.

7. Юридические проблемы — 2%.

Обратите внимание на первые две строчки. Несоответствие рынку и плохой маркетинг вместе — это 56%. Больше половины всех провалов. Не технологии, не юристы, не баги в коде. Маркетинг. Вернее, его отсутствие.

Главный убийца стартапов — не нехватка денег. Главный убийца — убеждение основателя, что его продукт нужен миру. Без единого доказательства.

Ловушка, в которую попадают все





Логика большинства основателей: придумал идею → создал продукт → вышел на рынок. Если есть спрос — успех. Нет спроса — уход. Схема кажется логичной. Но именно она убивает.

Потому что вопрос «есть ли спрос» задается после того, как потрачены месяцы работы и деньги. К этому моменту основатель уже влюблен в свой продукт. Он видит красоту, возможности, потенциал. А рынок говорит: «не интересно».

Это ловушка основателя. В нее попадают инженеры, которые любят строить. Предприниматели, которые верят в интуицию. Маркетологи, которые умеют продвигать, но не умеют слушать. Все они начинают с конца — с продукта. А нужно начинать с начала — с проблемы.

Что делают те, кто выживает





Есть компании, которые вообще не попадают в эту ловушку. Они начинают не с продукта, а с продаж. Проверяют спрос до того, как написана первая строчка кода. Разговаривают с будущими клиентами, когда продукта еще не существует. И заставляют их платить.

Это не манипуляция. Это самая честная форма проверки. Когда человек отдает деньги — это не вежливость, не одолжение, не «наверное куплю». Это факт. И именно такие факты нужны основателю, чтобы принимать решения.

Схема простая:





1. Поиск проблем — не идей, а реальных болей реальных людей.

2. Поиск решений — не продуктов, а способов закрыть эти боли.

3. Валидация — готов ли кто-то платить за это решение прямо сейчас?

4. MVP — минимальная версия, а не «идеальный продукт».

5. Тесты — данные вместо мнений.

6. Продукт — только когда есть доказательства спроса.

Шесть шагов. В правильном порядке. Пропуск любого — русская рулетка с худшими шансами.

Почему это важно





Мы живем в эпоху, когда запустить продукт проще, чем когда-либо. No-code, AI, облачная инфраструктура — порог входа стремится к нулю. И это создает опасную иллюзию: раз запустить легко, значит, успех гарантирован.

Но легкость запуска не отменяет жесткость рынка. Наоборот, чем ниже барьер входа, тем выше конкуренция и тем важнее попасть в реальную потребность.

Я вижу это каждый день. В Центральной Азии бум стартапов, цифровых продуктов, EdTech, FinTech.

Энергии много. Понимания рынка — меньше.

Ошибки повторяются с пугающей регулярностью: красивый продукт, который никому не нужен. Талантливая команда, которая решает несуществующую проблему. Деньги инвесторов, которые сгорают без единой продажи.

Единственный способ не стать частью статистики — перестать верить в свою идею и начать проверять ее. Рынок не обязан вас любить. Но он обязательно скажет правду, если вы зададите правильный вопрос.