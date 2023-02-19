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Стартап из Копенгагена Mate представил грузовой электровелосипед, который может заменить автомобиль
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Сегодня в 11:55

Стартап из Копенгагена Mate представил грузовой электровелосипед, который может заменить автомобиль

Датский стартап Mate представил прототип грузового электровелосипеда. Он стоит $6900, в продаже ожидается в сентябре 2023 года.

Транспортное средство Mate будет производиться и собираться в Италии, первыми его рынками станут ЕС и Великобритания. Мощность двигателя составляет 250 Вт с максимальной скоростью 25 км/ч и запасом хода до 100 км. Двигатель Oli Edge итальянского производства установлен в середине привода.

Электровелосипед вмещает водителя и двух детей. Гидравлические двойные дисковые тормоза позволяют полностью остановить велосипед весом 49 килограммов. Его местоположение можно отслеживать в реальном времени, в нем также есть «защита от кражи» и разъем USB для зарядки телефона.

Источник: incrussia.ru

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#стартап #технологии #транспорт #дания #электровелосипеды
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