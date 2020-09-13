Специалисты о том, что такое бизнес-аналитика и на каком этапе ее внедрять

Чтобы бизнес рос, нужно постоянно принимать решения, и решения должны быть верными. В этом помогает бизнес-аналитика, что это и зачем она нужна, разбираемся со специалистами.То есть на первых порах собственник бизнеса может совмещать роль хранителя и аналитика данных в бизнесе просто в силу масштаба бизнеса. Поэтому на каждом этапе развития есть свои удобные инструменты. Сначала они направлены на учет информации — это Excel и 1С, но с ростом масштаба бизнеса увеличивается и потребность в анализе, и для этого нужны свои инструменты и специалисты.Для принятия каких-либо решений в бизнесе ему, как и бизнес-аналитику, нужно пощупать и проанализировать имеющиеся данные.Данные, которые получает компания в результате аналитики, демонстрируют эффективность ее работы и помогают лучше планировать бизнес-стратегию.Если вы хотите серьезно заниматься бизнесом и быть конкурентоспособным, то важно знать, куда и сколько вы тратите и что вообще происходит в вашем бизнесе. Важно принимать решения не на основании интуиции, а на основании статистических фактов.Это могут быть управленческие отчеты, KPI и любые другие показатели бизнеса. Business Intelligence может быть простым, для которого достаточно Excel, а может быть достаточно сложным для внедрения в компанию.А теперь представьте, что вам не нужно ждать, пока бухгалтеры или финансисты заполнят эти отчеты раз в квартал, данные собираются автоматически по мере поступления, это и есть Business Intelligence.