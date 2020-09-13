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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Специалисты о том, что такое бизнес-аналитика и на каком этапе ее внедрять
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13.09.2019

Специалисты о том, что такое бизнес-аналитика и на каком этапе ее внедрять

Чтобы бизнес рос, нужно постоянно принимать решения, и решения должны быть верными. В этом помогает бизнес-аналитика, что это и зачем она нужна, разбираемся со специалистами.

Александр Полоротов, внедрение центров компетенции бизнес-аналитики и интерактивной управленческой отчетности, старший партнер компании Datanomix.pro

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Необходимость в анализе данных естественна для любого типа бизнеса, с условием применения технологий, подходящих уровню развития и величины бизнеса. То есть на первых порах собственник бизнеса может совмещать роль хранителя и аналитика данных в бизнесе просто в силу масштаба бизнеса. Поэтому на каждом этапе развития есть свои удобные инструменты. Сначала они направлены на учет информации — это Excel и 1С, но с ростом масштаба бизнеса увеличивается и потребность в анализе, и для этого нужны свои инструменты и специалисты.

Каждый предприниматель сам по себе бизнес-аналитик, потому что он хочет заработать больше и при этом снизить транзакционные издержки. Для принятия каких-либо решений в бизнесе ему, как и бизнес-аналитику, нужно пощупать и проанализировать имеющиеся данные.

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Азат Есенов, 32 года, родной город — Алматы, бизнес-аналитик, управляющий партнер Maxinum Consulting Group

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Бизнес-аналитика — это технология и практика исследования деловой активности. Данные, которые получает компания в результате аналитики, демонстрируют эффективность ее работы и помогают лучше планировать бизнес-стратегию.

Есть хороший девиз в бизнесе: «Нельзя улучшить то, что нельзя измерить». Если вы хотите серьезно заниматься бизнесом и быть конкурентоспособным, то важно знать, куда и сколько вы тратите и что вообще происходит в вашем бизнесе. Важно принимать решения не на основании интуиции, а на основании статистических фактов.

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Мерей Нурсултанов, основатель и управляющий партнер Geometry.kz

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Business Intelligence — процессы и технологии, позволяющие собирать, хранить, визуализировать и анализировать данные для принятия управленческих решений. Это могут быть управленческие отчеты, KPI и любые другие показатели бизнеса. Business Intelligence может быть простым, для которого достаточно Excel, а может быть достаточно сложным для внедрения в компанию.

Управленческие и финансовые отчеты — это самые простые приемы анализа данных, но они крайне полезны для бизнеса. А теперь представьте, что вам не нужно ждать, пока бухгалтеры или финансисты заполнят эти отчеты раз в квартал, данные собираются автоматически по мере поступления, это и есть Business Intelligence.

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