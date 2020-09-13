Специалисты о том, что такое бизнес-аналитика и на каком этапе ее внедрять

Александр Полоротов, внедрение центров компетенции бизнес-аналитики и интерактивной управленческой отчетности, старший партнер компании Datanomix.pro
Необходимость в анализе данных естественна для любого типа бизнеса, с условием применения технологий, подходящих уровню развития и величины бизнеса. То есть на первых порах собственник бизнеса может совмещать роль хранителя и аналитика данных в бизнесе просто в силу масштаба бизнеса. Поэтому на каждом этапе развития есть свои удобные инструменты. Сначала они направлены на учет информации — это Excel и 1С, но с ростом масштаба бизнеса увеличивается и потребность в анализе, и для этого нужны свои инструменты и специалисты.
Каждый предприниматель сам по себе бизнес-аналитик, потому что он хочет заработать больше и при этом снизить транзакционные издержки. Для принятия каких-либо решений в бизнесе ему, как и бизнес-аналитику, нужно пощупать и проанализировать имеющиеся данные.
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Азат Есенов, 32 года, родной город — Алматы, бизнес-аналитик, управляющий партнер Maxinum Consulting Group
Бизнес-аналитика — это технология и практика исследования деловой активности. Данные, которые получает компания в результате аналитики, демонстрируют эффективность ее работы и помогают лучше планировать бизнес-стратегию.
Есть хороший девиз в бизнесе: «Нельзя улучшить то, что нельзя измерить». Если вы хотите серьезно заниматься бизнесом и быть конкурентоспособным, то важно знать, куда и сколько вы тратите и что вообще происходит в вашем бизнесе. Важно принимать решения не на основании интуиции, а на основании статистических фактов.
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Мерей Нурсултанов, основатель и управляющий партнер Geometry.kz
Business Intelligence — процессы и технологии, позволяющие собирать, хранить, визуализировать и анализировать данные для принятия управленческих решений. Это могут быть управленческие отчеты, KPI и любые другие показатели бизнеса. Business Intelligence может быть простым, для которого достаточно Excel, а может быть достаточно сложным для внедрения в компанию.
Управленческие и финансовые отчеты — это самые простые приемы анализа данных, но они крайне полезны для бизнеса. А теперь представьте, что вам не нужно ждать, пока бухгалтеры или финансисты заполнят эти отчеты раз в квартал, данные собираются автоматически по мере поступления, это и есть Business Intelligence.
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