Нельзя улучшить то, что нельзя измерить. Почему успешность бизнеса зависит от точных данных

Что такое бизнес-аналитика

Зачем бизнес-аналитика бизнесу

Где искать бизнес-аналитика

Данные, которые получает компания в результате аналитики, демонстрируют эффективность ее работы и помогают лучше планировать бизнес-стратегию.Опираясь аналитику, предприниматель понимает, сколько он заработает на своем бизнесе.Если вы хотите серьезно заниматься бизнесом и быть конкурентоспособным, то важно знать, куда и сколько вы тратите и что вообще происходит в вашем бизнесе. Важно принимать решения не на основании интуиции, а на основании статистических фактов.. Показатели подразумевают определенные действия, необходимые для достижения цели, и указывают на то, как стратегия будет реализована. Тем самым, показывая эти метрики владельцу бизнеса, он понимает, стоит ли привлекать инвестиции и дальше масштабироваться.На основании этих фактов он может принять взвешенное решение о том, что делать дальше, в каком направлении двигаться и что изменить.Владелец бизнеса хочет понимать, что происходит в первой точке, какие недочеты нужно устранить, чтобы избежать ошибок при открытии второй.Одно дело, когда инвестор видит информацию на бумаге, другое дело, когда та же информация подается в форматированном виде в таблицах, с процентами, с индексами, где видно движение денежных средств, PNL и отчет о финансовых действиях.Мы сами выращиваем наших бизнес-аналитиков. Раз в полгода мы встречаемся со студентами технических вузов, таких как КБТУ, МУИТ, СДУ. Собираем группы из 20 студентов, проводим среди них SHL-тестирование на логику и математическое мышление, чтобы выявить талант и потенциал студента.