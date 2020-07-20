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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Нельзя улучшить то, что нельзя измерить. Почему успешность бизнеса зависит от точных данных
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Сегодня в 18:50

Нельзя улучшить то, что нельзя измерить. Почему успешность бизнеса зависит от точных данных

Азат Есенов, 32 года, родной город — Алматы, бизнес-аналитик, управляющий партнер Maxinum Consulting Group

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Что такое бизнес-аналитика
Бизнес-аналитика — это технология и практика исследования деловой активности. Данные, которые получает компания в результате аналитики, демонстрируют эффективность ее работы и помогают лучше планировать бизнес-стратегию.

Поэтому мы предоставляем специализированные инструменты на платформе Google, которые позволяют вносить данные, выводить закономерность, анализировать, рассчитывать себестоимость и чистую прибыль. Опираясь аналитику, предприниматель понимает, сколько он заработает на своем бизнесе.

Есть хороший девиз в бизнесе: «Нельзя улучшить то, что нельзя измерить». Если вы хотите серьезно заниматься бизнесом и быть конкурентоспособным, то важно знать, куда и сколько вы тратите и что вообще происходит в вашем бизнесе. Важно принимать решения не на основании интуиции, а на основании статистических фактов.

Чтобы принимать решения на основании цифр и фактов, нужно иметь грамотную финансовую модель и оцифрованные данные.

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Зачем бизнес-аналитика бизнесу
Бизнес-аналитика позволяет отображать текущие показатели бизнеса, метрики, которые показывают четкую картину происходящего. Показатели подразумевают определенные действия, необходимые для достижения цели, и указывают на то, как стратегия будет реализована. Тем самым, показывая эти метрики владельцу бизнеса, он понимает, стоит ли привлекать инвестиции и дальше масштабироваться.

Видя перед собой четкие цифры и факты, владелец бизнеса имеет ясное представление, что происходит внутри бизнеса. На основании этих фактов он может принять взвешенное решение о том, что делать дальше, в каком направлении двигаться и что изменить.

Чаще всего к нам обращаются тогда, когда предприниматель хочет масштабировать свой бизнес, задумывается об открытии второй точки. Владелец бизнеса хочет понимать, что происходит в первой точке, какие недочеты нужно устранить, чтобы избежать ошибок при открытии второй.

20% наших консалтинговых проектов завершаются привлечением инвестиций, инвестору важно получать информацию в доступном и понятном формате. Одно дело, когда инвестор видит информацию на бумаге, другое дело, когда та же информация подается в форматированном виде в таблицах, с процентами, с индексами, где видно движение денежных средств, PNL и отчет о финансовых действиях.

7 Tips to Bolster Your Workplace Productivity to Get More Done
Где искать бизнес-аналитика
На рынке Казахстана существует проблема нехватки бизнес-аналитиков, многие уезжают за рубеж. Мы сами выращиваем наших бизнес-аналитиков. Раз в полгода мы встречаемся со студентами технических вузов, таких как КБТУ, МУИТ, СДУ. Собираем группы из 20 студентов, проводим среди них SHL-тестирование на логику и математическое мышление, чтобы выявить талант и потенциал студента.

Взращивание бизнес-аналитика занимает около полугода, это достаточно долгий процесс, потому что здесь очень важно глубокое понимание и выработка интуиции.


WE communication agency — коммуникационное агентство с экспертизой в области PR и digital-продвижения, больше 17 лет работает на рынке рекламы и маркетинга Центральной Азии и Казахстана.

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