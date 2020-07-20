Нельзя улучшить то, что нельзя измерить. Почему успешность бизнеса зависит от точных данных

Что такое бизнес-аналитика
Бизнес-аналитика — это технология и практика исследования деловой активности. Данные, которые получает компания в результате аналитики, демонстрируют эффективность ее работы и помогают лучше планировать бизнес-стратегию.
Поэтому мы предоставляем специализированные инструменты на платформе Google, которые позволяют вносить данные, выводить закономерность, анализировать, рассчитывать себестоимость и чистую прибыль. Опираясь аналитику, предприниматель понимает, сколько он заработает на своем бизнесе.
Есть хороший девиз в бизнесе: «Нельзя улучшить то, что нельзя измерить». Если вы хотите серьезно заниматься бизнесом и быть конкурентоспособным, то важно знать, куда и сколько вы тратите и что вообще происходит в вашем бизнесе. Важно принимать решения не на основании интуиции, а на основании статистических фактов.
Чтобы принимать решения на основании цифр и фактов, нужно иметь грамотную финансовую модель и оцифрованные данные.
Зачем бизнес-аналитика бизнесу
Бизнес-аналитика позволяет отображать текущие показатели бизнеса, метрики, которые показывают четкую картину происходящего. Показатели подразумевают определенные действия, необходимые для достижения цели, и указывают на то, как стратегия будет реализована. Тем самым, показывая эти метрики владельцу бизнеса, он понимает, стоит ли привлекать инвестиции и дальше масштабироваться.
Видя перед собой четкие цифры и факты, владелец бизнеса имеет ясное представление, что происходит внутри бизнеса. На основании этих фактов он может принять взвешенное решение о том, что делать дальше, в каком направлении двигаться и что изменить.
Чаще всего к нам обращаются тогда, когда предприниматель хочет масштабировать свой бизнес, задумывается об открытии второй точки. Владелец бизнеса хочет понимать, что происходит в первой точке, какие недочеты нужно устранить, чтобы избежать ошибок при открытии второй.
20% наших консалтинговых проектов завершаются привлечением инвестиций, инвестору важно получать информацию в доступном и понятном формате. Одно дело, когда инвестор видит информацию на бумаге, другое дело, когда та же информация подается в форматированном виде в таблицах, с процентами, с индексами, где видно движение денежных средств, PNL и отчет о финансовых действиях.
Где искать бизнес-аналитика
На рынке Казахстана существует проблема нехватки бизнес-аналитиков, многие уезжают за рубеж. Мы сами выращиваем наших бизнес-аналитиков. Раз в полгода мы встречаемся со студентами технических вузов, таких как КБТУ, МУИТ, СДУ. Собираем группы из 20 студентов, проводим среди них SHL-тестирование на логику и математическое мышление, чтобы выявить талант и потенциал студента.
Взращивание бизнес-аналитика занимает около полугода, это достаточно долгий процесс, потому что здесь очень важно глубокое понимание и выработка интуиции.
WE communication agency — коммуникационное агентство с экспертизой в области PR и digital-продвижения, больше 17 лет работает на рынке рекламы и маркетинга Центральной Азии и Казахстана.