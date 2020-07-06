Что такое бизнес-аналитика и зачем она нужна предпринимателям





Работа с информацией





Теперь на первый план выходит другой навык — информационная грамотность. Информационная грамотность — это умение правильно анализировать данные и извлекать из них выгоду, ведь данные — это новая нефть.



Анализ — это преобразование накопленных данных в конкретные выводы, на основе которых люди могут принимать решения. Соответственно, аналитический вывод — это понимание конкретных причин и следствий между ними в определенном

Бизнес-аналитика и бизнес

Зачем нужна бизнес-аналитика

Поговорили с бизнес-аналитиком и узнали, зачем она нужна в малом и среднем бизнесе.С развитием технологий форма хранения информации менялась, но человек по-прежнему как занимался, так и занимается внесением информации.контексте.То есть на первых порах собственник бизнеса может совмещать роль хранителя и аналитика данных в бизнесе просто в силу масштаба бизнеса. Поэтому на каждом этапе развития есть свои удобные инструменты. Сначала они направлены на учет информации — это Excel и 1С, но с ростом масштаба бизнеса увеличивается и потребность в анализе, и для этого нужны свои инструменты и специалисты.Для принятия каких-либо решений в бизнесе ему, как и бизнес-аналитику, нужно пощупать и проанализировать имеющиеся данные.Его основная задача — обнаружить проблему и отыскать способы ее решения. Однако бизнес-аналитик сможет сделать расчет только в том случае, если он обладает навыками и знаниями в необходимой области, то есть в том, чем вы занимаетесь. Но если он не владеет знаниями в конкретной отрасли производства, ему необходимо работать в паре с экспертом, который может учесть нюансы производства.Не стоит забывать, что при внедрении любого IT-продукта работают три компонента: человек, данные и платформа, которая позволяет анализировать эти данные. Соответственно, взяв бизнес-аналитика в штат, нужно снабдить его инструментом — дать ему молоток и показать где гвозди, чтобы он их забивал.Простейший пример — внедрение бизнес-аналитики, которая собирает данные с 1С. У вас есть 1С-бухгалтерия, и бизнес-аналитик с нужным инструментом подключится к вашей 1С и сделает так, чтобы вы с телефона могли в любой момент времени получить информацию о том, что у вас происходит в организации на сегодняшний момент времени.Бизнес-аналитик с нужным инструментом сможет объединить всю эту информацию и в удобном формате предоставить ее вам, чтоб вы могли с легкостью следить за всем со своего телефона или планшета. То есть инвестирование в аналитику и анализ данных на первых порах как минимум позволяют оперативно отвечать на вопрос: «Что было вчера?».В части крупных заказчиков это банковская сфера и продуктовые сети. В текущих условиях кризиса малый и средний бизнес прибегает к услугам фрилансеров из-за рубежа либо предпочитает аутсорсить. Хотя на самом деле это не та область, на которой нужно экономить, особенно в кризис.