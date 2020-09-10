Что такое Business Intelligence, и зачем он нужен малому бизнесу

Где малому бизнесу найти специалиста по Business Intelligence:

Смотрите полное видео на YouTube-канале Dengi Media.

Предприниматели не всегда могут самостоятельно разобраться в показателях своего бизнеса, для этого необходимо навести порядок в отечности и научиться анализировать данные, где помогает Business Intelligence.Анализ данных — это новая волна развития бизнеса, когда уже все автоматизировали свой бизнес, теперь решили его анализировать.Это могут быть управленческие отчеты, KPI и любые другие показатели бизнеса. Business Intelligence может быть простым, для которого достаточно Excel, а может быть достаточно сложным для внедрения в компанию.А теперь представьте, что вам не нужно ждать, пока бухгалтеры или финансисты заполнят эти отчеты раз в квартал, данные собираются автоматически по мере поступления, это и есть Business Intelligence.Business Intelligence может помочь ответить на такие вопросы, как: что влияет на поведение клиентов, какие товары самые продаваемые, на что тратится необоснованно больше денег или ресурсов — вопросы могут быть любые, где ответы будут через конкретные метрики.Предприниматель задается вопросами: «А какой товар у меня покупают? А вовремя ли у меня товар поступает? А как часто он продается?». Если бы он знал какие-то из этих цифр, он мог бы конкретнее ответить на вопросы и точнее принять решение.Малому бизнесу даже легче все это сделать, так как он пока еще более гибок, чем большие корпоративные компании. К тому же сейчас есть множество облачных и недорогих решений для автоматизации почти любого вида бизнеса, предприниматель даже сам может в этом разобраться и настроить себе минимальную аналитику.1. Подписаться на услуги таких консалтинговых компаний2. Обучить своего специалиста, экономиста или финансиста. Есть много курсов в интернете, даже бесплатных3. Нанять молодого математика, который будет расти внутри команды.