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Что такое Business Intelligence, и зачем он нужен малому бизнесу
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Сегодня в 16:50

Что такое Business Intelligence, и зачем он нужен малому бизнесу

Предприниматели не всегда могут самостоятельно разобраться в показателях своего бизнеса, для этого необходимо навести порядок в отечности и научиться анализировать данные, где помогает Business Intelligence.

Мерей Нурсултанов, основатель и управляющий партнер Geomerty.kz

Анализ данных — это новая волна развития бизнеса, когда уже все автоматизировали свой бизнес, теперь решили его анализировать.

Business Intelligence — процессы и технологии, позволяющие собирать, хранить, визуализировать и анализировать данные для принятия управленческих решений. Это могут быть управленческие отчеты, KPI и любые другие показатели бизнеса. Business Intelligence может быть простым, для которого достаточно Excel, а может быть достаточно сложным для внедрения в компанию.

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Управленческие и финансовые отчеты — это самые простые приемы анализа данных, но они крайне полезны для бизнеса. А теперь представьте, что вам не нужно ждать, пока бухгалтеры или финансисты заполнят эти отчеты раз в квартал, данные собираются автоматически по мере поступления, это и есть Business Intelligence.

Business Intelligence может помочь ответить на такие вопросы, как: что влияет на поведение клиентов, какие товары самые продаваемые, на что тратится необоснованно больше денег или ресурсов — вопросы могут быть любые, где ответы будут через конкретные метрики.

Все начинается с задач бизнеса, например, если нужно улучшить продажи. Предприниматель задается вопросами: «А какой товар у меня покупают? А вовремя ли у меня товар поступает? А как часто он продается?». Если бы он знал какие-то из этих цифр, он мог бы конкретнее ответить на вопросы и точнее принять решение.

Business Intelligence подходит для крупного корпоративного бизнеса, но есть тенденция автоматизации малого бизнеса, и они уже тоже начинают внедрять BI-аналитику. Малому бизнесу даже легче все это сделать, так как он пока еще более гибок, чем большие корпоративные компании. К тому же сейчас есть множество облачных и недорогих решений для автоматизации почти любого вида бизнеса, предприниматель даже сам может в этом разобраться и настроить себе минимальную аналитику.


Где малому бизнесу найти специалиста по Business Intelligence:

1. Подписаться на услуги таких консалтинговых компаний
2. Обучить своего специалиста, экономиста или финансиста. Есть много курсов в интернете, даже бесплатных
3. Нанять молодого математика, который будет расти внутри команды.


Смотрите полное видео на YouTube-канале Dengi Media.



Источник фото на главной: hipo.kz

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#казахстан #бизнес #предпринимательство #аналитика #кризис
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