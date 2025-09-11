Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
samyy-masshtabnyy-festival-v-almaty-s-yandeks-muzykoy-kak-proshel-pervyy-den
logo
Самый масштабный фестиваль в Алматы с Яндекс Музыкой: как прошел первый день
Новости Центральной Азии и мира

05.09.2025

Самый масштабный фестиваль в Алматы с Яндекс Музыкой: как прошел первый день

С 4 по 7 сентября в Алматы проходит второй по счету музыкальный фестиваль Park Live Almaty. На одной сцене с Robbie Williams, Marilyn Manson, Röyksopp, Alan Walker выступают и казахстанские артисты.

Ayau, V $ X V Prince & De Lacure, Turan Ethno-Folk Ensemble исполнят свои главные хиты и дарят незабываемые эмоции посетителям фестиваля. Возможность представить свое творчество тысячам зрителей, включая иностранных гостей — важный шаг для представителей казахстанской музыкальной индустрии.

В первый день сцену зажгла невероятная Ayau, а зрители во весь голос распевали ее главные хиты.

Ayau, певица

Чувствовалось волнение, выступать на одной сцене с мировыми звездами — это большая ответственность и отличная возможность показать свой лейбл, свое творчество. Столько зрителей, невероятная энергия! Приятно, когда люди знают мои песни и подпевают.

По словам исполнительницы, рекомендательные алгоритмы Яндекс Музыки способствуют продвижению ее треков, позволяют молодым музыкантам находить новую аудиторию, а слушателям — открывать для себя интересных артистов.

Гости фестиваля могут заглянуть в специальную зону Яндекс Музыки. Здесь можно узнать о последних новинках сервиса, сфотографироваться у креативной фотозоны и попробовать лимонад, который совпадает с градиентами «Моей волны». В сервисе также появился специальный плейлист и интервью с Ayau, V $ X V Prince & De Lacure, Turan Ethno-Folk Ensemble и Edigee, чтобы слушатели могли ближе познакомиться с артистами фестиваля.

«Такие события не только предоставляют артистам сцену, но и помогают аудитории открывать для себя новых исполнителей, ставят наших музыкантов на одну ступень с мировыми звездами. Это способствует развитию культурного обмена и продвижению казахстанских талантов», — отмечают в Яндекс Музыке.

Яндекс Музыка системно работает с артистами из Казахстана: в сервисе свыше тысячи их треков, а также специальный плейлист ISKRA Qazaqstan, благодаря которому казахстанские артисты регулярно получают информационную поддержку от музыкального сервиса. А еще в сервисе запущен Суперлонч — топ самых прослушиваемых новинок в Казахстане.

Благодаря технологическим возможностям Яндекс Музыки, а именно умной системе рекомендаций, начинающие исполнители получают реальный шанс быть замеченными и услышанными, как в Казахстане, так и за его пределами.

Так, количество прослушиваний исполнителя Jazzdauren выросло с 24 000 до 5 миллионов прослушиваний всего за три месяца, благодаря проекту ISKRA Qazaqstan. Аудитория артиста ESKO в Яндекс Музыке — почти в четыре раза: с 49 000 до 190 000 слушателей, что показывает реальные возможности проекта для молодых исполнителей.

Мощную поддержку получили и такие артисты, как 6ellucci, bir kyz, кухня, The Brookln, Amourski — их треки попали в ротации и плейлисты, а сами исполнители оказались в поле зрения широкой аудитории.

Недавно был запущен проект «Слушайте своих» о казахстанских артистах и местах, где они начинали свое творчество. В Шымкенте, Костанае, Кызылорде и других городах появились баннеры со строчками их песен. А в приложении — плейлисты по городам и интервью.

Проекты Яндекс Музыки расширяют возможности для талантливых казахстанских исполнителей, помогают развитию музыкальной и креативной индустрии Казахстана, формируют позитивный имидж страны и стимулируют инвестиции в сферу развлечений.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #яндекс #музыка #музыкальныйфестиваль
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Сооснователь компании YouTube примет участие в саммите в Баку
Сооснователь компании YouTube примет участие в саммите в Баку
«Түркістанға апарар жол»: новый документальный фильм от Almaty Marathon и Каната Бейсекеева
«Түркістанға апарар жол»: новый документальный фильм от Almaty Marathon и Каната Бейсекеева
В Таджикистане запустили новое приложение для туристов
В Таджикистане запустили новое приложение для туристов
Мурат Абдрахманов запускает собственную венчурную структуру MA7 Venture
Мурат Абдрахманов запускает собственную венчурную структуру MA7 Venture
«Новогодний вечер с Аланом Бурибаевым. Париж. Звуки города» в Almaty Theatre
«Новогодний вечер с Аланом Бурибаевым. Париж. Звуки города» в Almaty Theatre