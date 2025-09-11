Самый масштабный фестиваль в Алматы с Яндекс Музыкой: как прошел первый день

С 4 по 7 сентября в Алматы проходит второй по счету музыкальный фестиваль Park Live Almaty. На одной сцене с Robbie Williams, Marilyn Manson, Röyksopp, Alan Walker выступают и казахстанские артисты.

Ayau, V $ X V Prince & De Lacure, Turan Ethno-Folk Ensemble исполнят свои главные хиты и дарят незабываемые эмоции посетителям фестиваля. Возможность представить свое творчество тысячам зрителей, включая иностранных гостей — важный шаг для представителей казахстанской музыкальной индустрии.

В первый день сцену зажгла невероятная Ayau, а зрители во весь голос распевали ее главные хиты.



Ayau, певица

Чувствовалось волнение, выступать на одной сцене с мировыми звездами — это большая ответственность и отличная возможность показать свой лейбл, свое творчество. Столько зрителей, невероятная энергия! Приятно, когда люди знают мои песни и подпевают.

По словам исполнительницы, рекомендательные алгоритмы Яндекс Музыки способствуют продвижению ее треков, позволяют молодым музыкантам находить новую аудиторию, а слушателям — открывать для себя интересных артистов.

Гости фестиваля могут заглянуть в специальную зону Яндекс Музыки. Здесь можно узнать о последних новинках сервиса, сфотографироваться у креативной фотозоны и попробовать лимонад, который совпадает с градиентами «Моей волны». В сервисе также появился специальный плейлист и интервью с Ayau, V $ X V Prince & De Lacure, Turan Ethno-Folk Ensemble и Edigee, чтобы слушатели могли ближе познакомиться с артистами фестиваля.

«Такие события не только предоставляют артистам сцену, но и помогают аудитории открывать для себя новых исполнителей, ставят наших музыкантов на одну ступень с мировыми звездами. Это способствует развитию культурного обмена и продвижению казахстанских талантов», — отмечают в Яндекс Музыке.

Яндекс Музыка системно работает с артистами из Казахстана: в сервисе свыше тысячи их треков, а также специальный плейлист ISKRA Qazaqstan, благодаря которому казахстанские артисты регулярно получают информационную поддержку от музыкального сервиса. А еще в сервисе запущен Суперлонч — топ самых прослушиваемых новинок в Казахстане.

Благодаря технологическим возможностям Яндекс Музыки, а именно умной системе рекомендаций, начинающие исполнители получают реальный шанс быть замеченными и услышанными, как в Казахстане, так и за его пределами.

Так, количество прослушиваний исполнителя Jazzdauren выросло с 24 000 до 5 миллионов прослушиваний всего за три месяца, благодаря проекту ISKRA Qazaqstan. Аудитория артиста ESKO в Яндекс Музыке — почти в четыре раза: с 49 000 до 190 000 слушателей, что показывает реальные возможности проекта для молодых исполнителей.

Мощную поддержку получили и такие артисты, как 6ellucci, bir kyz, кухня, The Brookln, Amourski — их треки попали в ротации и плейлисты, а сами исполнители оказались в поле зрения широкой аудитории.

Недавно был запущен проект «Слушайте своих» о казахстанских артистах и местах, где они начинали свое творчество. В Шымкенте, Костанае, Кызылорде и других городах появились баннеры со строчками их песен. А в приложении — плейлисты по городам и интервью.

Проекты Яндекс Музыки расширяют возможности для талантливых казахстанских исполнителей, помогают развитию музыкальной и креативной индустрии Казахстана, формируют позитивный имидж страны и стимулируют инвестиции в сферу развлечений.