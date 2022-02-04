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Роботы впервые в истории передали факел Олимпиады под водой
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Сегодня в 09:33

Роботы впервые в истории передали факел Олимпиады под водой

Пекин провел первую в истории подводную эстафету олимпийского огня между роботами в преддверии зимней Олимпиады.

В Китае устроили футуристическое шоу в рамках эстафеты олимпийского огня, показав миру подводное представление между двумя роботами-факелоносцами, что стало первым в своем роде в олимпийской истории.



Робот-керлингист принял пламя от факелоносца № 254 Ан Гоюй и погрузился в воду замерзшей реки Юндинхэ, где передал эстафету другому роботу. Примерно через восемь минут вторая машина подняла огонь и передала его 255 факелоносцу Ань Исяну.

Впервые в олимпийской истории факел эстафеты горит на газообразном топливе. Оно бездымное и не загрязняет окружающую среду.

Источник: tengrinews.kz

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