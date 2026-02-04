Red Bull Jump & Freeze 2026 возвращается в Алматы: 8 по счету зимнее шоу на Шымбулаке

На горный курорт Шымбулак возвращается культовое зимнее шоу Red Bull Jump & Freeze, которое в 2026 году пройдет уже в восьмой раз. Это крупнейшее в стране зимнее креативно‑экстремальное шоу по‑прежнему собирает тысячи алматинцев и гостей города в день Наурыз.





Кто и сколько участвует

Участвуют команды по два-четыре человека, создающие костюмы и самодельные «болиды» или конструкции для спуска с горы.

В среднем в финале выступают около 25-30 команд, то есть более сотни участников.

Совместно с участниками на Шымбулак ежегодно собираются более тысячи зрителей — это семьи и люди из других городов, приезжающие в Алматы специально на это событие.

Статус события в Казахстане





Red Bull Jump & Freeze стал зимней традицией для города: алматинцы приходят на Шымбулак на Наурыз, чтобы увидеть костюмы‑шедевры, снег, музыку и прыжки в ледяную воду.

В 2026 году это восьмое по счету проведение Red Bull Jump & Freeze в Казахстане, что подчеркивает устойчивый интерес и рост популярности формата.

Жюри Red Bull Jump & Freeze 2026

Ринат Абдрахманов — генеральный директор горного курорта Шымбулак, эксперт по зимним видам спорта, живет горами и делает их доступными для тысяч людей.

Денис Никиша — известный шорт-трек атлет Red Bull, чей каждый день связан со скоростью и адреналином.

Рашит Ильясов — представитель креативного сообщества, журналист, который ценит оригинальность и стиль в выступлениях.

Нурдаулет Бектурсын, @NNN_Nurdaulet — известный блогер и участник прошлого Red Bull Jump & Freeze, знает эмоции заезда и прыжка в бассейн изнутри, эксперт по креативным трюкам.

Жюри оценит креатив костюмов, технику спуска, эффект прыжка и поддержку зрителей — будьте ярче всех!

Призы 2026





На Red Bull Jump & Freeze 2026 участников ожидает ряд ценных призов:

Первое место — специальный путевой опыт‑приз на Red Bull Soapbox Race в апреле в Мумбае, Индия.

Второе место — каждому в команде сертификат на 250 000 тенге в Технодоме

Третье место — уикенд отдых на всю команду от горного курорта Шымбулак.