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Разработчики SendNomad — бесплатного сервиса международных денежных переводов нашли способ легально отправлять деньги в Россию и Казахстан
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01.01.2000

Разработчики SendNomad — бесплатного сервиса международных денежных переводов нашли способ легально отправлять деньги в Россию и Казахстан

Идея создания проекта пришла Кайрату Ашим, СЕО SendNomad, когда он работал в Штатах и отправлял деньги своим родственникам в Казахстан и Россию. Перевести деньги тогда было очень медленной и дорогостоящей задачей, так как большинство сервисов по переводу взимает баснословную комиссию, к тому же перевод может идти до трех дней. Уже тогда он начал искать более выгодную альтернативу, пока не решился создать ее сам, чтобы помочь себе и другим в аналогичной ситуации.


Кайрат вместе со своим сокурсником Ележаном приступил к ее реализации уже в конце 2021 года. Изучение рынка денежных провайдеров дало понять, что основные проблемы лежат в высокой комиссии и скорости перевода, по этой причине для SendNomad выбрали иную технологию разработки.


В апреле этого года SendNomad получил инвестиции в размере 740 000 долларов и успешно закрыл pre-seed раунд.


SendNomad —это мобильное приложение для международных денежных переводов, которое позволяет отправлять деньги по всему миру, в том числе и СНГ.


Инновационная технология приложения позволила отправлять деньги в Россию и Казахстан без комиссии.

Приложение разработано на основе блокчейна, а все переводы производятся в экосистеме криптовалют. За счет чего, команда SendNomad смогли обеспечить гарантированную безопасность персональных данных, отсутствие комиссионного сбора и быструю скорость перевода. Пользователи всегда видят итоговую сумму перевода после конвертации, перед подтверждением перевода. SendNomad не скрывает комиссию в обменном курсе, курс конвертации валют всегда равнозначен актуальному курсе на бирже Forex.


Изначально компания была сконцентрирована на рынке Казахстана. В связи с введенными санкциями против российских банков, отправить деньги из-за границы своим родным и близким в Россию стало труднее, после чего было решено внедрить рабочий способ для перевода.


SendNomad позволяет отправлять деньги в Россию на полностью легальной основе.

SendNomad продолжает обрабатывать денежные переводы в Россию между физическими лицами — на данный момент поддерживаются 16 способов получения средств, среди них есть Тинькофф, Росбанк, Уралсиб банк, A-bank, Райффайзен Банк, также кошельки на Юmoney и QIWI .


Как сертифицированное финансовое учреждение, SendNomad соблюдает все применимые правила торговли с отмыванием денег. Месячный лимит для денежного перевода варьируется от 1000$ до 7500$ для верифицированных пользователей.



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