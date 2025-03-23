Путешествие в Марокко: как добраться и что посмотреть в стране

С 19 марта казахстанцы могут путешествовать в Марокко без визы, и это отличный повод открыть для себя экзотическую страну с древними мединами, шумными базарами и бескрайними пустынями. Как добраться, что посмотреть и к чему подготовиться — в нашем гиде.





Азамат Нурмагамбетов, город — Астана, путешественник, основатель @nomadcenter

Марокко — одна из самых колоритных стран Северной Африки, сочетающая в себе восточную экзотику, богатую историю и уникальную архитектуру.





С 19 марта казахстанцы могут посещать Марокко без визы. Это значительное упрощение для путешественников, желающих открыть для себя колоритную страну. Однако стоит учитывать, что Марокко — мусульманская страна, и при поездке важно соблюдать местные традиции и нормы поведения. В крупных городах туристы чувствуют себя комфортно, но безопасность остается важным аспектом. Лучше не путешествовать в одиночку. А еще обязательно оформите медицинскую страховку на весь период поездки — это важный элемент безопасности в путешествии.

Как добраться из Казахстана в Марокко





Прямых рейсов из Казахстана в Марокко нет, поэтому добраться можно только с пересадками.

Основные маршруты и авиакомпании:

Turkish Airlines

Маршрут: Алматы / Астана — Стамбул — Касабланка/Марракеш

Пересадка в Стамбуле, время в пути — от 12 часов

flydubai, Emirates

Маршрут: Алматы / Астана — Дубай — Касабланка

Удобный вариант с короткой пересадкой





Qatar Airways

Маршрут: Алматы / Астана — Доха — Касабланка

Комфортабельные рейсы с хорошими стыковками

Через Европу

Lufthansa, Ar Astana, Air France, KLM

Маршрут: Алматы / Астана — Франкфурт / Париж / Амстердам — Касабланка

Удобный вариант для тех, кто хочет сделать короткую остановку в Европе

Города и места, которые стоит посетить





Касабланка — крупнейший город и экономический центр страны, знаменит мечетью Хасана II.

Марракеш — известен красными стенами медины, площадью Джеммаа эль-Фна и дворцом Бахия.





Музей Ива Сен-Лорана YSL — один из главных культурных объектов Марракеша, посвященный жизни и творчеству знаменитого дизайнера. Здесь можно увидеть коллекции его работ, а также посетить рядом расположенный сад Мажорель — живописный уголок с экзотическими растениями и насыщенными цветами архитектуры.

Фес — культурная столица Марокко с древней мединой и университетом Аль-Каравийн.

Шебби, Мерзуг — ворота в Сахару, идеальное место для сафари на верблюдах и ночевки в пустыне.

Шефшауэн — «голубой город», известный своими синими улочками и атмосферой уединения.

Эссуэйра — портовый город на Атлантическом побережье, популярный среди серферов.

Агадир — лучший курорт страны с широкими пляжами и развитой инфраструктурой.





Марокко — яркое и многогранное направление для путешествий. Теперь, когда для казахстанцев введен безвизовый режим, поездка стала еще доступнее. Главное выбрать удобный маршрут и заранее продумать программу, чтобы увидеть самые интересные места страны.