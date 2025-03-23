Путешествие в Марокко: как добраться и что посмотреть в стране

С 19 марта казахстанцы могут путешествовать в Марокко без визы, и это отличный повод открыть для себя экзотическую страну с древними мединами, шумными базарами и бескрайними пустынями. Как добраться, что посмотреть и к чему подготовиться — в нашем гиде.
Азамат Нурмагамбетов, город — Астана, путешественник, основатель @nomadcenter
Марокко — одна из самых колоритных стран Северной Африки, сочетающая в себе восточную экзотику, богатую историю и уникальную архитектуру.
С 19 марта казахстанцы могут посещать Марокко без визы. Это значительное упрощение для путешественников, желающих открыть для себя колоритную страну. Однако стоит учитывать, что Марокко — мусульманская страна, и при поездке важно соблюдать местные традиции и нормы поведения. В крупных городах туристы чувствуют себя комфортно, но безопасность остается важным аспектом. Лучше не путешествовать в одиночку. А еще обязательно оформите медицинскую страховку на весь период поездки — это важный элемент безопасности в путешествии.
Как добраться из Казахстана в Марокко
Прямых рейсов из Казахстана в Марокко нет, поэтому добраться можно только с пересадками.
Основные маршруты и авиакомпании:
Turkish Airlines
Маршрут: Алматы / Астана — Стамбул — Касабланка/Марракеш
Пересадка в Стамбуле, время в пути — от 12 часов
flydubai, Emirates
Маршрут: Алматы / Астана — Дубай — Касабланка
Удобный вариант с короткой пересадкой
Qatar Airways
Маршрут: Алматы / Астана — Доха — Касабланка
Комфортабельные рейсы с хорошими стыковками
Через Европу
Lufthansa, Ar Astana, Air France, KLM
Маршрут: Алматы / Астана — Франкфурт / Париж / Амстердам — Касабланка
Удобный вариант для тех, кто хочет сделать короткую остановку в Европе
Города и места, которые стоит посетить
Касабланка — крупнейший город и экономический центр страны, знаменит мечетью Хасана II.
Марракеш — известен красными стенами медины, площадью Джеммаа эль-Фна и дворцом Бахия.
Музей Ива Сен-Лорана YSL — один из главных культурных объектов Марракеша, посвященный жизни и творчеству знаменитого дизайнера. Здесь можно увидеть коллекции его работ, а также посетить рядом расположенный сад Мажорель — живописный уголок с экзотическими растениями и насыщенными цветами архитектуры.
Фес — культурная столица Марокко с древней мединой и университетом Аль-Каравийн.
Шебби, Мерзуг — ворота в Сахару, идеальное место для сафари на верблюдах и ночевки в пустыне.
Шефшауэн — «голубой город», известный своими синими улочками и атмосферой уединения.
Эссуэйра — портовый город на Атлантическом побережье, популярный среди серферов.
Агадир — лучший курорт страны с широкими пляжами и развитой инфраструктурой.
Марокко — яркое и многогранное направление для путешествий. Теперь, когда для казахстанцев введен безвизовый режим, поездка стала еще доступнее. Главное выбрать удобный маршрут и заранее продумать программу, чтобы увидеть самые интересные места страны.