Производитель электрокаров Nio начал поставки первых электрических седанов ET7

Первая партия автомобилей ET7 была доставлена клиентам 28 марта во время мероприятия в штаб-квартире компании в городе Хэфэй.

Компания начала проводить тест-драйвы предсерийных ET7 в начале марта. Пользователи более чем в 80 городах Китая уже опробовали такие электрокары.

ET7 — это первый электромобиль Nio, в котором используется архитектура второго поколения, названная NT2.0. Она имеет более мощную вычислительную мощность, что позволяет использовать новые функции, включая усовершенствованные системы помощи водителю. Еще две новые модели Nio, построенные на архитектуре NT2.0, — седан меньшего размера под названием ET5 и внедорожник под названием ES7. Они будут выпущены позже в 2022 году.

Источник: incrussia.ru