Представлен BMW i Vision Dee — концепт-кар, который может менять цвет

BMW представил пару необычных концепт-каров, реагирующих на настроение своего владельца, которые могут менять цвет или форму. Компания назвала это «цифровым эмоциональным опытом». Прототипы имеют схожий дизайн кузова и даже общее название — BMW i Vision Dee, где Dee расшифровывается как Digital Emotional Experience.

Первый из представленных образцов способен полностью менять цвет. Ему доступна полная палитра из 32 различных цветов, а кузов разделен на 240 независимо окрашиваемых сегментов, включая колесные диски.

Второй концепт идет еще дальше — он физически может менять такие части кузова, как область вокруг фар и решетку, создавая подобие человеческого лица, выражающего различные эмоции, такие как счастье, сосредоточенность или раздражение.

Источник: 3dnews.ru