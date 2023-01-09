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Представлен BMW i Vision Dee — концепт-кар, который может менять цвет
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Сегодня в 10:18

Представлен BMW i Vision Dee — концепт-кар, который может менять цвет

BMW представил пару необычных концепт-каров, реагирующих на настроение своего владельца, которые могут менять цвет или форму. Компания назвала это «цифровым эмоциональным опытом». Прототипы имеют схожий дизайн кузова и даже общее название — BMW i Vision Dee, где Dee расшифровывается как Digital Emotional Experience.



Первый из представленных образцов способен полностью менять цвет. Ему доступна полная палитра из 32 различных цветов, а кузов разделен на 240 независимо окрашиваемых сегментов, включая колесные диски.

Второй концепт идет еще дальше — он физически может менять такие части кузова, как область вокруг фар и решетку, создавая подобие человеческого лица, выражающего различные эмоции, такие как счастье, сосредоточенность или раздражение.

Источник: 3dnews.ru

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