Популярные TikTok блогеры о том, как набрать 300 000 подписчиков за 2 недели и как у них размещать рекламу

Если вы еще не знаете как работать с блогерами из TikTok, читайте наш материал. Мы поговорили о том, на какие показатели смотреть и какую аудиторию выбирать.





Мухаббат Мурзабаева, 25 лет, город — Нур-Султан, консультант по IT-продуктам в Яндекс.Практикум

Асет Мурзабаев, 28 лет, город — Нур-Султан, предприниматель, оптово-розничный сезонный бизнес по продаже детских велосипедов, цветов и искусственных елок

TikTok @travelove100, 185 700 подписчиков





О блоге в TikTok

У нас лайфстайл блог, где мы рассказываем про свою жизнь, удаленную работу, путешествия, семейные взаимоотношения и делаем обзоры различных мест в городе. Мы вели блог о путешествиях в Instagram, а когда появился TikTok решили попробовать новую площадку.

Начали мы год назад и за этот год набрали аудиторию. Несколько первых видео набрали сотни тысяч просмотров, люди быстро стали подписываться, около 1000 человек в день. Мы начали экспериментировать и выкладывали видео каждый день. Думаем, что подписчикам стала интересна наша семья, так как мы не традиционная казахская семья, где жена сидит дома, а муж уходит на работу. Мы вместе путешествуем, развиваемся, можем пожить месяц в одной стране, месяц в другой.

TikTok перспективная платформа для бизнеса. Сейчас там компании набирают большие охваты и даже уже в Казахстане стала доступна таргетированная реклама, но она работает не на продажи, а на охваты.

За эти годы мы увидели, что аудитория TikTok перестала быть только подростковой, сейчас там появляются взрослые люди, аудитория взрослеет. Но все же TikTok — это основная платформа для молодых ребят и в Instagram они уже вряд ли вернутся.





Про рекламу

Первую нашу рекламу мы начали делать по бартеру, просто набивали кейсы, понимали как работать с рекламодателем. Рекламодатели стали появляться после отметки в 100 000 подписчиков. Сейчас мы делаем только платную рекламу. Наша реклама нативная, мы делали ее для ресторанов, отелей, недавно был клиент — мороженое Bambino. По последнему клиенту получили хороший результат — порядка 600 000 просмотров.

Обычно клиенты нам доверяют, но иногда ролики приходится согласовывать. Главное для нас — создавать нативные видео, чтобы они были интересны подписчикам. Для съемок мы использует iPhone, иногда приглашаем мобилографа.

Советы тем, кто планирует рекламироваться в TikTok:

— запрашивайте и проверяйте статистику, количество просмотров, реакции на видео

— доверяйте блогеру, у которого планируете заказывать рекламу

— выбирайте несколько разных блогеров для рекламы.

Карина Юнусова, 23 года, город — Алматы, блогер, ревьюер

TikTok @qarinagram, 278 500 подписчиков





О блоге в TikTok

В TikTok я пришла 14 апреля 2020 года, тогда на территории Казахстана TikTok был новейшей платформой, хотя он работал с 2019-го года. Тогда платформа ассоциировалась с чем-то детским и я была с этим согласна.

До карантина я работала, но во время локдауна делать было нечего, времени было много, и мои младшие братишки и сестренки научили меня пользоваться TikTok. Им нужно учиться пользоваться, так как интерфейс не такой простой.

Аудиторию я начала набирать не стремительно. Сначала снимала как и все челленджи, тренды и танцы, а потом сняла видео юмористического характера и сразу набрала около 700 000 просмотров, страница быстро дала большой рост. Весь первый месяц, как раз это был карантин, я активно работала над страницей и пришла первая рекламная интеграция по системе CPA. На тот момент у меня было около 6000 подписчиков. C первых роликов я заработала около 20 евро.

Я поняла, что платформа работает и нужно двигаться дальше. Еще через месяц я уволилась с основной работы и начала жить TikTok. Стабильного заработка не было, приходилось много работать.

В октябре 2020 года я запустила серию видео по обзору заведений и тогда страница начала расти. Первое видео набрало почти миллион просмотров и я стала делать обзоры с озвучкой практически каждый день. В 2018 году я уже делала обзоры на заведения в формате фото и текста, но только в Instagram. К январю 2021 года я набрала 100 000 подписчиков в TikTok благодаря обзорам. Сейчас у меня 50% контента — это обзоры и 50% — просто лайфстайл. Теперь я хочу начать снимать обзоры на все, что связано с путешествиями.

Про рекламу

Крупные рекламодатели появились, когда на странице собралось больше 50 000 подписчиков. Я начинала делать рекламу по бартеру. Заведения приглашали к себе, магазины дарили одежду, для человека, который только стал блогером, это было необычно и приятно. Первыми моими рекламодателями были салоны красоты, рестораны, сети Parmigiano Group, Abr, Starbucks. C кем-то я работала бартером, с кем-то по оплате. Но потом я поняла, что приход от моей рекламы в разы больше, того что на нее затратил бренд.

Недавно у меня сформировалась команда, появился менеджер и видеомейкер. Сейчас я в поиске криэйтора, который будет создавать идеи и сценарии к роликам.

Почему-то многие рекламодатели не запрашивают статистику перед тем как начать сотрудничество. Многие просто пока не понимают как работать с площадкой. У меня, наверное, только два-три человека за все время запросили аналитику. Перед публикацией я не отправляю видео на проверку, так как потом возникают правки и видео будет уже не тем, каким должно быть. Важно доверять криэйтору. Но многие и не просят видео на согласование.

Советы тем, кто планирует рекламироваться в TikTok:

— запрашивать статистику аккаунта, проверить ваша ли аудитория у блогера, по полу, возрасту, географии

— проверить комментарии, не должно быть много негатива

— детская аудитория это не плохо — она самая лояльная и тоже платежеспособная

— проверить показатели страницы, рейтинг подписчиков, лайков и комментариев, страница должна быть живой.

Алишер Бейсебай, 20 лет, город — Алматы, маркетолог, владелец TikTok студии Funrooms

TikTik @t1mbaq, 946 700 подписчиков





О блоге в TikTok

Я начинал свой блог в июне 2020 года с монтажных видео, они неплохо заходили. Мое второе по счету видео зашло на 800 000 просмотров. Я понял, что хочу продолжать и со временем перешел на разговорный тип канала, сейчас мой канал развлекательный, где есть истории из жизни, новости и просто интересные факты. Первое время снимал по 20 видео в день, благодаря чему собрал аудиторию в 300 000 подписчиков за 2 недели.

Сначала были популярны видео-страшилки, страшные истории. Сейчас аудитория подросла и начали заходить интересные, завораживающие, мотивирующие истории людей.

Изначально я сильно заморачивался с контентом, прописывал сценарий, долго искал информацию, но потом понял, что нужно упрощать. Сейчас в TikTok важно количество, нежели качество.

Про рекламу

Первые рекламодатели начали обращаться на отметке в 100 000 подписчиков, в основном, это были онлайн-марафоны и курсы. Крупные бренды пошли после 500 000 подписчиков. Недавно я рекламировал Apples.kz, бренд семечек. По бартеру работал с дистрибьютором Louis Vuitton в Алматы.





Команды у меня определенной нет, но есть менеджер, с которым мы работаем с клиентами. Клиенты всегда советуются, как делать лучше и доверяют мне. По некоторой рекламе были конкретные ТЗ, это более прямая реклама, но такие ролики хуже заходят.

Я заметил, что в Казахтане цены на рекламу у блогеров в Tik Tik дороже чем, в России, возможно из-за того что конкуренция ниже. Я стараюсь держать не сильно высокую стоимость, так как у меня есть российские рекламодатели.

Советы тем, кто планирует рекламироваться в TikTok:

— важно смотреть на охваты и на количество просмотров видео, количество подписчиков не так важно

— доверять блогеру, он лучше знает свою аудиторию

— выбирать аккаунты с хорошей репутацией.