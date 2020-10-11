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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Почему жизнь в странах Центральной Азии ничем не хуже, чем в США и Европе
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Сегодня в 13:54

Почему жизнь в странах Центральной Азии ничем не хуже, чем в США и Европе


Сеул в Алматы: где в городе найти корейские школы, рестораны и магазины


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Магазины корейской еды

Ароматный чай, изысканные соусы, огромное количество различных напитков, специй и вкусной еды. Если вас интересует корейская еда и блюда, то в Алматы можно найти все необходимое для приготовления.

Korean Food Story, @koreanfoodstory

Адрес: пр. Аль-Фараби, 19

Контакты: 8 7273 110 191


Made in Korea, @madeinkorea_almaty

Адрес: пр. Назарбаева, 226

Контакты: 8 776 477 72 42


Saranhae, @kor_beauty_care

Адрес: ул. Розыбакиева, 33/1, 16 бутик

Контакты: 8 747 333 91 42


Kore, @kore_almaty

Адрес: ул. Сулейменова, 19

Контакты: 8 707 477 11 90


Du-Re Mart, @dure_mart.kz

Адрес: ул. Жамакаева, 24

Контакты: 8 771 852 69 14


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Бродвей, институт Гете и речные каналы: атмосфера Европы в Ташкенте


Бродвей

Аллея Сайилгох напоминает тихие европейские улочки. Горожане же прозвали место ташкентским Бродвеем. По обеим сторонам уютно располагаются кофейни и небольшие ресторанчики. Столичные художники устанавливают холсты прямо на аллее, поэтому каждый может заказать быстрый скетч-портрет или шарж. Место будет интересно и для букинистов: повсюду продают раритетные издания и книги из семейных коллекций. Вечером по всей улице включается красивая иллюминация.

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Американский Бишкек: Аллея славы, fast food и IT-компании


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Аллея славы

Известная голливудская достопримечательность, следы на которой в свое время оставили Джон Леннон, Чарли Чаплин и другие звезды. Места на кыргызской Аллее славы в Бишкеке получают за выдающиеся достижения в кино. Сейчас здесь увековечены имена Болота Шамшиева, Нуртая Борбиева, Геннадия Базарова. У каждого деятеля есть своя табличка с отпечатками ладони, обуви и автографом.

Подробнее здесь.



Лондон в Нур-Султане: где в столице найти британские школы, рестораны и магазины


Школы с английским языком обучения

Частная школа Haileybury Astana

Международная IB-школа, обучающая по стандартам английской системы образования и национальной учебной программы Англии и Уэльса. Обучение ведется на английском языке. Ученики, для которых английский является вторым языком, по необходимости могут дополнительно заниматься с учителями. Детский сад Haileybury предлагает специальный курс обучения, который включает элементы системы Монтессори и педагогической теории Штайнера.

Адрес: ул. Панфилова, 4

Контакты: haileybury.kz


Инновационные школы

Среди таких школ лицей Nurordа, международная школа QSI, международная школа «Мирас», лицей-интернат для одаренных детей «Білім-Инновация», частная старшая школа Astana GardenSchool.

Подробнее здесь.


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