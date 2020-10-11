Почему жизнь в странах Центральной Азии ничем не хуже, чем в США и Европе

Сеул в Алматы: где в городе найти корейские школы, рестораны и магазины
Магазины корейской еды
Ароматный чай, изысканные соусы, огромное количество различных напитков, специй и вкусной еды. Если вас интересует корейская еда и блюда, то в Алматы можно найти все необходимое для приготовления.
Korean Food Story, @koreanfoodstory
Адрес: пр. Аль-Фараби, 19
Контакты: 8 7273 110 191
Made in Korea, @madeinkorea_almaty
Адрес: пр. Назарбаева, 226
Контакты: 8 776 477 72 42
Saranhae, @kor_beauty_care
Адрес: ул. Розыбакиева, 33/1, 16 бутик
Контакты: 8 747 333 91 42
Kore, @kore_almaty
Адрес: ул. Сулейменова, 19
Контакты: 8 707 477 11 90
Du-Re Mart, @dure_mart.kz
Адрес: ул. Жамакаева, 24
Контакты: 8 771 852 69 14
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Бродвей, институт Гете и речные каналы: атмосфера Европы в Ташкенте
Бродвей
Аллея Сайилгох напоминает тихие европейские улочки. Горожане же прозвали место ташкентским Бродвеем. По обеим сторонам уютно располагаются кофейни и небольшие ресторанчики. Столичные художники устанавливают холсты прямо на аллее, поэтому каждый может заказать быстрый скетч-портрет или шарж. Место будет интересно и для букинистов: повсюду продают раритетные издания и книги из семейных коллекций. Вечером по всей улице включается красивая иллюминация.
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Американский Бишкек: Аллея славы, fast food и IT-компании
Аллея славы
Известная голливудская достопримечательность, следы на которой в свое время оставили Джон Леннон, Чарли Чаплин и другие звезды. Места на кыргызской Аллее славы в Бишкеке получают за выдающиеся достижения в кино. Сейчас здесь увековечены имена Болота Шамшиева, Нуртая Борбиева, Геннадия Базарова. У каждого деятеля есть своя табличка с отпечатками ладони, обуви и автографом.
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Лондон в Нур-Султане: где в столице найти британские школы, рестораны и магазины
Школы с английским языком обучения
Частная школа Haileybury Astana
Международная IB-школа, обучающая по стандартам английской системы образования и национальной учебной программы Англии и Уэльса. Обучение ведется на английском языке. Ученики, для которых английский является вторым языком, по необходимости могут дополнительно заниматься с учителями. Детский сад Haileybury предлагает специальный курс обучения, который включает элементы системы Монтессори и педагогической теории Штайнера.
Адрес: ул. Панфилова, 4
Контакты: haileybury.kz
Инновационные школы
Среди таких школ лицей Nurordа, международная школа QSI, международная школа «Мирас», лицей-интернат для одаренных детей «Білім-Инновация», частная старшая школа Astana GardenSchool.
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