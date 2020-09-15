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Сеул в Алматы: где в городе найти корейские школы, рестораны и магазины
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Сегодня в 11:40

Сеул в Алматы: где в городе найти корейские школы, рестораны и магазины

Заведения корейской кухни


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Корейская кухня — здоровая и сбалансированная, в целом острая, при приготовлении блюд используют много пряностей. Основные блюда — рис, лапша, супы, закуски.


Ramen House, @ramen_house_almaty

Адрес: ул. Желтоксан, 118

Контакты: 8 747 700 01 22


«Восточный квартал», @vkalmaty

Адрес: ул. Толе би, 174

Контакты: 8 7273 755 530


Korean Street Food, @korean_street_food

Адрес: пр. Абылай хана, 59 / пр. Абая, 89

Контакты: 8 7272 935 540


KOREAN HOUSE, @korean_house_kz

Адрес: ул. Гоголя, 2

Контакты: 8 7272 939 692


Masisso, @masisso_express

Адрес: пр. Сейфуллина, 183а

Контакты: 8 7272 944 056


Курсы корейского языка


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Корейский язык стремительно набирает популярность по всему миру за счет влияния звезд К-РОР-эстрады.


Kangnam Education, @kangnamedu

Адрес: ул. Курмангазы, 107

Контакты: 8 747 723 48 82


LevelUp, @levelup.kz

Адрес: ул. Айтиева, 52

Контакты: 8 707 220 68 90


Interdialog, @interdialog.kz

Адрес: мкр. Аксай 3а, 85

Контакты: 8 702 216 67 82


World Citizen, @world_citizen.kz

Адрес: ул. Желтоксан, 37а

Контакты: 8 701 851 19 39


StudyKorea, @studykorea.kz

Контакты: 8 775 877 33 55


Бутики одежды


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Последние пару лет мир моды и подиумы захватывают корейские марки. В странах СНГ популярен сеульский стрит-стайл, также бренды одежды доступны и качественны.


Mod Boutiques, @mod_boutiques

Адрес: ул. Розыбакиева, 247, блок 8

Контакты: 8 707 994 02 04


Seoul Sound, @seoulsound

Адрес: пр. Достык, 40

Контакты: 8 7272 480 134


Style Loft, @styleloft.kz

Адрес: ул. Жолдасбекова, 9а, 138 бутик

Контакты: 8 701 628 89 18


CO SS MØ, @cossmo_kz

Адрес: 8 мкрн., 37/1

Контакты: 8 702 538 60 90


Магазины корейской еды


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Ароматный чай, изысканные соусы, огромное количество различных напитков, специй и вкусной еды. Если вас интересует корейская еда и блюда, то в Алматы можно найти все необходимое для приготовления.


Korean Food Story, @koreanfoodstory

Адрес: пр. Аль-Фараби, 19

Контакты: 8 7273 110 191


Made in Korea, @madeinkorea_almaty

Адрес: пр. Назарбаева, 226

Контакты: 8 776 477 72 42


Saranhae, @kor_beauty_care

Адрес: ул. Розыбакиева, 33/1, 16 бутик

Контакты: 8 747 333 91 42


Kore, @kore_almaty

Адрес: ул. Сулейменова, 19

Контакты: 8 707 477 11 90


Du-Re Mart, @dure_mart.kz

Адрес: ул. Жамакаева, 24

Контакты: 8 771 852 69 14


Корейская косметика


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Сегодня Южная Корея выпускает огромное количество продуктов с разными текстурами для всех типов кожи. Именно южнокорейские косметологи изобрели BB-кремы, губки-кушены, патчи для глаз и губ и тканевые маски, которыми пользуются все в мире. В Алматы множество магазинов и брендов, мы предлагаем самые крупные мультибрендовые магазины:


Sayori, @sayori.kz

Адрес: ул. Гоголя, 87

Контакты: 8 708 106 37 74


Miss Korea, @miss_korea_almaty_

Адреса: ул. Сейфуллина, 452 / пр. Абая, 95 / пр. Райымбека, 239г

Контакты: 8 707 750 00 19


Tiny World, @tiny_world_almaaty

Адрес: ул. Кунаева, 43

Контакты: 8 777 214 36 85

SKINY, @skiny.kz

Адрес: ул. Жибек Жолы, 81

Контакты: 8 777 262 30 60

Glamskin, @glamskin.kz

Адрес: ул. Жолдасбекова, 9а

Контакты: 8 707 349 01 33

ONLY, @only.kazakhstan

Адрес: ул. Тимирязева, 38/1 / ул. Жибек Жолы, 125

Контакты: 8 777 262 30 60


Корейская медицина


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Клиники Южной Кореи завоевали доверие пациентов из разных стран. В Корее высокий уровень медицинского образования. Их преимущество в том, что они объединили IT и биотехнологии, предлагая высококлассные медицинские услуги.


Medical Partners Korea Clinic, @mpkclinic_almaty

Многопрофильное медицинское учреждение.

Адрес: пр. Достык, 210б

Контакты: 8 7273 554 100


«Клиника ЧонгЁн», @chungyeonkz

Иглоукалывание, лечение позвоночника и суставов.

Адрес: пр. Аль-Фараби, 19к2Б

Контакты: 8 701 972 22 00

Жилые комплексы от корейских застройщиков


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ЖК Apple Town

Комплекс объединил технологии умного дома и эксклюзивную инфраструктуру. Дворы жилого комплекса благоустроены фонтанами, зелеными парковыми зонами. В жилом комплексе Apple Town успешно реализована концепция One Stop Life. Эта инфраструктура включает школу, детский сад, магазины, кафе, спортивные объекты, детские площадки и два бизнес-центра.

Застройщик: Whoolim Construction

Адрес: ул. Аскарова, 4

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