Сеул в Алматы: где в городе найти корейские школы, рестораны и магазины

Заведения корейской кухни
Корейская кухня — здоровая и сбалансированная, в целом острая, при приготовлении блюд используют много пряностей. Основные блюда — рис, лапша, супы, закуски.
Ramen House, @ramen_house_almaty
Адрес: ул. Желтоксан, 118
Контакты: 8 747 700 01 22
«Восточный квартал», @vkalmaty
Адрес: ул. Толе би, 174
Контакты: 8 7273 755 530
Korean Street Food, @korean_street_food
Адрес: пр. Абылай хана, 59 / пр. Абая, 89
Контакты: 8 7272 935 540
KOREAN HOUSE, @korean_house_kz
Адрес: ул. Гоголя, 2
Контакты: 8 7272 939 692
Masisso, @masisso_express
Адрес: пр. Сейфуллина, 183а
Контакты: 8 7272 944 056
Курсы корейского языка
Корейский язык стремительно набирает популярность по всему миру за счет влияния звезд К-РОР-эстрады.
Kangnam Education, @kangnamedu
Адрес: ул. Курмангазы, 107
Контакты: 8 747 723 48 82
LevelUp, @levelup.kz
Адрес: ул. Айтиева, 52
Контакты: 8 707 220 68 90
Interdialog, @interdialog.kz
Адрес: мкр. Аксай 3а, 85
Контакты: 8 702 216 67 82
World Citizen, @world_citizen.kz
Адрес: ул. Желтоксан, 37а
Контакты: 8 701 851 19 39
StudyKorea, @studykorea.kz
Контакты: 8 775 877 33 55
Бутики одежды
Последние пару лет мир моды и подиумы захватывают корейские марки. В странах СНГ популярен сеульский стрит-стайл, также бренды одежды доступны и качественны.
Mod Boutiques, @mod_boutiques
Адрес: ул. Розыбакиева, 247, блок 8
Контакты: 8 707 994 02 04
Seoul Sound, @seoulsound
Адрес: пр. Достык, 40
Контакты: 8 7272 480 134
Style Loft, @styleloft.kz
Адрес: ул. Жолдасбекова, 9а, 138 бутик
Контакты: 8 701 628 89 18
CO SS MØ, @cossmo_kz
Адрес: 8 мкрн., 37/1
Контакты: 8 702 538 60 90
Магазины корейской еды
Ароматный чай, изысканные соусы, огромное количество различных напитков, специй и вкусной еды. Если вас интересует корейская еда и блюда, то в Алматы можно найти все необходимое для приготовления.
Korean Food Story, @koreanfoodstory
Адрес: пр. Аль-Фараби, 19
Контакты: 8 7273 110 191
Made in Korea, @madeinkorea_almaty
Адрес: пр. Назарбаева, 226
Контакты: 8 776 477 72 42
Saranhae, @kor_beauty_care
Адрес: ул. Розыбакиева, 33/1, 16 бутик
Контакты: 8 747 333 91 42
Kore, @kore_almaty
Адрес: ул. Сулейменова, 19
Контакты: 8 707 477 11 90
Du-Re Mart, @dure_mart.kz
Адрес: ул. Жамакаева, 24
Контакты: 8 771 852 69 14
Корейская косметика
Сегодня Южная Корея выпускает огромное количество продуктов с разными текстурами для всех типов кожи. Именно южнокорейские косметологи изобрели BB-кремы, губки-кушены, патчи для глаз и губ и тканевые маски, которыми пользуются все в мире. В Алматы множество магазинов и брендов, мы предлагаем самые крупные мультибрендовые магазины:
Sayori, @sayori.kz
Адрес: ул. Гоголя, 87
Контакты: 8 708 106 37 74
Miss Korea, @miss_korea_almaty_
Адреса: ул. Сейфуллина, 452 / пр. Абая, 95 / пр. Райымбека, 239г
Контакты: 8 707 750 00 19
Tiny World, @tiny_world_almaaty
Адрес: ул. Кунаева, 43
Контакты: 8 777 214 36 85
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SKINY, @skiny.kz
Адрес: ул. Жибек Жолы, 81
Контакты: 8 777 262 30 60
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Glamskin, @glamskin.kz
Адрес: ул. Жолдасбекова, 9а
Контакты: 8 707 349 01 33
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ONLY, @only.kazakhstan
Адрес: ул. Тимирязева, 38/1 / ул. Жибек Жолы, 125
Контакты: 8 777 262 30 60
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Корейская медицина
Клиники Южной Кореи завоевали доверие пациентов из разных стран. В Корее высокий уровень медицинского образования. Их преимущество в том, что они объединили IT и биотехнологии, предлагая высококлассные медицинские услуги.
Medical Partners Korea Clinic, @mpkclinic_almaty
Многопрофильное медицинское учреждение.
Адрес: пр. Достык, 210б
Контакты: 8 7273 554 100
«Клиника ЧонгЁн», @chungyeonkz
Иглоукалывание, лечение позвоночника и суставов.
Адрес: пр. Аль-Фараби, 19к2Б
Контакты: 8 701 972 22 00
Жилые комплексы от корейских застройщиков
ЖК Apple Town
Комплекс объединил технологии умного дома и эксклюзивную инфраструктуру. Дворы жилого комплекса благоустроены фонтанами, зелеными парковыми зонами. В жилом комплексе Apple Town успешно реализована концепция One Stop Life. Эта инфраструктура включает школу, детский сад, магазины, кафе, спортивные объекты, детские площадки и два бизнес-центра.
Застройщик: Whoolim Construction
Адрес: ул. Аскарова, 4