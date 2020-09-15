Сеул в Алматы: где в городе найти корейские школы, рестораны и магазины

Заведения корейской кухни









Корейская кухня — здоровая и сбалансированная, в целом острая, при приготовлении блюд используют много пряностей. Основные блюда — рис, лапша, супы, закуски.





Ramen House, @ramen_house_almaty

Адрес: ул. Желтоксан, 118

Контакты: 8 747 700 01 22





«Восточный квартал», @vkalmaty

Адрес: ул. Толе би, 174

Контакты: 8 7273 755 530





Korean Street Food, @korean_street_food

Адрес: пр. Абылай хана, 59 / пр. Абая, 89

Контакты: 8 7272 935 540





KOREAN HOUSE, @korean_house_kz

Адрес: ул. Гоголя, 2

Контакты: 8 7272 939 692





Masisso, @masisso_express

Адрес: пр. Сейфуллина, 183а

Контакты: 8 7272 944 056

Курсы корейского языка









Корейский язык стремительно набирает популярность по всему миру за счет влияния звезд К-РОР-эстрады.





Kangnam Education, @kangnamedu

Адрес: ул. Курмангазы, 107

Контакты: 8 747 723 48 82





LevelUp, @levelup.kz

Адрес: ул. Айтиева, 52

Контакты: 8 707 220 68 90





Interdialog, @interdialog.kz

Адрес: мкр. Аксай 3а, 85

Контакты: 8 702 216 67 82





World Citizen, @world_citizen.kz

Адрес: ул. Желтоксан, 37а

Контакты: 8 701 851 19 39





StudyKorea, @studykorea.kz

Контакты: 8 775 877 33 55

Бутики одежды









Последние пару лет мир моды и подиумы захватывают корейские марки. В странах СНГ популярен сеульский стрит-стайл, также бренды одежды доступны и качественны.





Mod Boutiques, @mod_boutiques

Адрес: ул. Розыбакиева, 247, блок 8

Контакты: 8 707 994 02 04





Seoul Sound, @seoulsound

Адрес: пр. Достык, 40

Контакты: 8 7272 480 134





Style Loft, @styleloft.kz

Адрес: ул. Жолдасбекова, 9а, 138 бутик

Контакты: 8 701 628 89 18





CO SS MØ, @cossmo_kz

Адрес: 8 мкрн., 37/1

Контакты: 8 702 538 60 90

Магазины корейской еды









Ароматный чай, изысканные соусы, огромное количество различных напитков, специй и вкусной еды. Если вас интересует корейская еда и блюда, то в Алматы можно найти все необходимое для приготовления.





Korean Food Story, @koreanfoodstory

Адрес: пр. Аль-Фараби, 19

Контакты: 8 7273 110 191





Made in Korea, @madeinkorea_almaty

Адрес: пр. Назарбаева, 226

Контакты: 8 776 477 72 42





Saranhae, @kor_beauty_care

Адрес: ул. Розыбакиева, 33/1, 16 бутик

Контакты: 8 747 333 91 42





Kore, @kore_almaty

Адрес: ул. Сулейменова, 19

Контакты: 8 707 477 11 90





Du-Re Mart, @dure_mart.kz

Адрес: ул. Жамакаева, 24

Контакты: 8 771 852 69 14

Корейская косметика









Сегодня Южная Корея выпускает огромное количество продуктов с разными текстурами для всех типов кожи. Именно южнокорейские косметологи изобрели BB-кремы, губки-кушены, патчи для глаз и губ и тканевые маски, которыми пользуются все в мире. В Алматы множество магазинов и брендов, мы предлагаем самые крупные мультибрендовые магазины:





Sayori, @sayori.kz

Адрес: ул. Гоголя, 87

Контакты: 8 708 106 37 74





Miss Korea, @miss_korea_almaty_

Адреса: ул. Сейфуллина, 452 / пр. Абая, 95 / пр. Райымбека, 239г

Контакты: 8 707 750 00 19





Tiny World, @tiny_world_almaaty

Адрес: ул. Кунаева, 43

Контакты: 8 777 214 36 85

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SKINY, @skiny.kz

Адрес: ул. Жибек Жолы, 81

Контакты: 8 777 262 30 60

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Glamskin, @glamskin.kz

Адрес: ул. Жолдасбекова, 9а

Контакты: 8 707 349 01 33

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ONLY, @only.kazakhstan

Адрес: ул. Тимирязева, 38/1 / ул. Жибек Жолы, 125

Контакты: 8 777 262 30 60

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Корейская медицина









Клиники Южной Кореи завоевали доверие пациентов из разных стран. В Корее высокий уровень медицинского образования. Их преимущество в том, что они объединили IT и биотехнологии, предлагая высококлассные медицинские услуги.





Medical Partners Korea Clinic, @mpkclinic_almaty

Многопрофильное медицинское учреждение.

Адрес: пр. Достык, 210б

Контакты: 8 7273 554 100





«Клиника ЧонгЁн», @chungyeonkz

Иглоукалывание, лечение позвоночника и суставов.

Адрес: пр. Аль-Фараби, 19к2Б

Контакты: 8 701 972 22 00

Жилые комплексы от корейских застройщиков













ЖК Apple Town

Комплекс объединил технологии умного дома и эксклюзивную инфраструктуру. Дворы жилого комплекса благоустроены фонтанами, зелеными парковыми зонами. В жилом комплексе Apple Town успешно реализована концепция One Stop Life. Эта инфраструктура включает школу, детский сад, магазины, кафе, спортивные объекты, детские площадки и два бизнес-центра.

Застройщик: Whoolim Construction

Адрес: ул. Аскарова, 4