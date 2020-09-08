Лондон в Нур-Султане: где в столице найти британские школы, рестораны и магазины

Британские бренды
Бренды ассоциируются с неизменным английским качеством. Поэтому компании Великобритании покоряют мировые рынки и становятся лидерами продаж.
Адрес: пр. Кабанбай батыра, 62
Контакты: 8 701 084 16 81
Адрес: пр. Кабанбай батыра, 62
Контакты: @thebodyshop_kaz
Адрес: пр. Кабанбай батыра, 62 / ул. Достык, 9
Контакты: 8 7273 469 870
Адрес: пр. Кабанбай батыра, 62 / пр. Туран, 37
Контакты: @next.kazakhstan.official
Английская кухня
В национальной британской кухне популярны различные мясные и рыбные пироги, жареный с рыбой картофель, густое жаркое и запеченное в тесте мясо. Британскую кухню условно можно разделить по национальному и региональному признаку.
King's Cross Pub — это английский паб, расположенный вблизи района Экспо вдоль проспекта Мангилик ел. Паб назван в честь одного из главных вокзалов Лондона — «Кингс Кросс». Внутри оформление из деталей ко вселенной «Гарри Поттера».
Адрес: пр. Мангилик ел, 53
Контакты: 8 777 960 40 37
Harat's Pub Астана — атмосфера ирландского паба и национальные блюда.
Адрес: ул. Жетоксан, 2т
Контакты: 8 702 555 58 45
Take eat Easy — ресторан с атмосферой европейских рынков и кафешек, есть блюда английской кухни.
Адрес: ул. Байтурсынова, 3
Контакты: 8 701 333 98 88
ЖК «Английский квартал», «Биг-Бен» и ЖК «Британский квартал»
Жилые комплексы премиум-класса расположены недалеко от Президентского парка. В оформлении использован изысканный ландшафт в английском стиле. В центральной части комплексов установлен монумент Big Ben.
Частная школа Haileybury Astana
Международная IB школа, обучающая по стандартам английской системы образования и национальной учебной программы Англии и Уэльса. Обучение ведется на английском языке. Ученики, для которых английский является вторым языком, по необходимости могут дополнительно заниматься с учителями. Детский сад Haileybury предлагает специальный курс обучения, который включает элементы системы Монтессори и педагогической теории Штайнера.
Адрес: ул. Панфилова, 4
Контакты: haileybury.kz
Школы с английским языком обучения
Среди таких школ лицей Nurordа, международная школа QSI, международная школа «Мирас», лицей-интернат для одаренных детей «Білім-Инновация», частная старшая школа Astana Garden School.
Где выучить английский
В столице больше 570 мест, где можно выучить английский разного уровня, с носителями языка или иностранными преподавателями.
Global Student Center
Современный передовой подход к преподаванию английского. Квалифицированные преподаватели, имеющие сертификаты IELTS, TKT, CELTA. Курсы для детей и взрослых, есть летний интенсивный курс.
Адрес: ул. Сарайшык, 34 / пр. Сарыарка, 6
Контакты: 8 702 888 37 81
Международный образовательный центр «Новое поколение»
Официальный представитель образовательных сетей посольских школ, находящихся в Австралии, США, Великобритании и других странах. Работает на рынке образовательных услуг более 17 лет.
Адрес: ул. Иманова,17
Контакты: 215 252
A-level
Проводит обучение по всем уровням английского языка, высокие курсы подготовки к IELTS.
Адрес: пр. Кабанбай батыра, 7/2
Контакты: 8 747 233 22 82, 277 272
Edustream
Официальное эксклюзивное представительство Express Publishing.
Адрес: пр. Мангилик ел, 23
Контакты: 203 064, 8 707 120 30 64
Smart English
Занимается обучением детей и взрослых английскому языку уже более 9 лет. Индивидуальное и групповое обучение.
Адрес: ул. Майлина, 8/1
Контакты: 8 777 047 04 04
Rocket Study
Широкая сеть центров изучения английского языка по международной современной программе. 40 профессиональных преподавателей.
Адрес: ул. Нажимеденова, 16 / пр. Женис, 67 / пр. Кабанбай батыра, 11 / пр. Сарыарка 31/2, 38-я, 21/2 / ул. Кенесары, 4 / пр. Мангилик ел, 29/2 / ул. Куйши Дина, 18/1 / ул. Кунаева, 12/2 / ул. Иманбаевой, 5в
Контакты: 727 772
Места для отдыха и прогулок
Ботанический сад
Гайд Парк в Лондоне, он же королевский парк, относится к числу знаковых достопримечательностей Лондона.
Ботанический сад в столице — парк, где всегда многолюдно и оживленно. Типичный ландшафтный парк с фонтанами, фигурно подрезанными деревьями и аккуратными лужайками, местами для пикника.
Адрес: в квадрате проспекта Кабанбай батыра — ул. Бухар Жырау — ул. Туркестан — ул. Орынбор
Двухэтажные автобусы
Лондонский даблдекер — название двухэтажных автобусов красного цвета, курсирующих на городских маршрутах Лондона. Автобус модели «Рутмастер» стал символом города.
Обзорные экскурсии по столице проходят на двухэтажных автобусах Red Bus. Также, если вы проводите свадьбу, встречаете делегацию или ходите произвести эффект на гостей вашего мероприятия, то большой красный двухэтажный автобус можно арендовать.
Контакты: redbus.kz