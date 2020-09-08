Лондон в Нур-Султане: где в столице найти британские школы, рестораны и магазины

Британские бренды









Бренды ассоциируются с неизменным английским качеством. Поэтому компании Великобритании покоряют мировые рынки и становятся лидерами продаж.

The Entertainer — британский магазин детских игрушек открылся в Mega Silk Way.





Адрес: пр. Кабанбай батыра, 62

Контакты: 8 701 084 16 81





THE BODY SHOP — первый магазин известной британской марки натуральной косметики.





Адрес: пр. Кабанбай батыра, 62

Контакты: @thebodyshop_kaz





Mothercare — английский магазин для мам и малышей работает в ТРЦ Mega Silk Way и Keruen.





Адрес: пр. Кабанбай батыра, 62 / ул. Достык, 9

Контакты: 8 7273 469 870





Next — английская молодежная марка по производству одежды, обуви и аксессуаров в классическом стиле.





Адрес: пр. Кабанбай батыра, 62 / пр. Туран, 37

Контакты: @next.kazakhstan.official

Английская кухня









В национальной британской кухне популярны различные мясные и рыбные пироги, жареный с рыбой картофель, густое жаркое и запеченное в тесте мясо. Британскую кухню условно можно разделить по национальному и региональному признаку.





King's Cross Pub — это английский паб, расположенный вблизи района Экспо вдоль проспекта Мангилик ел. Паб назван в честь одного из главных вокзалов Лондона — «Кингс Кросс». Внутри оформление из деталей ко вселенной «Гарри Поттера».

Адрес: пр. Мангилик ел, 53

Контакты: 8 777 960 40 37





Harat's Pub Астана — атмосфера ирландского паба и национальные блюда.

Адрес: ул. Жетоксан, 2т

Контакты: 8 702 555 58 45





Take eat Easy — ресторан с атмосферой европейских рынков и кафешек, есть блюда английской кухни.

Адрес: ул. Байтурсынова, 3

Контакты: 8 701 333 98 88

ЖК «Английский квартал», «Биг-Бен» и ЖК «Британский квартал»





Жилые комплексы премиум-класса расположены недалеко от Президентского парка. В оформлении использован изысканный ландшафт в английском стиле. В центральной части комплексов установлен монумент Big Ben.

Частная школа Haileybury Astana









Международная IB школа, обучающая по стандартам английской системы образования и национальной учебной программы Англии и Уэльса. Обучение ведется на английском языке. Ученики, для которых английский является вторым языком, по необходимости могут дополнительно заниматься с учителями. Детский сад Haileybury предлагает специальный курс обучения, который включает элементы системы Монтессори и педагогической теории Штайнера.

Адрес: ул. Панфилова, 4

Контакты: haileybury.kz





Школы с английским языком обучения





Среди таких школ лицей Nurordа, международная школа QSI, международная школа «Мирас», лицей-интернат для одаренных детей «Білім-Инновация», частная старшая школа Astana Garden School.

Где выучить английский









В столице больше 570 мест, где можно выучить английский разного уровня, с носителями языка или иностранными преподавателями.





Global Student Center

Современный передовой подход к преподаванию английского. Квалифицированные преподаватели, имеющие сертификаты IELTS, TKT, CELTA. Курсы для детей и взрослых, есть летний интенсивный курс.

Адрес: ул. Сарайшык, 34 / пр. Сарыарка, 6

Контакты: 8 702 888 37 81





Международный образовательный центр «Новое поколение»

Официальный представитель образовательных сетей посольских школ, находящихся в Австралии, США, Великобритании и других странах. Работает на рынке образовательных услуг более 17 лет.

Адрес: ул. Иманова,17

Контакты: 215 252





A-level

Проводит обучение по всем уровням английского языка, высокие курсы подготовки к IELTS.

Адрес: пр. Кабанбай батыра, 7/2

Контакты: 8 747 233 22 82, 277 272





Edustream

Официальное эксклюзивное представительство Express Publishing.

Адрес: пр. Мангилик ел, 23

Контакты: 203 064, 8 707 120 30 64





Smart English

Занимается обучением детей и взрослых английскому языку уже более 9 лет. Индивидуальное и групповое обучение.

Адрес: ул. Майлина, 8/1

Контакты: 8 777 047 04 04





Rocket Study

Широкая сеть центров изучения английского языка по международной современной программе. 40 профессиональных преподавателей.

Адрес: ул. Нажимеденова, 16 / пр. Женис, 67 / пр. Кабанбай батыра, 11 / пр. Сарыарка 31/2, 38-я, 21/2 / ул. Кенесары, 4 / пр. Мангилик ел, 29/2 / ул. Куйши Дина, 18/1 / ул. Кунаева, 12/2 / ул. Иманбаевой, 5в

Контакты: 727 772

Места для отдыха и прогулок

Ботанический сад









Гайд Парк в Лондоне, он же королевский парк, относится к числу знаковых достопримечательностей Лондона.

Ботанический сад в столице — парк, где всегда многолюдно и оживленно. Типичный ландшафтный парк с фонтанами, фигурно подрезанными деревьями и аккуратными лужайками, местами для пикника.

Адрес: в квадрате проспекта Кабанбай батыра — ул. Бухар Жырау — ул. Туркестан — ул. Орынбор





Двухэтажные автобусы









Лондонский даблдекер — название двухэтажных автобусов красного цвета, курсирующих на городских маршрутах Лондона. Автобус модели «Рутмастер» стал символом города.

Обзорные экскурсии по столице проходят на двухэтажных автобусах Red Bus. Также, если вы проводите свадьбу, встречаете делегацию или ходите произвести эффект на гостей вашего мероприятия, то большой красный двухэтажный автобус можно арендовать.

Контакты: redbus.kz