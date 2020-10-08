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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Американский Бишкек: Аллея славы, fast food и IT-компании
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Сегодня в 19:45

Американский Бишкек: Аллея славы, fast food и IT-компании

АУЦА, @myauca


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Американский университет в Центральной Азии основан в 1991 году и сотрудничает с ведущими учебными заведениями США. Это был первый университет в регионе, который стал выдавать аккредитованные Америкой научные степени благодаря партнерству с колледжем Бард. Миссия вуза заключается в подготовке лидеров, готовых активно менять окружающий мир. Кроме того, здесь преподают профессора из 25 стран, таких как Южная Корея, Китай, Германия и Россия. Регулярно проводятся мастер-классы на английском языке.


Парк высоких технологий КР, @htp.kg


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IT-хаб, цель которого — развитие информационных возможностей страны. Резидентам центра помогают продвигать разработки и выходить на рынок страны, ведут бесплатные образовательные курсы. Не так давно Парк открыл доступ к 4200 онлайн-курсам на Coursera от лучших университетов мира. Эта масштабная акция рассчитана на 50 000 граждан страны. Развитие стартап-культуры напоминает рост Кремниевой долины в США.


Иссык-Куль


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На озере располагаются крупнейшие туристические зоны страны. Сюда на отдых приезжают из регионов России, Казахстана, Узбекистана и Европы. Курорт предлагает разные варианты: например, можно забронировать номер в отеле или же купить место в кемпинге. В США подобной точкой притяжения считается Мичиган.


Парк им. Ч. Айтматова


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Зеленый уголок столицы во многом похож на Центральный парк Нью-Йорка. На выходных бишкекчане выбираются на пикники, а по утрам можно заметить спортивных горожан. Есть комфортные детские площадки, много скамеек для спокойного отдыха, работает система велопроката, в том числе и для взрослых. Желающие могут купить билет в Русский театр драматургии, находящийся в культурной зоне парка.


«Асанбай»


Оснащенная городская баскетбольная площадка. Популярное место среди молодежи и школьников, где также проводятся чемпионаты по баскетболу. Здесь активно пропагандируется уличный спорт, можно найти соперника и прокачать свои навыки командной игры.


Аллея славы

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Известная голливудская достопримечательность, следы на которой в свое время оставили Джон Леннон, Чарли Чаплин и другие звезды. Места на кыргызской Аллее славы в Бишкеке получают за выдающиеся достижения в кино. Сейчас здесь увековечены имена Болота Шамшиева, Нуртая Борбиева, Геннадия Базарова. У каждого деятеля есть своя табличка с отпечатками ладони, обуви и автографом.


Американское консульство, @americancouncilskyrgyzstan


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Ресурсный центр, помогающий перспективным школьникам и студентам из Кыргызстана реализовать себя. В республике появились впервые в 1994 году. За 26 лет провели программы образовательного и культурного обмена FLEX, UniCEN и CLS. Инициируют мероприятия для укрепления кыргызско-американских отношений.


Fast food


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В Бишкеке представлены франшизы американских сетей стрит-фуда. Пиццу заказывают в Papa John's, а бургеры — в KFC.

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