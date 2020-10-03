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Бродвей, институт Гете и речные каналы: атмосфера Европы в Ташкенте
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Сегодня в 15:26

Бродвей, институт Гете и речные каналы: атмосфера Европы в Ташкенте

Бродвей


Аллея Сайилгох напоминает тихие европейские улочки. Горожане же прозвали место ташкентским Бродвеем. По обеим сторонам уютно располагаются кофейни и небольшие ресторанчики. Столичные художники устанавливают холсты прямо на аллее, поэтому каждый может заказать быстрый скетч-портрет или шарж. Место будет интересно и для букинистов: повсюду продают раритетные издания и книги из семейных коллекций. Вечером по всей улице включается красивая иллюминация.


Речные каналы


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Источник: afisha.uz

Как и Амстердам, Ташкент пронизывают водные каналы. Особенно живописны набережные Анхора и Дамаши. Последний с конца прошлого года превратился в River Park. Отдыхающие могут увидеть макеты достопримечательностей Европы: Пизанскую и Эйфелеву башни, Триумфальную арку, Биг-Бен. Горожан с семьями обрадуют современные детские площадки.


Музей восковых скульптур


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Источник: sputnik.uz

В мире известны музеи мадам Тюссо, где выставляют восковые скульптуры. Подобное место открылось и в Ташкенте, в Tashkent City Park. В тематических секциях можно увидеть фигуры Чарли Чаплина и Мэрилин Монро, политических деятелей 21 века.


ГАБТ им. А. Навои


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Если хочется послушать Венскую оперу в Средней Азии, то стоит прийти в ГАБТ. Театр основан в 1939 году. В репертуар входят произведения мирового балета и оперы: «Фауст» Ш. Гуно, «Жизель» А. Адана, «Лебединое озеро» П. Чайковского и другие. Театр сотрудничает с иностранными партнерами. Здание выполнено в классическом стиле, украшено порталами и арками. Перед ним располагается фонтан.


Галерея изобразительного искусства


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Источник: Michael Novilla

Включает кинозал, конференц-холлы, библиотеки, а также студии для мастер-классов. Постоянную экспозицию представляют узбекские художники 20 века. Здесь также организовывали международные биеннале, часто проводят выставки современного искусства.


Ресторан Shosh


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Гостей заведения привлекает необычная терраса. Над столиками возвышаются шатры в стиле лофт. По вечерам звучит живая музыка, кухня представлена европейскими блюдами.


Amirsoy Mountain Resort


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В Бостанлыкском районе ташкентцы могут посетить курорт, который не уступает швейцарским. «Амирсой» открыт для гостей в любое время года. Можно прокатиться на канатной дороге, проехаться на горных велосипедах или спуститься по склону на сноубордах.


Храм святейшего сердца Иисуса


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Источник: Марат Сафиюлин

Архитектура строения выдержана в готическом стиле. На это намекают витражные окна, высокие сводчатые потолки и стрельчатые окна. Особенно красиво храм выглядит на закате и напоминает об Италии.


Институт Гете


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Ресурсный центр, который содействует развитию немецкого языка в Узбекистане. Устраивает онлайн-курсы, фестивали кино и приглашает симфонические оркестры. Все мероприятия проходят на немецком языке.


Дворец Романовых


photo_2020-10-03 15.18.57.jpegИсточник: gazeta.uz

Строительство шло по проекту В. Гейнцельмана и А. Бенуа. Здесь жил великий князь Николай Константинович после ссылки в Туркестанский край. Декор выполнен во французском вкусе, по моде тех времен. Внутри находились скульптуры, среди которых отмечали статую Венеры. Посмотреть дом можно сейчас прямо напротив площади Мустакиллик.


«Ташкентленд»


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Есть в Узбекистане и аналог «Диснейленда». Это детский парк развлечений «Ташкентленд», куда обычно приходят с детьми. Традиционные аттракционы, такие как колесо обозрения или карусель, соседствуют с уникальным «Замком ужасов» и «Кенгуру». Можно прогуляться у прудов и полюбоваться красивым ландшафтом.

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#европа #узбекистан #ташкент #узбекскаякухня #узбекивмире
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