Бродвей, институт Гете и речные каналы: атмосфера Европы в Ташкенте

Бродвей
Аллея Сайилгох напоминает тихие европейские улочки. Горожане же прозвали место ташкентским Бродвеем. По обеим сторонам уютно располагаются кофейни и небольшие ресторанчики. Столичные художники устанавливают холсты прямо на аллее, поэтому каждый может заказать быстрый скетч-портрет или шарж. Место будет интересно и для букинистов: повсюду продают раритетные издания и книги из семейных коллекций. Вечером по всей улице включается красивая иллюминация.
Речные каналы
Источник: afisha.uz
Как и Амстердам, Ташкент пронизывают водные каналы. Особенно живописны набережные Анхора и Дамаши. Последний с конца прошлого года превратился в River Park. Отдыхающие могут увидеть макеты достопримечательностей Европы: Пизанскую и Эйфелеву башни, Триумфальную арку, Биг-Бен. Горожан с семьями обрадуют современные детские площадки.
Музей восковых скульптур
Источник: sputnik.uz
В мире известны музеи мадам Тюссо, где выставляют восковые скульптуры. Подобное место открылось и в Ташкенте, в Tashkent City Park. В тематических секциях можно увидеть фигуры Чарли Чаплина и Мэрилин Монро, политических деятелей 21 века.
ГАБТ им. А. Навои
Если хочется послушать Венскую оперу в Средней Азии, то стоит прийти в ГАБТ. Театр основан в 1939 году. В репертуар входят произведения мирового балета и оперы: «Фауст» Ш. Гуно, «Жизель» А. Адана, «Лебединое озеро» П. Чайковского и другие. Театр сотрудничает с иностранными партнерами. Здание выполнено в классическом стиле, украшено порталами и арками. Перед ним располагается фонтан.
Галерея изобразительного искусства
Источник: Michael Novilla
Включает кинозал, конференц-холлы, библиотеки, а также студии для мастер-классов. Постоянную экспозицию представляют узбекские художники 20 века. Здесь также организовывали международные биеннале, часто проводят выставки современного искусства.
Ресторан Shosh
Гостей заведения привлекает необычная терраса. Над столиками возвышаются шатры в стиле лофт. По вечерам звучит живая музыка, кухня представлена европейскими блюдами.
Amirsoy Mountain Resort
В Бостанлыкском районе ташкентцы могут посетить курорт, который не уступает швейцарским. «Амирсой» открыт для гостей в любое время года. Можно прокатиться на канатной дороге, проехаться на горных велосипедах или спуститься по склону на сноубордах.
Храм святейшего сердца Иисуса
Источник: Марат Сафиюлин
Архитектура строения выдержана в готическом стиле. На это намекают витражные окна, высокие сводчатые потолки и стрельчатые окна. Особенно красиво храм выглядит на закате и напоминает об Италии.
Институт Гете
Ресурсный центр, который содействует развитию немецкого языка в Узбекистане. Устраивает онлайн-курсы, фестивали кино и приглашает симфонические оркестры. Все мероприятия проходят на немецком языке.
Дворец Романовых
Источник: gazeta.uz
Строительство шло по проекту В. Гейнцельмана и А. Бенуа. Здесь жил великий князь Николай Константинович после ссылки в Туркестанский край. Декор выполнен во французском вкусе, по моде тех времен. Внутри находились скульптуры, среди которых отмечали статую Венеры. Посмотреть дом можно сейчас прямо напротив площади Мустакиллик.
«Ташкентленд»
Есть в Узбекистане и аналог «Диснейленда». Это детский парк развлечений «Ташкентленд», куда обычно приходят с детьми. Традиционные аттракционы, такие как колесо обозрения или карусель, соседствуют с уникальным «Замком ужасов» и «Кенгуру». Можно прогуляться у прудов и полюбоваться красивым ландшафтом.