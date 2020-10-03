Бродвей, институт Гете и речные каналы: атмосфера Европы в Ташкенте

Бродвей

Аллея Сайилгох напоминает тихие европейские улочки. Горожане же прозвали место ташкентским Бродвеем. По обеим сторонам уютно располагаются кофейни и небольшие ресторанчики. Столичные художники устанавливают холсты прямо на аллее, поэтому каждый может заказать быстрый скетч-портрет или шарж. Место будет интересно и для букинистов: повсюду продают раритетные издания и книги из семейных коллекций. Вечером по всей улице включается красивая иллюминация.





Речные каналы

Источник: afisha.uz



Как и Амстердам, Ташкент пронизывают водные каналы. Особенно живописны набережные Анхора и Дамаши. Последний с конца прошлого года превратился в River Park. Отдыхающие могут увидеть макеты достопримечательностей Европы: Пизанскую и Эйфелеву башни, Триумфальную арку, Биг-Бен. Горожан с семьями обрадуют современные детские площадки.





Музей восковых скульптур

Источник: sputnik.uz





В мире известны музеи мадам Тюссо, где выставляют восковые скульптуры. Подобное место открылось и в Ташкенте, в Tashkent City Park. В тематических секциях можно увидеть фигуры Чарли Чаплина и Мэрилин Монро, политических деятелей 21 века.





ГАБТ им. А. Навои





Если хочется послушать Венскую оперу в Средней Азии, то стоит прийти в ГАБТ. Театр основан в 1939 году. В репертуар входят произведения мирового балета и оперы: «Фауст» Ш. Гуно, «Жизель» А. Адана, «Лебединое озеро» П. Чайковского и другие. Театр сотрудничает с иностранными партнерами. Здание выполнено в классическом стиле, украшено порталами и арками. Перед ним располагается фонтан.





Галерея изобразительного искусства

Источник: Michael Novilla





Включает кинозал, конференц-холлы, библиотеки, а также студии для мастер-классов. Постоянную экспозицию представляют узбекские художники 20 века. Здесь также организовывали международные биеннале, часто проводят выставки современного искусства.





Ресторан Shosh





Гостей заведения привлекает необычная терраса. Над столиками возвышаются шатры в стиле лофт. По вечерам звучит живая музыка, кухня представлена европейскими блюдами.





Amirsoy Mountain Resort





В Бостанлыкском районе ташкентцы могут посетить курорт, который не уступает швейцарским. «Амирсой» открыт для гостей в любое время года. Можно прокатиться на канатной дороге, проехаться на горных велосипедах или спуститься по склону на сноубордах.





Храм святейшего сердца Иисуса

Источник: Марат Сафиюлин





Архитектура строения выдержана в готическом стиле. На это намекают витражные окна, высокие сводчатые потолки и стрельчатые окна. Особенно красиво храм выглядит на закате и напоминает об Италии.





Институт Гете





Ресурсный центр, который содействует развитию немецкого языка в Узбекистане. Устраивает онлайн-курсы, фестивали кино и приглашает симфонические оркестры. Все мероприятия проходят на немецком языке.





Дворец Романовых

Источник: gazeta.uz



Строительство шло по проекту В. Гейнцельмана и А. Бенуа. Здесь жил великий князь Николай Константинович после ссылки в Туркестанский край. Декор выполнен во французском вкусе, по моде тех времен. Внутри находились скульптуры, среди которых отмечали статую Венеры. Посмотреть дом можно сейчас прямо напротив площади Мустакиллик.





«Ташкентленд»





Есть в Узбекистане и аналог «Диснейленда». Это детский парк развлечений «Ташкентленд», куда обычно приходят с детьми. Традиционные аттракционы, такие как колесо обозрения или карусель, соседствуют с уникальным «Замком ужасов» и «Кенгуру». Можно прогуляться у прудов и полюбоваться красивым ландшафтом.