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Первый киноконцерт саундтреков Disney пройдет в столице Казахстана
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Сегодня в 10:14

Первый киноконцерт саундтреков Disney пройдет в столице Казахстана

Компания Disney и Корпоративный фонд «Болашақ» приглашают жителей и гостей столицы на благотворительный киноконцерт «Жұлдыздар шеруі»!

Это первый официальный лицензионный киноконцерт Disney в Нур-Султане. Киноконцерт «Жұлдыздар шеруі» — это продолжение уникальной линейки киноконцертов Disney по всему миру. Они проводятся в лучших концертных залах Лондона, Сан-Франциско, Токио, Сиднея, Парижа, Москвы. В 2018 году впервые он прошел и в Казахстане.

Киноконцерт «Жұлдыздар шеруі» пройдет 22 декабря 2021 года в 19.00 в ЦКЗ «Қазақстан» при поддержке акимата города Нур-Султан.

Специально для Казахстана была создана уникальная программа, куда вошли 22 композиции из знаменитых мультфильмов Disney на казахском языке, таких как «Король Лев», «Аладдин», «Холодное сердце 2», «Моана», «Рапунцель» и других. Их исполнят звезды казахстанской эстрады в сопровождении симфонического оркестра театра «Астана Балет».

На концерте выступят: талантливая певица, дипломантка фестиваля «Славянский базар-2017» Ayree, солист группы RinGo Данияр Өтеген, певец Adam, финалистка международного конкурса Turkvision и международного телешоу I'm singer Жарқынай Шалқар, участница конкурса «Голос. Украина» Инди Едильбаева и другие.

Киноконцерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра «Астана балет». Этот оркестр был создан недавно, в него вошли лучшие представители современной казахстанской музыкальной культуры, опытные профессионалы со всего Казахстана, а также из России, Кыргызстана и Грузии. Главный дирижер симфонического оркестра «Астана Балет» Арман Уразгалиев был дирижером-постановщиком таких «редких» балетов как «Собор Парижской Богоматери», «Белоснежка и семь гномов» и др.

Киноконцерт благотворительный. Все средства с продажи билетов будут направлены в фонд «Болашақ» и пойдут на развитие проектов по инклюзивному образованию и поддержке талантливой молоджи из малообеспеченных семей.

Купить билеты можно по ссылке.


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