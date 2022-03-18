Переезд в Кыргызстан. Что нужно знать о стране, документах и деньгах

Продолжаем серию гайдов для тех, кто хотел бы переехать в Центральную Азию, но не знает, с чего начать. Сегодня рассказываем про Кыргызстан. Ранее мы писали про Казахстан.





О Кыргызстане

Кыргызстан или Кыргызская Республика — страна, которая находится в Средней Азии. Граничит с Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем.





Государственный язык — кыргызский. Но также в качестве официального языка употребляется русский.

Столица — город Бишкек. Здесь проживает около миллиона человек. Еще один крупный город — Ош. Находится на юге страны, там проживет около 300 000 человек. Среди крупных городов можно назвать Джалал-Абад, Каракол, Токмак.

Всего население страны — более шести с половиной миллионов.

Въезд в страну

Согласно данным сайта МИД Кыргызской Республики, для въезда в страну как через наземные, так и через воздушные пункты пропуска, иностранным гражданам необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа или паспорт вакцинации.

Также для пересечения пешей границы необходимо дополнительное основание, подтвержденное документами. Например, воссоединение с семьей, лечение, обучение, участие в похоронах.

Если такого основания нет, можно заехать в страну с помощью авиарейсов через аэропорты «Манас», «Ош», «Иссык-Куль».

Данные ограничения не распространяются на граждан следующих государств: Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Португалия, Россия, Словения, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония.

Регистрация

По прибытию вы можете зарегистрироваться в Департаменте регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС при ПКР. Адреса можно посмотреть по ссылке.

Либо на сайте соответствующего органа. Для этого нужно:

— пройти процедуру авторизации

— выбрать гражданство иностранного гражданина

— ввести необходимые данные

— заполнить электронное заявление и загрузить необходимые документы

— дать согласие на обработку данных.





Сроки, в течение которых необходимо осуществить регистрацию:

8 дней: Иран.

10 дней: Азербайджан, Туркменистан.

Барбадос — 28 дней, Доминика — 21 день.



30 дней: Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Коста-Рика, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Россия, Шри-Ланка, Эквадор.

60 дней: Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Дания, Израиль, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр, Корея, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Таджикистан, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Эстония, ЮАР, Япония.

90 дней: Содружество Багамских Островов, Венесуэла, Греция, Грузия, Никарагуа, Перу, Эль-Сальвадор, Турция, Украина.

Продолжительность регистрации:

— на срок действия визы

— для граждан России, Казахстана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана — на срок, указанный в заявлении, но не более полугода.

Список документов для регистрации с правом осуществления рабочей деятельности в стране смотрите здесь.

Деньги

Денежная единица в Кыргызстане — сом. С помощью этой валюты можно оплатить все покупки и услуги.

В крупных городах можно легко рассчитаться банковской картой. В других населенных пунктах лучше иметь наличные.

Деньги можно обменять на сомы в банках и официальных обменных пунктах.

Курс на 16.03.2021:





— 1 $ = 105 сом

— 1 евро = 115,5 сом

— 1 рубль = 0,9 сом.

Средняя заработная плата в Кыргызстане: около 22 000 сом в Бишкеке и около 15 000 сом в Оше.

Список иностранных банков, которые работают в Кыргызстане:





— FINCA Bank

— Kyrgyz-Swiss Bank

— Бай-Тушум Банк

— Halyk Bank Kyrgyzstan

— «Банк Компаньон»

— «Оптима Банк».

Подробнее о них можно почитать здесь.

Список популярных кыргызстанских банков:





— «Айыл банк»

— «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»

— «РСК Банк»

— «Бакай банк»

— «Коммерческий банк Кыргызстан»

— «Керемет банк»

— «Кыргызкоммерцбанк».

Жилье

В столице Кыргызстана работают крупные международные отели, где можно остановиться: Hyatt Regency Bishkek, Sheraton Hotel Bishkek, Novotel Bishkek City, Ramada by Wyndham Bishkek Centre. Подробнее о них можно прочесть по ссылке.





Если вы ищите жилье для аренды посуточно или на длительный срок, или для покупки, можно воспользоваться услугами агентств недвижимости либо найти подходящий вариант при помощи сервисов:

— airbnb.com

— lalafo.kg

— house.kg

— doska.kg

— re.kg

— booking.com.

Транспорт

Международные аэропорты Кыргызстана: Манас, Ош, Иссык-Куль, Баткен. Манас — крупнейший аэропорт страны, находится в столице.

Крупные авиакомпании: Avia Traffic Company, Air Manas. Список прямых направлений для авиаперелетов можно посмотреть по ссылке. Билеты можно приобрести на сайте «Авиасейлс».

Билеты на поезд можно приобрести на сайте kjd.kg.

Популярные сервисы такси: «Яндекс.Такси», Namba Way.

Для удобного передвижения, рекомендуем приложение 2ГИС.

Связь

Крупные операторы связи и телекоммуникационные компании в стране: MegaCom, «Beeline Кыргызстан», «О!», «ЭлКат», «Акнет», «Кыргызтелеком», Saima Telecom.

Еда

Ведущая мультиформатная розничная сеть в стране «Фрунзе». Также есть крупная сеть «Народный».

Удобные сервисы доставки еды из заведений: Glovo, Namba Food.

Доставка продуктов: Namba Market, онлайн-гипермаркет «Фрунзе».

Известные ресторанные сети, которые работают в Кыргызстане: KFC, Burger King, «Додо Пицца», PapaJohn’s и другие.