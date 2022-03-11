Переезд в Казахстан. Что нужно знать о стране, документах, деньгах и связи

О Казахстане

Казахстан или Республика Казахстан — это страна, которая находится в центре Евразии, между Каспийским морем, Нижним Поволжьем, Уралом, Сибирью, Китаем и Средней Азией. Занимает 9 место в мире по размерам территории.





Государственный язык в Казахстане — казахский, но наравне с ним используется и русский.

Столица страны — город Нур-Султан. Еще два крупных города республиканского значения — Алматы и Шымкент. Среди крупнейших городов также можно назвать Караганду, Усть-Каменогорск, Павлодар, Актобе, Семей, Тараз.

Население страны составляет 19 миллионов человек. Из них в столице проживает более миллиона, а в Алматы — почти два миллиона горожан.

Въезд в страну

Граждане других стран, у которых нет дополнительных оснований, могут заехать в Казахстан только авиарейсами. Взрослым и детям старше пяти лет, при себе нужно иметь справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанную не ранее, чем за 72 часа. Либо необходимо предъявить паспорт вакцинации.

Страны, чьи граждане могут въехать в Казахстан без визы и находиться здесь до 90 дней: Азербайджан, Аргентина, Армения, Бразилия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Ватикан, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Молдова, Монголия, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Таджикистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Эстония, Япония;

Страны, чьи граждане могут въехать в Казахстан без визы и находиться здесь до 30 дней: Австралия, Австрия, Бахрейн, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Исландия, Колумбия, Лихтенштейн, Малайзия, Мальта, Монако, Новая Зеландия, Оман, Сербия, Сингапур, США, Таиланд, Турция, Филиппины, Хорватия, Швеция, Сербия, Турция, Узбекистан, Эквадор, Южная Корея.

Граждане САР Гонконг могут въехать в Казахстан без визы и находиться в стране до 14 дней.





Для граждан остальных стран требуется виза. Ее можно получить несколькими способами:

1. Визу можно получить через представительства Министерства иностранных дел РК, а в случае их отсутствия — специально уполномоченных представителей РК.

2. Также можно получить визу онлайн — e-visa. Туристы могут оформить туристическую, деловую визу или на лечение. Она оформляется на основе приглашения казахстанской стороны. Для этого приглашающей стороне нужно подать документы в Комитет миграционной службы МВД РК.

После рассмотрения приглашения в течение пяти рабочих дней выдается номер приглашения. Турист может при помощи него оформить электронную визу через портал vmp.gov.kz.

С электронной визой можно въезжать в Казахстан только через международные аэропорты в Нур-Султане и Алматы.

Регистрация

До 30 суток





После прибытия в страну, иностранцы могут не проходить процедуры регистрации в Казахстане, если они будут находиться в стране до 30 дней. Но обязательное условие: в течение трех рабочих дней с момента въезда в Республику Казахстан принимающая сторона должна уведомить миграционную службу о прибытии иностранца.

Для этого нужно зайти на визово-миграционный портал, заполнить сведения об иностранце, подписать заявку с помощью ЭЦП, получить документ, который будет храниться в личном кабинете.

Более 30 суток





Если иностранец планирует провести в Казахстане более длительное время, принимающая сторона должна оформить регистрацию.

Важно помнить, что регистрация и уведомление о прибытии — это две отдельные обязанности.

Деньги

Действующая валюта в Казахстане — тенге. Все покупки и услуги оплачиваются только в этой валюте.

В крупных городах во многих местах вы сможете рассчитаться банковской картой. Но за пределами таких городов необходимы наличные.

Основные виды валют можно обменять на тенге в банках и официальных обменных пунктах. В обменных пунктах — курс обычно выгоднее.





Курс на 10.03.2021:

— 1 $ = 510 тенге

— 1 евро = 559 тенге

— 1 рубль = 3,98 тенге.

Список иностранных банков, которые работают в Казахстане:





— KZI Bank, kzibank.kz

— Альфа-Банк, alfabank.kz

— Банк ВТБ, vtb-bank.kz

— Банк Китая в Казахстане, boc.kz

— Исламский Банк Al-Hilal, alhilalbank.kz

— Сбербанк России, sberbank.kz

— Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы, icbcalmaty.kz

— Хоум Кредит энд Финанс Банк, homecredit.kz

— Шинхан Банк Казахстан, shinhan.kz

Список популярных казахстанских банков:





— Bank RBK, bankrbk.kz

— Freedom Finance Bank, bankffin.kz

— ForteBank, forte.bank

— Jýsan Bank, jysanbank.kz

— Kaspi Bank, kaspi.kz

— Банк ЦентрКредит, bcc.kz

— Евразийский банк, eubank.kz

— Народный банк Казахстана, halykbank.kz.

Жилье

В Казахстане работают крупные международные отели, где можно остановиться.

В столице: Rixos President Astana, The St. Regis Astana, Astana Marriot Hotel, Hilton Astana, Hilton Garden Inn Astana, Radisson Hotel Astana, The Ritz-Carlton, Astana, Ibis Astana, Sheraton Nur-Sultan Hotel, Wyndham Garden Astana.

В Алматы: Double Tree by Hilton Almaty, Garden Park Inn, Holiday Inn Almaty, Holiday Inn Express, Ramada by Wyndham Almaty, Inter Continental Almaty, Ritz-Carlton Алма-Ата, Rixos Almaty, Shera Inn Hotel, Novotel Almaty City Center, Radisson Blu.

Если вы собираетесь найти квартиру для аренды посуточно или на длительный срок, можете воспользоваться услугами агентств недвижимости либо найти квартиру самостоятельно при помощи сервисов:

— airbnb.com

— krisha.kz

— flatfy.kz

— olx.kz

— booking.com.

Транспорт

Два наиболее крупных аэропорта Казахстана — Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» в столице и Международный Аэропорт Алматы. Также аэропорты есть во всех крупных городах страны.

Самые популярные авиакомпании Казахстана:

— Air Astana, airastana.com

— SCAT, scat.kz

— Qazaq Air, flyqazaq.com

— лоукостер FlyArystan, flyarystan.com.

Найти удобные билеты и рейсы можно с помощью сервисов chocotravel.com, aviasales.kz и aviata.kz.

Приобрести билеты на железнодорожные поезда можно здесь: railways.kz.

В Алматы и Нур-Султане развиты сети автобусных маршрутов. Самые популярные сервисы такси: «Яндекс.Такси», Uber и InDriver. В Алматы есть метро, работает каршеринг Anytime.kz.

В летнее время можно арендовать велосипед или электронный самокат.

Чтобы не потеряться в городе, советуем установить приложение 2ГИС.

Связь

Сотовая связь в Казахстане доступная и качественная. Самые крупные операторы связи и телекоммуникационные компании в стране:

— Beeline, beeline.kz

— Kcell, kcell.kz

— Activ, activ.kz

— Tele2/Altel, tele2.kz, altel.kz

— «Казахтелеком», telecom.kz.

Еда

Если вы предпочитаете готовить самостоятельно, в Нур-Султане и Алматы есть множество вариантов, где можно приобрести продукты: рынки, сети супермаркетов, локальные магазины и другие. Вот несколько мест, где предпочитают покупать продукты иностранцы: супермаркеты Galmart, Interfood, METRO. Широкая сеть супермаркетов: Magnum.

Удобные сервисы доставки еды из заведений: Chocofood, Glovo, Wolt, «Яндекс.Еда».





Доставка продуктов: Arbuz.kz, Forte Food, Magnum Go.

Известные ресторанные сети, которые работают в Казахстане: Starbucks, McDonald’s, KFC, Burger King, Hardee’s, Costa Coffee, PAUL, «Додо Пицца», PapaJohn’s и другие.





Более подробная информация в аккаунтах @we_project, @gorod24_astana, @gorod24_almaty.







Источник фотографии на обложке: @vladbek

