Особняк Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada» выставлен на продажу

На рынке нью-йоркской недвижимости появился интересный лот. На продажу выставили роскошный особняк в Верхнем Ист-Сайде. Красивое здание в престижном районе Манхэттена привлекло внимание журналистов не просто так. В 2006 году он засветился в комедийной драме «Дьявол носит Prada». Дом использовался создателями для съемки сразу нескольких сцен. Он стал обителью Миранды Пристли — главного редактора вымышленного журнала «Подиум». В фильме ее роль исполнила Мэрил Стрип, а прообразом для создания персонажа послужила глава американского Vogue Анна Винтур.

Источник: srsly.ru