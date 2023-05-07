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Особняк Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada» выставлен на продажу
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Главный

Сегодня в 12:05

Особняк Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada» выставлен на продажу

На рынке нью-йоркской недвижимости появился интересный лот. На продажу выставили роскошный особняк в Верхнем Ист-Сайде. Красивое здание в престижном районе Манхэттена привлекло внимание журналистов не просто так. В 2006 году он засветился в комедийной драме «Дьявол носит Prada». Дом использовался создателями для съемки сразу нескольких сцен. Он стал обителью Миранды Пристли — главного редактора вымышленного журнала «Подиум». В фильме ее роль исполнила Мэрил Стрип, а прообразом для создания персонажа послужила глава американского Vogue Анна Винтур.

Источник: srsly.ru

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