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Онлайн-павильон Узбекистана на Alibaba.com заработает в сентябре
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Сегодня в 11:10

Онлайн-павильон Узбекистана на Alibaba.com заработает в сентябре

Alibaba Group провела презентацию своей платформы электронной коммерции для узбекистанского бизнеса.

Сотрудники китайской компании представили подробный обзор возможностей платформы Alibaba.com, перспектив заключаемых контрактов и возможностей для сотрудничества.

Также Alibaba раскрыла условия и детали процесса подключения к национальному онлайн-павильону Узбекистана. Его запуск ожидается в сентябре.

В разделе Made in Uzbekistan будет выставляться продукция местных компаний. Товары будут отображаться более чем в 190 странах. Alibaba.com окажет предпринимателям из Узбекистана поддержку в использовании платформы и оптимизации работы, а также финансово поможет более чем 300 компаниям при регистрации.

Источник: spot.uz

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