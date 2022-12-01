Объявляется набор на участие во второй волне программы UniSat в Узбекистане

Программа организуется министерством инноваций Узбекистана совместно с ЮНИСЕФ и Tech4Impact второй год. Предыдущий набор проходил в октябре 2021 года, пробные запуски состоялись в марте, а финальный прошел в мае.

UniSat обозначает своей миссией развитие знаний в области STEM, а также навыков проектной и командной работы, публичных выступлений и управления временем. Участницы пройдут трехмесячный онлайн-курс программирования, астрономии, инженерии, 3D-моделирования и анализа данных.

На заключительном этапе 20 участниц с наивысшим рейтингом пройдут стажировку в ташкентской лаборатории InnoLab. Среди прочего девушки будут практиковаться в работе с моделью спутника CubeSat.

В День космонавтики, 12 апреля 2023 года, планируется запуск собранного участницами наноспутника в стратосферу. Устройство будет собирать атмосферные данные и делать снимки поверхности Земли.

Участвовать в UniSat могут девушки в возрасте от 15 до 24 лет. из всех регионов Узбекистана‍️. Специального образования и навыков не требуется, однако число участниц ограничено.

Для регистрации на проект нужно заполнить анкету по ссылке. Подробная информация доступна на сайте unisat.uz.

Источник: spot.uz