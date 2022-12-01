Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
ob-yavlyaetsya-nabor-na-uchastie-vo-vtoroy-volne-programmy-unisat-v-uzbekistane
Объявляется набор на участие во второй волне программы UniSat в Узбекистане
61
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:01

Объявляется набор на участие во второй волне программы UniSat в Узбекистане

Программа организуется министерством инноваций Узбекистана совместно с ЮНИСЕФ и Tech4Impact второй год. Предыдущий набор проходил в октябре 2021 года, пробные запуски состоялись в марте, а финальный прошел в мае.

UniSat обозначает своей миссией развитие знаний в области STEM, а также навыков проектной и командной работы, публичных выступлений и управления временем. Участницы пройдут трехмесячный онлайн-курс программирования, астрономии, инженерии, 3D-моделирования и анализа данных.

На заключительном этапе 20 участниц с наивысшим рейтингом пройдут стажировку в ташкентской лаборатории InnoLab. Среди прочего девушки будут практиковаться в работе с моделью спутника CubeSat.

В День космонавтики, 12 апреля 2023 года, планируется запуск собранного участницами наноспутника в стратосферу. Устройство будет собирать атмосферные данные и делать снимки поверхности Земли.

Участвовать в UniSat могут девушки в возрасте от 15 до 24 лет. из всех регионов Узбекистана‍️. Специального образования и навыков не требуется, однако число участниц ограничено.

Для регистрации на проект нужно заполнить анкету по ссылке. Подробная информация доступна на сайте unisat.uz.

Источник: spot.uz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #stem #it #юнисеф #программа
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Netflix покажет анимационные фильмы легендарной студии Ghibli Хаяо Миядзаки
2196
Горнолыжную трассу планируют построить в Астане
1550
Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в Казахстане
1502
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.