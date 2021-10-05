Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
ob-yavleny-laureaty-nobelevskoy-premii-po-medicine
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине
79
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:58

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевский комитет в Стокгольме назвал имя лауреатов премии в области медицины и физиологии в 2021 году.

Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте объявил о присуждении Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2021 год ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну. Они изучили, как живые организмы чувствуют температуру и прикосновения.
Ранее Джулиус и Патапутян открыли молекулы-рецепторы, которые запускают биохимические реакции, в результате которых люди получают ощущения тепла, холода или касаний.

Джулиус, американец по происхождению, работает в Университете Калифорнии, уроженец Ливана Патапутян — в Медицинском институте Говарда Хьюза.

Источник: tengrinews.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#медицина #karolinskainstitutet #стокгольм #нобелевскаяпремия #лауреат
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Опубликован ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя
707
Шоу The Illusionists в Астане
1842
В Казахстане появилась новая область
3960