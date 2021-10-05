Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте объявил о присуждении Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2021 год ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну. Они изучили, как живые организмы чувствуют температуру и прикосновения.
Ранее Джулиус и Патапутян открыли молекулы-рецепторы, которые запускают биохимические реакции, в результате которых люди получают ощущения тепла, холода или касаний.
Джулиус, американец по происхождению, работает в Университете Калифорнии, уроженец Ливана Патапутян — в Медицинском институте Говарда Хьюза.
Источник: tengrinews.kz