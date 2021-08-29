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Обнаружен новый класс потенциально обитаемых планет
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Сегодня в 10:49

Обнаружен новый класс потенциально обитаемых планет

Ученые из Кембриджского университета определили новый класс экзопланет, которые похожи на Землю и могут быть обитаемы.

В поисках жизни на других планетах астрономы искали места с такими же размерами, массой, температурой и составом атмосферы, как у Земли. Однако теперь астрономы Кембриджского университета определили новый класс пригодных для жизни планет — гицины. Это планеты, 90 процентов площади которых занимает океан и 10 процентов — скалы. Их атмосфера богата водородом, а температура может достигать 200 °С.

Ученые считают, что, если сосредоточиться на изучении и поисках гицинов, найти жизнь за пределами Земли можно будет уже через два-три года.

Источник: tengrinews.kz


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