Обнаружен новый класс потенциально обитаемых планет

В поисках жизни на других планетах астрономы искали места с такими же размерами, массой, температурой и составом атмосферы, как у Земли. Однако теперь астрономы Кембриджского университета определили новый класс пригодных для жизни планет — гицины. Это планеты, 90 процентов площади которых занимает океан и 10 процентов — скалы. Их атмосфера богата водородом, а температура может достигать 200 °С.





Ученые считают, что, если сосредоточиться на изучении и поисках гицинов, найти жизнь за пределами Земли можно будет уже через два-три года.









Ученые из Кембриджского университета определили новый класс экзопланет, которые похожи на Землю и могут быть обитаемы.