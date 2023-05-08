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Nvidia представила нейросеть NeuralVDB
79
Главный

Сегодня в 12:20

Nvidia представила нейросеть NeuralVDB

С ее помощью графика взлетает до космической реалистичности.

Сделано это так: вшитая в модель для рендеринга система ИИ в реальном времени изучает, как свет отражается от разных материалов и сразу применяет полученную информацию на 3D-модели. Машина точно воспроизводит керамику, отпечатки пальцев, пятна и пыль.

Основной шик в том, что с нейросетью производительность увеличивается в 10 раз, детализация повышается в 16 раз, а требуемый для всего этого объем памяти — в 100 раз меньше, чем нужно было прежде.

Источник: @boomers_TV

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#технологии #искусственныйинтеллект #3d #нейросеть #nvidia
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.