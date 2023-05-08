Nvidia представила нейросеть NeuralVDB

С ее помощью графика взлетает до космической реалистичности.

Сделано это так: вшитая в модель для рендеринга система ИИ в реальном времени изучает, как свет отражается от разных материалов и сразу применяет полученную информацию на 3D-модели. Машина точно воспроизводит керамику, отпечатки пальцев, пятна и пыль.

Основной шик в том, что с нейросетью производительность увеличивается в 10 раз, детализация повышается в 16 раз, а требуемый для всего этого объем памяти — в 100 раз меньше, чем нужно было прежде.

Источник: @boomers_TV