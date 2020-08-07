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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

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Новый клип от Левана Горозия
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Сегодня в 15:32

Новый клип от Левана Горозия

Леван выпустил клип на песню «Альфа».



Как пишет сам артист в Instagram: «Сильный, сильный, сильный респект летит всей команде во главе с режиссером @stas_papazz Говорят, после просмотра видео, появляется +100 к силе!» .

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#альфа #ктотакойлевангорозия
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