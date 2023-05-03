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Netflix выпустит новый фильм Адама МакКея. В главных ролях — Роберт Паттинсон и Эми Адамс
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Главный

Вчера в 10:26

Netflix выпустит новый фильм Адама МакКея. В главных ролях — Роберт Паттинсон и Эми Адамс

Адам МакКей впервые посотрудничал с Netflix в 2020 году, когда снимал «Не смотрите наверх».

Коллаборация оказалась успешной: сатирическая комедия оперативно попала в топы Netflix, а затем отправилась кататься по престижным премиям. В этом турне фильм получил несколько статуэток, преимущественно за сценарий, написанный все тем же МакКеем и Дэвидом Сиротой.

Стриминговый сервис приобрел проект Average Height, Average Build. О разработке фильма известно как минимум с марта 2023 года. Самое привлекательное в нем — звездный каст. В главной роли — Роберт Паттинсон. Он сыграет серийного убийцу. По сюжету герой нанимает лоббиста для изменения законов, которые впоследствии помогли бы ему избежать наказания за убийства. В лоббиста перевоплощается Эми Адамс, известная среди прочего по «Лиге справедливости Зака Снайдера». Вместе с этими двумя в фильме снимется Роберт Дауни младший. Ему досталась роль бывшего полицейского, который, несмотря на отставку, решает разобраться в массовых убийствах и найти преступника. Антагонист всеми силами пытается помешать герою Дауни и спасти свою душу. Полицейскому приходится действительно непросто: его враг превращается в настоящую знаменитость в глазах широкой публики.

Источник: srsly.ru

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