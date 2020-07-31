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Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка»
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Сегодня в 10:35

Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка»

Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка», которое она вела на телеканале «Пятница!» вместе с Антоном Птушкиным в 2017 году. Причиной ее возвращения стал запущенный среди фанатов челлендж в Instagram. Отвечая на вопрос одного из подписчиков, когда же Ивлеева вернется в шоу «Орел и решка», она в шутку сказала, что, если последний пост с ее фотографией в аккаунте телеканала «Пятница!» наберет больше 500 000 комментариев с хештегом #настюшкуврешку, она примет участие в новом сезоне программы.

В результате публикация благодаря стараниям поклонников Ивлеевой все же смогла набрать больше полумиллиона комментариев с заветным хештегом. Настя Ивлеева написала в своем Instagram пост с благодарностью подписчикам, а также сказала им, что сдержит свое обещание и вернется в шоу «Орел и решка» в новом сезоне.

Руководство телеканала «Пятница!» подтвердило возвращение Насти Ивлеевой в программу.

Когда телеведущая сможет приступить к съемкам в программе, пока неизвестно.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: popcake.tv

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#пятница #ивлеева #орелирешка
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