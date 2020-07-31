Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка»

В результате публикация благодаря стараниям поклонников Ивлеевой все же смогла набрать больше полумиллиона комментариев с заветным хештегом. Настя Ивлеева написала в своем Instagram пост с благодарностью подписчикам, а также сказала им, что сдержит свое обещание и вернется в шоу «Орел и решка» в новом сезоне.
Руководство телеканала «Пятница!» подтвердило возвращение Насти Ивлеевой в программу.
Когда телеведущая сможет приступить к съемкам в программе, пока неизвестно.
Источник: intermedia.ru
Источник фотографии: popcake.tv