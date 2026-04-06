В Ташкентской области расширяют дендропарк «Дархон»

Дендропарк «Дархон» в Ташкентской области получит новые территории. Рабочая комиссия во главе с советником президента и замгенпрокурора посетила научно-опытную станцию «Дархон». Проверка была посвящена ходу работ по расширению дендропарка под управлением Агентства лесного хозяйства.

По инициативе президента парку передали 77 гектаров из резервного фонда районного хокимията. На новых землях уже высаживают деревья различных пород, а специалисты определились с местом для будущего искусственного водоема.

В ходе инспекции проверили и арендаторов, использующих лесные угодья. На ряде участков обнаружили самовольные постройки — комиссия распорядилась их снести и вернуть захваченные земли лесному хозяйству.

