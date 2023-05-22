«Начать инвестировать никогда не поздно», — управляющий портфелем компании Investbanq о первых шагах инвестора

Желание заставить работать ваши деньги на вас вполне объяснимо, но как это сделать. Современные финансовые инструменты предлагают разные варианты. Один из них — инвестирование. С чего начать и как не совершить типичные для новичка ошибки рассказывает управляющий портфелем компании Investbanq.





Сунг Тонг Вонг, город — Сингапур, Senior Investment Manager





Инвестирование может быть пугающим процессом, но оно имеет решающее значение для создания долгосрочного богатства. Чтобы начать инвестировать, необходимо выполнить несколько ключевых шагов:

1. Установите четкие инвестиционные цели.

Определите свои инвестиционные цели и сумму денег, которую вы готовы инвестировать.

2. Оцените свою толерантность к риску.

Поймите, какой риск вы готовы взять на себя. Это поможет вам выбрать правильную инвестиционную стратегию и класс активов.

3. Займитесь самообразованием.

Узнайте о различных доступных вариантах инвестиций и решите, какие из них соответствуют вашим целям и допустимому риску. Некоторые брокеры проводят исследования, чтобы проконсультировать вас.

4. Начните с малого.

Начните с небольших инвестиций и постепенно увеличивайте их по мере того, как вы будете чувствовать себя более комфортно и уверенно.

Начать инвестировать никогда не поздно и не рано

Есть два варианта, как сделать первую инвестицию:

1. Открыть брокерский счет. Так вы можете торговать через брокера либо самостоятельно с помощью его торговой платформы.

2. Обратиться в управление активами и купить фонд, который соответствует вашей цели.

Использование робо-консультантов может стать отличным инструментом для начинающих инвесторов. Эти онлайн-платформы используют алгоритмы для создания инвестиционных портфелей на основе вашей толерантности к риску и инвестиционных целей. Важно помнить, что они не заменяют финансового консультанта. Сотрудник-человек может предложить индивидуальные рекомендации и советы.

Также необходимо регулярно следить за своими инвестициями и корректировать их по мере необходимости.

Начать инвестировать никогда не поздно и не рано. Все зависит от ваших обстоятельств, финансовых целей и умения управлять денежными потоками. Хорошее предложение — использовать для инвестиций избыток наличности или сбережений.





Если начать рано, у денег будет больше времени, чтобы вырасти и воспользоваться сложными процентами, которые они могут заработать. Начните с малого и будьте последовательны в своих инвестициях. Но некоторые платформы или брокеры требуют минимального возраста для открытия торгового счета.

Важно помнить, что инвестирование сопряжено с риском. Нет никаких гарантий возврата средств. Поэтому следует вкладывать только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять и которые не понадобятся вам в краткосрочной перспективе.

По мере приближения к пенсионному возрасту вопросы сохранения капитала и дохода — ключевые факторы для комфортной жизни.

Активы, которыми необходимо владеть, необязательно ограничиваются облигациями. Это могут быть государственные казначейские обязательства, акции, недвижимость, аннуитеты, сырьевые товары и взаимные фонды. Распределение активов, которое подходит именно вам, будет зависеть от вашей толерантности к риску, инвестиционных/пенсионных целей и индивидуальных обстоятельств.

В условиях высокой инфляции следует рассматривать инвестиции как средство получения прибыли, превышающей уровень повышения цен. Это поможет смягчить обесценивающее воздействие инфляции на ваше богатство. Вкладывать можно и в депозиты, но здесь есть свои особенности.

Фиксированные депозиты с процентными ставками обеспечивают положительную доходность для инвесторов и почти не подвержены риску. При этом типе депозита процентная ставка фиксируется на момент открытия и остается неизменной на протяжении всего срока. Это означает, что вы знаете точную сумму, которую получите. Но они также ограничивают возможность получения дополнительных доходов в случае повышения процентных ставок в будущем.

Также существуют фиксированные депозиты с текущей процентной ставкой, которая может изменяться в течение срока депозита в зависимости от рынка. Вы можете получать преимущества от повышения процентных ставок. Однако если процентные ставки снижаются, ваш доход также может быть ниже.

Обратите внимание, что доходы по депозитам облагаются налогом, а доходы от прироста капитала — нет. Как только мы включим их, норма прибыли уменьшится.

Хотя центральные банки по всему миру пытаются контролировать инфляцию, нельзя отрицать, что за последние 12 месяцев она постепенно росла. В течение длительного периода времени необходима такая форма инвестиций, которая в достаточной степени увеличивает ваше состояние, побеждая инфляцию.

Инвестиции в акции лучше приспособлены для того, чтобы победить инфляцию в долгосрочной перспективе. Хотя многие инвесторы считают, что акции рискованны, нужно немного критического мышления, чтобы понять: инфляция несет больше рисков. Это правда, что акции не гарантируют доходность и могут быть подвержены волатильности. Но риск существенно снижается в течение более длительного периода времени — пяти и более лет.