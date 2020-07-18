Модельный бизнес Центральной Азии: 50 успешных моделей

Модели о работе с мировыми брендами
Акерке Искакова, город — Нью-Йорк, международная модель, @aika_iskak
Мой первый шаг в модельный мир был в 16 лет. В Казахстане я занималась моделингом, но это направление в стране не было развито.
Переехала в США, в Нью-Йорк, так как именно этот город считается столицей модельной индустрии. Люди здесь работают 24 часа в сутки.
За это время была на обложках и работала с Ellements, British Thoughts, FHM, Faddy, Surreal, Top city, GMARO, #1 MAG и другими. В 2019 году участвовала в New York Fashion Week с австралийским дизайнером.
Баян Бокишева, город — Алматы, международная модель, @bayana_b
Мои первые контракты были в Азии, где я набиралась опыта и пополняла лукбук. После начала работать по всему миру.
Снималась для более 600 страниц журналов со всего мира. В портфолио около 10 обложек, среди которых: Vogue Arabia, Harper’s Bazaar, Marie Claire, L’Officiel, Cosmopolitan и другие. Работала с агентствами в Париже, Милане, Сиднее, Лос-Анджелесе, Барселоне, Берлине, Гонконге, Пекине, Стамбуле, Москве, Сингапуре.
Дана Добринская, 19 лет, город — Алматы, модель, @danaskaya
Я начала работать моделью в Казахстане с 14 лет. В 17 лет после окончания школы впервые полетела в Париж на неделю моды. Там дебютировала на показах Dior и Giambattista Valli.
Я была в Париже, Милане, Лондоне, Барселоне и Венеции. Работала на показах Dior, Giambattista Valli, Dolce&Gabbana, Armani, Ermanno Scervino. Снималась для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire.
Тамила Ходжаева, город — Прага, модель, ведущая мероприятий, @tamila_sparrow
Я родилась и выросла в Ташкенте. В 2013 году переехала в Чехию, где отучилась на магистратуре. Я не думала о карьере модели, но начала ходить на съемки ради воплощения творческих идей.
На моем счету работы с Escada, в том числе их показы, L’Oreal, Schwarzkopf, Preciosa. Также я работала с развивающимся брендом Yolo Fashions в Дубае. Сотрудничаю с модельным агентством в Германии Modeteam.
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