8 парней из Центральной Азии, которые стали моделями

Владимир Морозов — фитнес-тренер, модель. Участвовал в модных показах на Kazakhstan Fashion Week, работал в модельных агентствах Казахстана и России. В 2019 году стал победителем на международном конкурсе Mister Model Worldwide в Индии.Берик Касымжанов — модель, родом из Казахстана. В 2018 году подписал контракт с британским агентством First model management в Лондоне. Снимался для журнала Vogue, участвовал на показе London Fashion Week.Адильбек Нуракаев — модель и актер из Нур-Султана, учится в Китае. Обладатель титула «Мистер Казахстан 2019». Представлял страну на конкурсе «Мистер Мира 2019». На неделях моды демонстрирует наряды знаменитых дизайнеров.Илай Дягилев — казахстанский дизайнер и модель. Создает образы артистов для клипов. Участвует на показах мод.Камран Илесов — модель агентства в Бишкеке Up Models. Представлял страну на Face of Asia 2019. Принимает участие на показах мод, фотосессиях.Абдулазиз Рустамов — модель из Узбекистана. Победитель LBMA Central Asia 2017. Сейчас живет на Филиппинах. Принимает участие в фотосессиях для журналов и брендов.Модель и актер из Ташкента. В 2017 году получил титул Best Male Model на конкурсе Face of Asia в Южной Корее. Снимается в рекламных роликах и клипах.Модель и актер из Узбекистана. Участник финала Face of Asia-2019. Снимается в рекламах крупных брендов, в клипах и сериалах.