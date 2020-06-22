Я работаю моделью. Что нужно, чтобы работать на фотосессиях в Европе и США

Акерке Искакова, город — Нью-Йорк, международная модель, @aika_iskak
О карьере
Мой первый шаг в модельный мир был в 16 лет. В Казахстане я занималась моделингом, но это направление в стране не было развито.
После я работала в модельной индустрии в разных странах. Переехала в США, в Нью-Йорк, так как именно этот город считается столицей модельной индустрии. Люди здесь работают 24 часа в сутки.
О процессе съемок
Фотосессии обычно проходят с раннего утра. Если это съемка для обложки, она может длиться весь день. Для разворотов съемка проходит быстрее. Базовые требования для моделей: вес, рост, отсутствие больших тату на теле. Приветствуется необычная внешность, которая делает вас уникальным.
Приветствуется необычная внешность, которая делает вас уникальным
Техническими моментами обычно занимается фотограф. Во время съемок он видит все особенности и минусы. Его задача — уловить момент, а задача модели — продать продукт своей легкостью. Фотографии должны быть такими, чтобы покупатель захотел приобрести продукцию или одежду, которая рекламируется.
Как сотрудничать с брендами
Чтобы начать работать с брендами, надо иметь большое желание. Также важно четко понимать, что это не самая легкая сфера деятельности.
Нужно быть в курсе всего, что происходит в индустрии моды. И конечно, всегда быть в форме.
Баян Бокишева, город — Алматы, международная модель, @bayana_b
О карьере
Я всю жизнь была сфокусирована на учебе и не думала о карьере модели. Начала профессиональную карьеру уже после окончания университета, что достаточно поздно по меркам модельной индустрии.
Была одним из первопроходцев из Казахстана в этой индустрии, поэтому вначале было сложно. На тот момент почти ни у кого не было точных практических знаний о моде, всему приходилось учиться самой.
Мои первые контракты были в Азии, где я набиралась опыта и пополняла лукбук. После начала работать по всему миру.
Снималась для более 600 страниц журналов со всего мира. В портфолио около 10 обложек, среди которых: Vogue Arabia, Harper’s Bazaar, Marie Claire, L’Officiel, Cosmopolitan и другие. Работала с агентствами в Париже, Милане, Сиднее, Лос-Анджелесе, Барселоне, Берлине, Гонконге, Пекине, Стамбуле, Москве, Сингапуре.
О процессе съемок
Обычно моделей выбирают во время кастинга. Затем команда составляет мудборд — отсылки по настроению съемки: позы, цвета, образы, мейкап и прическа, чтобы модель могла заранее прочувствовать атмосферу и подготовиться.
Съемки часто идут не по плану, все может меняться на ходу. Бывают разные факторы, которые невозможно учесть: начиная с погоды и заканчивая потерей одежды. Но всегда увлекательно работать с талантливыми, влюбленными в свое дело профессионалами. Это вдохновляющий обмен энергиями. Когда видишь готовый результат, приятно осознавать, что ты причастна к творению истории.
Важно слышать пожелания заказчика и команды. Нужно понимать концепт съемки, быть максимально вовлеченной, постараться передать задумку, так как модель на площадке — это холст и актриса, с помощью которой транслируется идея дизайнера или бренда в массы.
Когда видишь готовый результат, приятно осознавать, что ты причастна к творению истории
С агентством нужно быть на связи 24 часа, могут в любой момент отправить на примерку или сказать, что через пару часов улетаешь в другой город на работу. Поэтому важно всегда быть в форме, следить за здоровьем, питанием, кожей и волосами.
Нужно понимать, что моделинг — это тяжелый труд, как морально, так и физически. Съемки могут длиться по 15 часов на каблуках, которые на два размера тебе малы.
Как сотрудничать с брендами
Работа модели в целом состоит из коммуникации и постоянного нетворкинга. Важно оставаться профессионалом, относиться к делу максимально ответственно. Каждая работа — это новые команды: дизайнеры, фотографы, визажисты, стилисты, мастера по волосам, ассистенты, кастинг-директоры, продюсеры съемок, с которыми тоже нужно находить общий язык. Так что в этой индустрии нужно быть мобильным, гибким, коммуникабельным и стрессоустойчивым.
Для каждой модели престижно иметь у себя в портфолио обложки или эдиториалы журналов Vogue. Самые важные Big 4: Vogue Paris, Vogue US, Vogue Italia, British Vogue. Из брендов мне близки концепт и философия YSL. Я неоднократно работала с их направлением в Париже — YSL Beauty, надеюсь, что поработаю и с самим Hedi Slimane из Celine.
Дана Добринская, 19 лет, город — Алматы, модель, @danaskaya
О карьере
Я начала работать моделью в Казахстане с 14 лет. В 17 лет после окончания школы впервые полетела в Париж на неделю моды. Там дебютировала на показах Dior и Giambattista Valli.
Я была в Париже, Милане, Лондоне, Барселоне и Венеции. Работала на показах Dior, Giambattista Valli, Dolce&Gabbana, Armani, Ermanno Scervino. Снималась для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire.
О процессе съемок
Все фотосессии для журналов в Европе проходят на высшем уровне. Съемка может занять от 3 до 12 часов, все зависит от идеи.
Модели, которые хотят участвовать в неделе моды в Европе, должны соответствовать модельным параметрам. 90-60-90 — это примерный ориентир, но больше быть не должно. В идеале иметь рост от 175 сантиметров, в бедрах быть 87-88 сантиметров.
Бывают исключения, когда модель не соответствует этим параметрам. Все индивидуально и зависит от типажа и лица модели. На фотосессии нужно уметь воспринимать критику, слушать съемочную команду и быть расслабленной.
Надо понимать, что творческие люди многогранны и непредсказуемы, их идея может измениться вмиг. Я пока не сталкивалась с какими-то трудностями на съемках. Команда всегда сделает все, чтобы модель себя чувствовала комфортно.
На фотосессии нужно уметь воспринимать критику, слушать съемочную команду и быть расслабленной
Как сотрудничать с крупными брендами
Чтобы начать сотрудничество с крупными брендами, нужно найти сильное материнское агентство, которое поможет попасть в принимающее агентство, где есть крупные клиенты. На кастингах, проявив и показав себя с лучших сторон, можно начать работать с самыми крутыми брендами и журналами.
Например, я состою в сетке мирового агентства Elite. Elite имеет множество различных клиентов: начиная от известных марок, таких как Chanel, заканчивая журналами и даже режиссерами.
В будущем я бы хотела больше поработать с Vogue, сняться для Numero, LOVE, V magazine, iD Magazine. Поучаствовать в крупных показах недели моды от Нью-Йорка до Парижа.
Тамила Ходжаева, город — Прага, модель, ведущая мероприятий, @tamila_sparrow
Начало карьеры
Я родилась и выросла в Ташкенте. В 2013 году переехала в Чехию, где отучилась на магистратуре. Я не думала о карьере модели, но начала ходить на съемки ради воплощения творческих идей.
На моем счету работы с Escada, в том числе их показы, L’Oreal, Schwarzkopf, Preciosa. Также я работала с развивающимся брендом Yolo Fashions в Дубае. Сотрудничаю с модельным агентством в Германии Modeteam.
Я давала интервью для многих журналов. Например, World Class Beauty Queen Magazine после моей победы на конкурсе красоты Miss Global 2018, где я стала второй вице-мисс. В планах новый конкурс красоты Miss Planet International, который будет проходить в Камбодже, где я буду представлять Чехию.
О процессе съемок
Фотосессии всегда проходят по-разному. Все зависит от того, что снимают, зачем снимают, кто снимает и где снимают. Процесс может занять час, может целый день, а может и несколько дней. Но всегда необходимо максимально выгодно и интересно показать той или иной продукт.
Требования бывают разные. Модельный мир все еще строг к параметрам. Агентства хотят достаточно высоких, но худых девушек 34-36 размера с бедрами до 91 см. С этим у меня ограничения, потому что хоть у меня и рост 177 сантиметров, но размер 38. Я спокойно к этому отношусь, считаю, что нужно развиваться и модельному миру тоже. Сейчас уже есть модели размера плюс, где фигурируют девушки от 42 размера и выше. Самое главное — осознать, что приходится работать с разными людьми.
Независимо, где вы работаете: в Индии, Турции или в Италии, конечный результат всегда один, главная задача — иметь готовый продукт: фотографию или показ. Если люди идут в модельный бизнес, они должны понимать, что менталитет должен уйти на задний план. Модели снимаются и в белье, и в купальнике. С этим нужно работать и это нужно понимать.
Самое главное — осознать, что приходится работать с разными людьми
Моделинг — сфера, в которой нельзя долго задерживаться и работать, если она тебе не нравится. Если вы чувствуете себя некомфортно и неудобно, то это будет заметно на фотографии.
Как сотрудничать с брендами
Если нет рекомендаций, то даже с хорошим портфолио мало шансов куда-то попасть. Самый оптимальный вариант — начать как можно раньше работать с агентством.
Моя мечта попать — в Vogue или в Harper's Bazaar. Они мне нравятся по своему формату и идеям. Из брендов я хотела бы попасть на показ к Dolce&Gabbana, они как раз расширяют свои требования к моделям.