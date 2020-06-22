Я работаю моделью. Что нужно, чтобы работать на фотосессиях в Европе и США

Акерке Искакова, город — Нью-Йорк, международная модель, @aika_iskak





О карьере

В Казахстане я занималась моделингом, но это направление в стране не было развито.Переехала в США, в Нью-Йорк, так как именно этот город считается столицей модельной индустрии. Люди здесь работают 24 часа в сутки.





О процессе съемок

Приветствуется необычная внешность, которая делает вас уникальным

В 2019 году участвовала в New York Fashion Week с австралийским дизайнером. Сейчас участвую в конкурсе Maxim cover girl, чтобы попасть на обложку журнала.Если это съемка для обложки, она может длиться весь день. Для разворотов съемка проходит быстрее. Базовые требования для моделей: вес, рост, отсутствие больших тату на теле. Приветствуется необычная внешность, которая делает вас уникальным.Во время съемок он видит все особенности и минусы. Его задача — уловить момент, а задача модели — продать продукт своей легкостью. Фотографии должны быть такими, чтобы покупатель захотел приобрести продукцию или одежду, которая рекламируется.





Как сотрудничать с брендами

Баян Бокишева, город — Алматы, международная модель, @bayana_b













О карьере

О процессе съемок

Когда видишь готовый результат, приятно осознавать, что ты причастна к творению истории

Как сотрудничать с брендами

Дана Добринская, 19 лет, город — Алматы, модель, @danaskaya













О карьере

О процессе съемок





На фотосессии нужно уметь воспринимать критику, слушать съемочную команду и быть расслабленной





Как сотрудничать с крупными брендами

Тамила Ходжаева, город — Прага, модель, ведущая мероприятий, @tamila_sparrow













Начало карьеры

О процессе съемок

Самое главное — осознать, что приходится работать с разными людьми.



Самое главное — осознать, что приходится работать с разными людьми

Как сотрудничать с брендами

Фотографы не любят тратить много времени на один образ. И, конечно, быть смелой, делать самые различные образы.. Также важно четко понимать, что это не самая легкая сфера деятельности.И конечно, всегда быть в форме.. Начала профессиональную карьеру уже после окончания университета, что достаточно поздно по меркам модельной индустрии.На тот момент почти ни у кого не было точных практических знаний о моде, всему приходилось учиться самой.После начала работать по всему миру.В портфолио около 10 обложек, среди которых: Vogue Arabia, Harper’s Bazaar, Marie Claire, L’Officiel, Cosmopolitan и другие. Работала с агентствами в Париже, Милане, Сиднее, Лос-Анджелесе, Барселоне, Берлине, Гонконге, Пекине, Стамбуле, Москве, Сингапуре.Затем команда составляет мудборд — отсылки по настроению съемки: позы, цвета, образы, мейкап и прическа, чтобы модель могла заранее прочувствовать атмосферу и подготовиться.Бывают разные факторы, которые невозможно учесть: начиная с погоды и заканчивая потерей одежды. Но всегда увлекательно работать с талантливыми, влюбленными в свое дело профессионалами. Это вдохновляющий обмен энергиями. Когда видишь готовый результат, приятно осознавать, что ты причастна к творению истории.Нужно понимать концепт съемки, быть максимально вовлеченной, постараться передать задумку, так как модель на площадке — это холст и актриса, с помощью которой транслируется идея дизайнера или бренда в массы.Поэтому важно всегда быть в форме, следить за здоровьем, питанием, кожей и волосами.Съемки могут длиться по 15 часов на каблуках, которые на два размера тебе малы.Важно оставаться профессионалом, относиться к делу максимально ответственно. Каждая работа — это новые команды: дизайнеры, фотографы, визажисты, стилисты, мастера по волосам, ассистенты, кастинг-директоры, продюсеры съемок, с которыми тоже нужно находить общий язык. Так что в этой индустрии нужно быть мобильным, гибким, коммуникабельным и стрессоустойчивым.Самые важные Big 4: Vogue Paris, Vogue US, Vogue Italia, British Vogue. Из брендов мне близки концепт и философия YSL. Я неоднократно работала с их направлением в Париже — YSL Beauty, надеюсь, что поработаю и с самим Hedi Slimane из Celine.В 17 лет после окончания школы впервые полетела в Париж на неделю моды. Там дебютировала на показах Dior и Giambattista Valli.Работала на показах Dior, Giambattista Valli, Dolce&Gabbana, Armani, Ermanno Scervino. Снималась для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire.Съемка может занять от 3 до 12 часов, все зависит от идеи.90-60-90 — это примерный ориентир, но больше быть не должно. В идеале иметь рост от 175 сантиметров, в бедрах быть 87-88 сантиметров.Все индивидуально и зависит от типажа и лица модели. На фотосессии нужно уметь воспринимать критику, слушать съемочную команду и быть расслабленной.Я пока не сталкивалась с какими-то трудностями на съемках. Команда всегда сделает все, чтобы модель себя чувствовала комфортно.На кастингах, проявив и показав себя с лучших сторон, можно начать работать с самыми крутыми брендами и журналами.Elite имеет множество различных клиентов: начиная от известных марок, таких как Chanel, заканчивая журналами и даже режиссерами.Поучаствовать в крупных показах недели моды от Нью-Йорка до Парижа.В 2013 году переехала в Чехию, где отучилась на магистратуре. Я не думала о карьере модели, но начала ходить на съемки ради воплощения творческих идей.Также я работала с развивающимся брендом Yolo Fashions в Дубае. Сотрудничаю с модельным агентством в Германии Modeteam.Например, World Class Beauty Queen Magazine после моей победы на конкурсе красоты Miss Global 2018, где я стала второй вице-мисс. В планах новый конкурс красоты Miss Planet International, который будет проходить в Камбодже, где я буду представлять Чехию.Все зависит от того, что снимают, зачем снимают, кто снимает и где снимают. Процесс может занять час, может целый день, а может и несколько дней. Но всегда необходимо максимально выгодно и интересно показать той или иной продукт.Модельный мир все еще строг к параметрам. Агентства хотят достаточно высоких, но худых девушек 34-36 размера с бедрами до 91 см. С этим у меня ограничения, потому что хоть у меня и рост 177 сантиметров, но размер 38. Я спокойно к этому отношусь, считаю, что нужно развиваться и модельному миру тоже. Сейчас уже есть модели размера плюс, где фигурируют девушки от 42 размера и выше.Если люди идут в модельный бизнес, они должны понимать, что менталитет должен уйти на задний план. Модели снимаются и в белье, и в купальнике. С этим нужно работать и это нужно понимать.. Если вы чувствуете себя некомфортно и неудобно, то это будет заметно на фотографии.Самый оптимальный вариант — начать как можно раньше работать с агентством.Они мне нравятся по своему формату и идеям. Из брендов я хотела бы попасть на показ к Dolce&Gabbana, они как раз расширяют свои требования к моделям.