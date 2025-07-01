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ÖmirFest 2025 пройдет в Алматы
Новости Центральной Азии и мира

27.06.2025

ÖmirFest 2025 пройдет в Алматы

9-10 августа в Алматы состоится ÖmirFest 2025 — крупнейший в Центральной Азии фестиваль и ежегодная традиция Алматы, где встречаются ценности заботы о животных, устойчивого образа жизни и любви к природе.

Фестиваль получил свое название от слова «өмір», что в переводе с казахского означает «жизнь». На фестивале отмечают именно ее — во всем многообразии, уважении, доброте и стремлении к устойчивому будущему.

ÖmirFest продвигает справедливость и сострадание ко всем живым существам, объединяя людей, стремящихся изменить отношение к животным в Казахстане и построить культуру уважения и ответственности.

Как и в прошлом году, организаторы проводят этичную ярмарку, занимаются раздельным сбором отходом и делают фудкорт полностью растительным. Создатели ÖmirFest стремятся к экологически чистому формату и вдохновляют участников на осознанный образ жизни — от питания до потребления. ÖmirFest также собирает финансы для поддержки зоозащитных фондов: за прошлые годы помощь была оказана пяти организациям.

На фестивале вас ждут:

— этичная ярмарка с уникальными товарами и крафтом

— яркий концерт от местных и зарубежных артистов

— интересные мастер-классы и арт-зона

— вдохновляющий лекторий

— растительный фудкорт

— детская территория

— розыгрыши и нетворкинг в доброжелательной атмосфере.


ÖmirFest — это не просто фестиваль. Это движение. Это сообщество. Это будущее.

Даты: 9-10 августа

Место проведения: парк имени Махатмы Ганди — всего 10 минут пешком от метро «Алатау».

Для дополнительной информации и покупки билетов переходите по ссылке.


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#казахстан #алматы #экология #фестиваль #этичность
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