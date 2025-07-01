ÖmirFest 2025 пройдет в Алматы

9-10 августа в Алматы состоится ÖmirFest 2025 — крупнейший в Центральной Азии фестиваль и ежегодная традиция Алматы, где встречаются ценности заботы о животных, устойчивого образа жизни и любви к природе.
Фестиваль получил свое название от слова «өмір», что в переводе с казахского означает «жизнь». На фестивале отмечают именно ее — во всем многообразии, уважении, доброте и стремлении к устойчивому будущему.
ÖmirFest продвигает справедливость и сострадание ко всем живым существам, объединяя людей, стремящихся изменить отношение к животным в Казахстане и построить культуру уважения и ответственности.
Как и в прошлом году, организаторы проводят этичную ярмарку, занимаются раздельным сбором отходом и делают фудкорт полностью растительным. Создатели ÖmirFest стремятся к экологически чистому формату и вдохновляют участников на осознанный образ жизни — от питания до потребления. ÖmirFest также собирает финансы для поддержки зоозащитных фондов: за прошлые годы помощь была оказана пяти организациям.
На фестивале вас ждут:
— этичная ярмарка с уникальными товарами и крафтом
— яркий концерт от местных и зарубежных артистов
— интересные мастер-классы и арт-зона
— вдохновляющий лекторий
— растительный фудкорт
— детская территория
— розыгрыши и нетворкинг в доброжелательной атмосфере.
ÖmirFest — это не просто фестиваль. Это движение. Это сообщество. Это будущее.
Даты: 9-10 августа
Место проведения: парк имени Махатмы Ганди — всего 10 минут пешком от метро «Алатау».
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